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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3165316631673168
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:49

  Starikan написав:
  kluychkooleg написав:про тесты на антитела - https://zn.ua/HEALTH/patofizioloh-viktor-dosenko-dlja-zashchity-ot-kovida-antitela-ne-imejut-znachenija.html

Если это так, и антитела нафиг не нужны
Антитела уничтожают их по одному, но вирусов так много, что никаких антител никогда не хватит, чтобы «перестрелять» все вирусы, существующие в организме.
то это было бы давно известно применительно к обычным вирусным ОРЗ, в т.ч. гриппу. И это был бы прекрасный аргумент в пользу точки зрения этого профессора, который он почему-то не использует.

Похоже, что это его ИМХО, не более.


Тут колего Старикане, якась нездорова гризня на межі хайпу людей, а може і особиста неприязнь людей, які може близько і працювали, кожен свою думку вважає абсолютом. Причому одні практики і лікують тисячі хворих, інші глибоко в теорії. Ще інші практики на етапі писання дисертацій і схильні до узагальнень свого ІМХО на всю планету (перехворіло 50 процентів населення України етцетера). Не хочу називати прізвищ.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:52

  kluychkooleg написав:
  hxbbgaf написав:Сказали, будут вакцинировать всех молодых здоровых ментов, еще и членов их семей - 800 000 человек. Пока старики не вакцинированные. Считаю, что это убийство и все, кто принимал такое решение - убийцы!


Не совсем. Старики сами менжевались и не очень-то на прививку шли, пока она была.
А вот с ментами да. Не так часто они с людьми общаются, как, например, кассиры и продавцы. Прививать в первую очередь нужно тех, у кого повседневно больше всего контактов - учителей, медиков, продавцов. Менты будут где-то в конце списка.

Олег!
не всі старики менжевалісь. Є відповідна черга. А є особливі і члени сімей.
Або так званий експеримент (це нічого спільного з експериментом не має) з вакцинацією всього (хто згодиться???) населення курорту Моршин (де є багато приватних готелів, які належать певно властьпридержащим).
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:29

  stargazer написав:Олег!
не всі старики менжевалісь. Є відповідна черга. А є особливі і члени сімей.
Або так званий експеримент (це нічого спільного з експериментом не має) з вакцинацією всього (хто згодиться???) населення курорту Моршин (де є багато приватних готелів, які належать певно властьпридержащим).


Ну я про Моршин не у курсе, но, если так, что можно сказать? Ганьба. Или - це Украіна, на жаль дуже корумпована.
Я в курсе про Харьков, где и детская инфекционка несколько дней прививала всех желающих, и где, позвонив в свою поликлинку и записавшись там, а не в Дие, можно было получить вакцину. И так и сделали все мои знакомые и родственники, кто хотел привиться.
И все самые обычные люди. Просто врачи отказывались и оставалось много доз.
Да, это бардак, да, в нормальной стране прививаются строго по очереди, да, так быть не должно. Но не стоить забывать и про наше особо одаренное антипрививочное население.
И как итог - привиться можно было, в том числе и старикам, при сильном желании это сделать. Лично у меня получилось так - я в понедельник захотел, позвонил семейному врачу, в среду меня уже укололи. Ни блата, ни взяток, ни денег, ни каких-то сверхусилий, всего-то нужно было позвонить своему врачу. Ну и изначально желать привиться.
Я вот подозреваю, что те, кто категорически не собирался прививаться, говорил, что вакцина - говно, потом возможно начнет упрекать тех, кто таки привился, в нечестной игре.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:36

Цікаво ,як ковідістерики прокоментують інформацію від zzzzzz
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin
Смертность.
В феврале 2021 года умерло 51391 человек.
По сравнению с 5-летней средней рост смертности составил 7,8%. Добавочных смертей 3739. Всего за 2 месяца рост смертности +4,5% , добавочных смертей 4651.
В сравнении с прошлым годом рост смертности в феврале +9%, добавочных смертей 4263. Всего за 2 месяца рост смертности 8,3%. Добавочный смертей 8374.
*Рождаемость.
В феврале родилось 21763 детей.
Падение по сравнению с 5-летней средней -18,2%. С начала года за два месяца падение рождаемости по сравнению с 5-летней средней составило -22,3%
Падение рождаемости в феврале по сравнению с прошлым годом -6%, падение с начала года за два месяца -14,5%

Додатково вмерло___ - 8374(при чому не всі від ковіду,частина і від локдаунів)
Додатково не народилось-11392 ( при чому не всі від впливу локдауну)...
Цікаво ,чи врятували заходи по обмеженню прав і свобод - 770 000 осіб за цей самий період? , якщо припустити що моє твердження вірне що
1 ненароджений=70 на рік передчасно померлих для людства від ковіду.
budivelnik
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  #<1 ... 3165316631673168
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