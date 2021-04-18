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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3164316531663167
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:9 февраля 1909 года Гарри Трумэн был посвящён в масонской ложе «Белтон», штат Миссури.
Принял решение о применении в 1945 году атомного оружия против Японии — противника США во Второй мировой войне на основе доклада Комитета начальников штабов США.
Массоны - великие гуманисты и вообще, божьи одуванчики. :)


Чем сохранил жизни миллионам японцев и сотням тысяч американцев(заодно и сссровцев в Мажурии), выправив сбитые набекрень мозги японцев на место. Спас десятки тысяч пленных американцев и Японию от тотального разрушения обычным оружием.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:39

про тесты на антитела - https://zn.ua/HEALTH/patofizioloh-viktor-dosenko-dlja-zashchity-ot-kovida-antitela-ne-imejut-znachenija.html
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:52

  kluychkooleg написав:про тесты на антитела - https://zn.ua/HEALTH/patofizioloh-viktor-dosenko-dlja-zashchity-ot-kovida-antitela-ne-imejut-znachenija.html

Спасибо за ссылку.Вроде все понятно, но осталось сомнение.Если суть действия вакцины познакомить организм с вирусом и тем самым стимулировать выработку Т-лимфоцитов, то вакцинация после перенесенной болезни ( по крайней мере в ближайшее время) смысла не имеет,т.к. организм с вирусом столкнулся, напрягшись изо всех сил сколько смог т-лимфоцитов выработал.И для переболевших и для вакцинированных остается задача определить минимальный срок срок действия иммунитета,а этого мы не узнаем, пока в мире не накопится достаточное количество статистики
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:00

  change_pm написав:

Натужное обсирание тупизны Кличко.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:02

Сказали, будут вакцинировать всех молодых здоровых ментов, еще и членов их семей - 800 000 человек. Пока старики не вакцинированные. Считаю, что это убийство и все, кто принимал такое решение - убийцы!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:29

  hxbbgaf написав:Сказали, будут вакцинировать всех молодых здоровых ментов, еще и членов их семей - 800 000 человек. Пока старики не вакцинированные. Считаю, что это убийство и все, кто принимал такое решение - убийцы!


Не совсем. Старики сами менжевались и не очень-то на прививку шли, пока она была.
А вот с ментами да. Не так часто они с людьми общаются, как, например, кассиры и продавцы. Прививать в первую очередь нужно тех, у кого повседневно больше всего контактов - учителей, медиков, продавцов. Менты будут где-то в конце списка.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:49

Еще немного чтива. Сам я мало что понял, но может кому-то полезно будет:
https://habr.com/ru/post/75414/
https://habr.com/ru/post/85634/
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:50

  kluychkooleg написав:про тесты на антитела - https://zn.ua/HEALTH/patofizioloh-viktor-dosenko-dlja-zashchity-ot-kovida-antitela-ne-imejut-znachenija.html

Если это так, и антитела нафиг не нужны
Антитела уничтожают их по одному, но вирусов так много, что никаких антител никогда не хватит, чтобы «перестрелять» все вирусы, существующие в организме.
то это было бы давно известно применительно к обычным вирусным ОРЗ, в т.ч. гриппу. И это был бы прекрасный аргумент в пользу точки зрения этого профессора, который он почему-то не использует.

Похоже, что это его ИМХО, не более.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:54

  kluychkooleg написав:
  hxbbgaf написав:Сказали, будут вакцинировать всех молодых здоровых ментов, еще и членов их семей - 800 000 человек. Пока старики не вакцинированные. Считаю, что это убийство и все, кто принимал такое решение - убийцы!
Не совсем. Старики сами менжевались и не очень-то на прививку шли, пока она была.

Не было прививок для стариков, были прививки для медиков, которые дружно отказывались.
Старики - это вторая очередь, до которой дело не дошло.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:01

  Starikan написав:
  kluychkooleg написав:
  hxbbgaf написав:Сказали, будут вакцинировать всех молодых здоровых ментов, еще и членов их семей - 800 000 человек. Пока старики не вакцинированные. Считаю, что это убийство и все, кто принимал такое решение - убийцы!
Не совсем. Старики сами менжевались и не очень-то на прививку шли, пока она была.

Не было прививок для стариков, были прививки для медиков, которые дружно отказывались.
Старики - это вторая очередь, до которой дело не дошло.


Если бы старики проявили интерес и позвонили в свою поликлинику, они бы уже были бы привиты. А так привили тех, кто этот интерес проявил - 30-летних, 40-летних.
Понятно, что это бардак и так быть не должно. Но вот так у нас в Украине. Кто хотел, тот успел. У меня мама, 63 года, кстати, сегодня привилась.
kluychkooleg
 
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Пон 19 кві, 2021 11:36
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