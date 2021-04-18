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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3164316531663167

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:9 февраля 1909 года Гарри Трумэн был посвящён в масонской ложе «Белтон», штат Миссури.
Принял решение о применении в 1945 году атомного оружия против Японии — противника США во Второй мировой войне на основе доклада Комитета начальников штабов США.
Массоны - великие гуманисты и вообще, божьи одуванчики. :)


Чем сохранил жизни миллионам японцев и сотням тысяч американцев(заодно и сссровцев в Мажурии), выправив сбитые набекрень мозги японцев на место. Спас десятки тысяч пленных американцев и Японию от тотального разрушения обычным оружием.
komp
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