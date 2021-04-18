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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 кві, 2021 08:35
andrein написав:
9 февраля 1909 года Гарри Трумэн был посвящён в масонской ложе «Белтон», штат Миссури.
Принял решение о применении в 1945 году атомного оружия против Японии — противника США во Второй мировой войне на основе доклада Комитета начальников штабов США.
Массоны - великие гуманисты и вообще, божьи одуванчики.
Чем сохранил жизни миллионам японцев и сотням тысяч американцев(заодно и сссровцев в Мажурии), выправив сбитые набекрень мозги японцев на место. Спас десятки тысяч пленных американцев и Японию от тотального разрушения обычным оружием.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 13:39
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:52
Спасибо за ссылку.Вроде все понятно, но осталось сомнение.Если суть действия вакцины познакомить организм с вирусом и тем самым стимулировать выработку Т-лимфоцитов, то вакцинация после перенесенной болезни ( по крайней мере в ближайшее время) смысла не имеет,т.к. организм с вирусом столкнулся, напрягшись изо всех сил сколько смог т-лимфоцитов выработал.И для переболевших и для вакцинированных остается задача определить минимальный срок срок действия иммунитета,а этого мы не узнаем, пока в мире не накопится достаточное количество статистики
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