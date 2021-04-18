andrein написав:9 февраля 1909 года Гарри Трумэн был посвящён в масонской ложе «Белтон», штат Миссури.
Принял решение о применении в 1945 году атомного оружия против Японии — противника США во Второй мировой войне на основе доклада Комитета начальников штабов США.
Массоны - великие гуманисты и вообще, божьи одуванчики.
Чем сохранил жизни миллионам японцев и сотням тысяч американцев(заодно и сссровцев в Мажурии), выправив сбитые набекрень мозги японцев на место. Спас десятки тысяч пленных американцев и Японию от тотального разрушения обычным оружием.