andrein написав:9 февраля 1909 года Гарри Трумэн был посвящён в масонской ложе «Белтон», штат Миссури. Принял решение о применении в 1945 году атомного оружия против Японии — противника США во Второй мировой войне на основе доклада Комитета начальников штабов США. Массоны - великие гуманисты и вообще, божьи одуванчики.
Чем сохранил жизни миллионам японцев и сотням тысяч американцев(заодно и сссровцев в Мажурии), выправив сбитые набекрень мозги японцев на место. Спас десятки тысяч пленных американцев и Японию от тотального разрушения обычным оружием.
Спасибо за ссылку.Вроде все понятно, но осталось сомнение.Если суть действия вакцины познакомить организм с вирусом и тем самым стимулировать выработку Т-лимфоцитов, то вакцинация после перенесенной болезни ( по крайней мере в ближайшее время) смысла не имеет,т.к. организм с вирусом столкнулся, напрягшись изо всех сил сколько смог т-лимфоцитов выработал.И для переболевших и для вакцинированных остается задача определить минимальный срок срок действия иммунитета,а этого мы не узнаем, пока в мире не накопится достаточное количество статистики
Сказали, будут вакцинировать всех молодых здоровых ментов, еще и членов их семей - 800 000 человек. Пока старики не вакцинированные. Считаю, что это убийство и все, кто принимал такое решение - убийцы!
hxbbgaf написав:Сказали, будут вакцинировать всех молодых здоровых ментов, еще и членов их семей - 800 000 человек. Пока старики не вакцинированные. Считаю, что это убийство и все, кто принимал такое решение - убийцы!
Не совсем. Старики сами менжевались и не очень-то на прививку шли, пока она была. А вот с ментами да. Не так часто они с людьми общаются, как, например, кассиры и продавцы. Прививать в первую очередь нужно тех, у кого повседневно больше всего контактов - учителей, медиков, продавцов. Менты будут где-то в конце списка.
hxbbgaf написав:Сказали, будут вакцинировать всех молодых здоровых ментов, еще и членов их семей - 800 000 человек. Пока старики не вакцинированные. Считаю, что это убийство и все, кто принимал такое решение - убийцы!
Не совсем. Старики сами менжевались и не очень-то на прививку шли, пока она была.
Не было прививок для стариков, были прививки для медиков, которые дружно отказывались. Старики - это вторая очередь, до которой дело не дошло.
hxbbgaf написав:Сказали, будут вакцинировать всех молодых здоровых ментов, еще и членов их семей - 800 000 человек. Пока старики не вакцинированные. Считаю, что это убийство и все, кто принимал такое решение - убийцы!
Не совсем. Старики сами менжевались и не очень-то на прививку шли, пока она была.
Не было прививок для стариков, были прививки для медиков, которые дружно отказывались. Старики - это вторая очередь, до которой дело не дошло.
Если бы старики проявили интерес и позвонили в свою поликлинику, они бы уже были бы привиты. А так привили тех, кто этот интерес проявил - 30-летних, 40-летних. Понятно, что это бардак и так быть не должно. Но вот так у нас в Украине. Кто хотел, тот успел. У меня мама, 63 года, кстати, сегодня привилась.