Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3163316431653166 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 50 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 74 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 155 Додано: Нед 18 кві, 2021 21:09 ЛАД написав: Исследователи говорят, что в последние десятилетия рождаемость продолжает значительно падать.





Как вы думаете, вам просто так наделали вибраторов, резиновых баб и заполонили инет порнухой?! Отнюдь. Перенаселение.

И в этом контексте можете успокоиться относительно безопасности вакцины. Совсем нет смысла вас так убивать. Не гуманно, а масоны гуманисты. Кухня, погоня за деньгами, эмансипация, карьера, вибратор в руки и численность населения сама быстро придет в норму. Как вы думаете, вам просто так наделали вибраторов, резиновых баб и заполонили инет порнухой?!Отнюдь. Перенаселение.И в этом контексте можете успокоиться относительно безопасности вакцины. Совсем нет смысла вас так убивать. Не гуманно, а масоны гуманисты. Кухня, погоня за деньгами, эмансипация, карьера, вибратор в руки и численность населения сама быстро придет в норму. Libo 2

Повідомлень: 9620 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 21:10 Lady_N написав: ...........

О ковиде в Китае было известно уже в сентябре 2019.

........ ...........О ковиде в Китае было известно уже в сентябре 2019.........

Это Вам лично Председатель Си сообщил?

И кому было известно?и

Рядовым китайцам? Их предупредили, что в феврале в Ухани будет локдаун? Это Вам лично Председатель Си сообщил?И кому было известно?иРядовым китайцам? Их предупредили, что в феврале в Ухани будет локдаун? Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 кві, 2021 21:12, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 18809 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4750 раз. Подякували: 4403 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 21:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Процесс идёт давно Процесс идёт давно Прикольно..

Тобто падіння народжуваності - це процес який йде давно і хоча наносить шкоди на два порядки більше ніж ковід - його до уваги брати не треба

А ковід .який бушує серед групи яка повинна померти в найближчий рік-два від своїх хронічних захворювань - це страшна загроза людству...

А може все простіше?

Просто кожна Держава дійшла до того віку смерті ,який відповідає її стану медицини/стилю життя ? і ковід тут ні до чого ?

Італія =90..Україна=80 Прикольно..Тобто падіння народжуваності - це процес який йде давно і хоча наносить шкоди на два порядки більше ніж ковід - його до уваги брати не требаА ковід .який бушує серед групи яка повинна померти в найближчий рік-два від своїх хронічних захворювань - це страшна загроза людству...А може все простіше?Просто кожна Держава дійшла до того віку смерті ,який відповідає її стану медицини/стилю життя ? і ковід тут ні до чого ?Італія =90..Україна=80 budivelnik

Повідомлень: 24330 З нами з: 15.01.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 21:17 stm написав: budivelnik написав: stm написав: Ваши изречения ложные, но забавные. Ваши изречения ложные, но забавные. А сказати то що хотів-крім банального твердження що ти не погоджуєшся,або не в стані зрозуміти посил опонента?

1 Мій бізнес не закривався ні на день на протязі 27 років

2 Закриті розважальні заклади дозволяють(змушують) населення витрачатись в мене, я маю плюс 30% до обороту 2020 року...

3 Я тільки що спасався від короновірусу на практично екваторі другої сторони Землі, так би мовити оплачкуючи ріст доходів А сказати то що хотів-крім банального твердження що ти не погоджуєшся,або не в стані зрозуміти посил опонента?1 Мій бізнес не закривався ні на день на протязі 27 років2 Закриті розважальні заклади дозволяють(змушують) населення витрачатись в мене, я маю плюс 30% до обороту 2020 року...3 Я тільки що спасавсявід короновірусу на практично екваторі другої сторони Землі, так би мовити оплачкуючи ріст доходів Ладно, начнём с 70 лет и 70 пенсионеров от ковида. Почему 70 лет, если житие без болезней в Украине до 61,7лет; в РФ 63,2лет; Сингапур 73,9лет.

Ваша теория "квантовой механики дожития" учитывает этот факт?

Для Украины 70 лет взято потому что? И какой возраст брать для Сингапура при моих параметрах. 1 не рождённый ребенок Украины весит явно меньше Сингапурского? Если ребенок бы родился и эмигрировал в ЕС, можно ли уменьшить 70 пенсионеров хоть на 1? Ладно, начнём с 70 лет и 70 пенсионеров от ковида. Почему 70 лет, если житие без болезней в Украине до 61,7лет; в РФ 63,2лет; Сингапур 73,9лет.Ваша теория "квантовой механики дожития" учитывает этот факт?Для Украины 70 лет взято потому что? И какой возраст брать для Сингапура при моих параметрах. 1 не рождённый ребенок Украины весит явно меньше Сингапурского? Если ребенок бы родился и эмигрировал в ЕС, можно ли уменьшить 70 пенсионеров хоть на 1? Якщо хочете розібратись - то проблему потрібно спрощувати а не ускладнювати

Навіщо до України приплітати Гонконг? чи Сингапур? чи проблеми корінного населення Австралії?



Є данні за останні 30 років

З 1990 по 2020 в середньому в Україні помирали в 68(1990)-71(2020) - це статистика.При цьому хтось помирав в рік,хтось доживав до 90....а середнє це те що я показав, при чому це середнє 18 млн смертей...

Є данні за 2020 по ковіду - середній вік смерті 69,9...

Далі можете виголошувати своє бачення

Але в цих цифрах ніде немає ні Сінгапуру ні якоїсь іншої Держави. Якщо хочете розібратись - то проблему потрібно спрощувати а не ускладнюватиНавіщо до України приплітати Гонконг? чи Сингапур? чи проблеми корінного населення Австралії?Є данні за останні 30 роківЗ 1990 по 2020 в середньому в Україні помирали в 68(1990)-71(2020) - це статистика.При цьому хтось помирав в рік,хтось доживав до 90....а середнє це те що я показав, при чому це середнє 18 млн смертей...Є данні за 2020 по ковіду - середній вік смерті 69,9...Далі можете виголошувати своє баченняАле в цих цифрах ніде немає ні Сінгапуру ні якоїсь іншої Держави. budivelnik

Повідомлень: 24330 З нами з: 15.01.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 21:22 stm написав: У меня есть знакомый. Так вот он утверждает что мировое правительство против раскрытия вечного двигателя по теории Николы Тесла, что бы выглядеть более убедительным он высылает мне часто низкосортные ролики Ютюб (подделка видна слишком явно, как в Вашей формуле) и использует такие выражения как "квантовая физика" (аналог Ваших объяснений). А ещё мировое правительство скрывает от нас medbad - лег в аналог МРТ и всё - ты здоров.

У меня есть знакомый. Так вот он утверждает что мировое правительство против раскрытия вечного двигателя по теории Николы Тесла, что бы выглядеть более убедительным он высылает мне часто низкосортные ролики Ютюб (подделка видна слишком явно, как в Вашей формуле) и использует такие выражения как "квантовая физика" (аналог Ваших объяснений). А ещё мировое правительство скрывает от нас medbad - лег в аналог МРТ и всё - ты здоров.



Он прав. Так все и есть. И таких секретов еще больше. Ессесно, и ролики низкосортные. Еще не хватало, чтоб человечество сразу узнало всю правду с убойной доказательной базой.

Пока вас только готовят к этой правде. Постепенно. Узнете всё. И о Всевышнем Разуме, и о внеземмных цивилизациях тоже. Он прав. Так все и есть. И таких секретов еще больше. Ессесно, и ролики низкосортные. Еще не хватало, чтоб человечество сразу узнало всю правду с убойной доказательной базой.Пока вас только готовят к этой правде. Постепенно. Узнете всё. И о Всевышнем Разуме, и о внеземмных цивилизациях тоже. Libo 2

Повідомлень: 9620 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 21:45 Libo написав: stm написав: У меня есть знакомый. Так вот он утверждает что мировое правительство против раскрытия вечного двигателя по теории Николы Тесла, что бы выглядеть более убедительным он высылает мне часто низкосортные ролики Ютюб (подделка видна слишком явно, как в Вашей формуле) и использует такие выражения как "квантовая физика" (аналог Ваших объяснений). А ещё мировое правительство скрывает от нас medbad - лег в аналог МРТ и всё - ты здоров.

У меня есть знакомый. Так вот он утверждает что мировое правительство против раскрытия вечного двигателя по теории Николы Тесла, что бы выглядеть более убедительным он высылает мне часто низкосортные ролики Ютюб (подделка видна слишком явно, как в Вашей формуле) и использует такие выражения как "квантовая физика" (аналог Ваших объяснений). А ещё мировое правительство скрывает от нас medbad - лег в аналог МРТ и всё - ты здоров.



Он прав. Так все и есть. И таких секретов еще больше. Ессесно, и ролики низкосортные. Еще не хватало, чтоб человечество сразу узнало всю правду с убойной доказательной базой.

Пока вас только готовят к этой правде. Постепенно. Узнете всё. И о Всевышнем Разуме, и о внеземмных цивилизациях тоже. Он прав. Так все и есть. И таких секретов еще больше. Ессесно, и ролики низкосортные. Еще не хватало, чтоб человечество сразу узнало всю правду с убойной доказательной базой.Пока вас только готовят к этой правде. Постепенно. Узнете всё. И о Всевышнем Разуме, и о внеземмных цивилизациях тоже.



Істина, як правило, десь посередині.

Між плоскоземельцами та Всевышнеразумцами. Істина, як правило, десь посередині.Між плоскоземельцами та Всевышнеразумцами. detroytred

Повідомлень: 24218 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3163316431653166 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 14 кві, 2021 21:22