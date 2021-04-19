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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3165316631673168 Додано: Пон 19 кві, 2021 18:49 Starikan написав: kluychkooleg написав: про тесты на антитела - https://zn.ua/HEALTH/patofizioloh-viktor-dosenko-dlja-zashchity-ot-kovida-antitela-ne-imejut-znachenija.html про тесты на антитела -

Если это так, и антитела нафиг не нужны Антитела уничтожают их по одному, но вирусов так много, что никаких антител никогда не хватит, чтобы «перестрелять» все вирусы, существующие в организме. то это было бы давно известно применительно к обычным вирусным ОРЗ, в т.ч. гриппу. И это был бы прекрасный аргумент в пользу точки зрения этого профессора, который он почему-то не использует.



Похоже, что это его ИМХО, не более. Если это так, и антитела нафиг не нужныто это было бы давно известно применительно к обычным вирусным ОРЗ, в т.ч. гриппу. И это был бы прекрасный аргумент в пользу точки зрения этого профессора, который он почему-то не использует.Похоже, что это его ИМХО, не более.



Тут колего Старикане, якась нездорова гризня на межі хайпу людей, а може і особиста неприязнь людей, які може близько і працювали, кожен свою думку вважає абсолютом. Причому одні практики і лікують тисячі хворих, інші глибоко в теорії. Ще інші практики на етапі писання дисертацій і схильні до узагальнень свого ІМХО на всю планету (перехворіло 50 процентів населення України етцетера). Не хочу називати прізвищ. Тут колего Старикане, якась нездорова гризня на межі хайпу людей, а може і особиста неприязнь людей, які може близько і працювали, кожен свою думку вважає абсолютом. Причому одні практики і лікують тисячі хворих, інші глибоко в теорії. Ще інші практики на етапі писання дисертацій і схильні до узагальнень свого ІМХО на всю планету (перехворіло 50 процентів населення України етцетера). Не хочу називати прізвищ. stargazer Повідомлень: 1165 З нами з: 15.04.09 Подякував: 442 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 18:52 kluychkooleg написав: hxbbgaf написав: Сказали, будут вакцинировать всех молодых здоровых ментов, еще и членов их семей - 800 000 человек. Пока старики не вакцинированные. Считаю, что это убийство и все, кто принимал такое решение - убийцы! Сказали, будут вакцинировать всех молодых здоровых ментов, еще и членов их семей - 800 000 человек. Пока старики не вакцинированные. Считаю, что это убийство и все, кто принимал такое решение - убийцы!



Не совсем. Старики сами менжевались и не очень-то на прививку шли, пока она была.

А вот с ментами да. Не так часто они с людьми общаются, как, например, кассиры и продавцы. Прививать в первую очередь нужно тех, у кого повседневно больше всего контактов - учителей, медиков, продавцов. Менты будут где-то в конце списка. Не совсем. Старики сами менжевались и не очень-то на прививку шли, пока она была.А вот с ментами да. Не так часто они с людьми общаются, как, например, кассиры и продавцы. Прививать в первую очередь нужно тех, у кого повседневно больше всего контактов - учителей, медиков, продавцов. Менты будут где-то в конце списка.

Олег!

не всі старики менжевалісь. Є відповідна черга. А є особливі і члени сімей.

Або так званий експеримент (це нічого спільного з експериментом не має) з вакцинацією всього (хто згодиться???) населення курорту Моршин (де є багато приватних готелів, які належать певно властьпридержащим). Олег!не всі старики менжевалісь. Є відповідна черга. А є особливі і члени сімей.Або так званий експеримент (це нічого спільного з експериментом не має) з вакцинацією всього (хто згодиться???) населення курорту Моршин (де є багато приватних готелів, які належать певно властьпридержащим). stargazer Повідомлень: 1165 З нами з: 15.04.09 Подякував: 442 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 19:29 stargazer написав: Олег!

не всі старики менжевалісь. Є відповідна черга. А є особливі і члени сімей.

Або так званий експеримент (це нічого спільного з експериментом не має) з вакцинацією всього (хто згодиться???) населення курорту Моршин (де є багато приватних готелів, які належать певно властьпридержащим). Олег!не всі старики менжевалісь. Є відповідна черга. А є особливі і члени сімей.Або так званий експеримент (це нічого спільного з експериментом не має) з вакцинацією всього (хто згодиться???) населення курорту Моршин (де є багато приватних готелів, які належать певно властьпридержащим).



Ну я про Моршин не у курсе, но, если так, что можно сказать? Ганьба. Или - це Украіна, на жаль дуже корумпована.

Я в курсе про Харьков, где и детская инфекционка несколько дней прививала всех желающих, и где, позвонив в свою поликлинку и записавшись там, а не в Дие, можно было получить вакцину. И так и сделали все мои знакомые и родственники, кто хотел привиться.

И все самые обычные люди. Просто врачи отказывались и оставалось много доз.

Да, это бардак, да, в нормальной стране прививаются строго по очереди, да, так быть не должно. Но не стоить забывать и про наше особо одаренное антипрививочное население.

И как итог - привиться можно было, в том числе и старикам, при сильном желании это сделать. Лично у меня получилось так - я в понедельник захотел, позвонил семейному врачу, в среду меня уже укололи. Ни блата, ни взяток, ни денег, ни каких-то сверхусилий, всего-то нужно было позвонить своему врачу. Ну и изначально желать привиться.

Я вот подозреваю, что те, кто категорически не собирался прививаться, говорил, что вакцина - говно, потом возможно начнет упрекать тех, кто таки привился, в нечестной игре. Ну я про Моршин не у курсе, но, если так, что можно сказать? Ганьба. Или - це Украіна, на жаль дуже корумпована.Я в курсе про Харьков, где и детская инфекционка несколько дней прививала всех желающих, и где, позвонив в свою поликлинку и записавшись там, а не в Дие, можно было получить вакцину. И так и сделали все мои знакомые и родственники, кто хотел привиться.И все самые обычные люди. Просто врачи отказывались и оставалось много доз.Да, это бардак, да, в нормальной стране прививаются строго по очереди, да, так быть не должно. Но не стоить забывать и про наше особо одаренное антипрививочное население.И как итог - привиться можно было, в том числе и старикам, при сильном желании это сделать. Лично у меня получилось так - я в понедельник захотел, позвонил семейному врачу, в среду меня уже укололи. Ни блата, ни взяток, ни денег, ни каких-то сверхусилий, всего-то нужно было позвонить своему врачу. Ну и изначально желать привиться.Я вот подозреваю, что те, кто категорически не собирался прививаться, говорил, что вакцина - говно, потом возможно начнет упрекать тех, кто таки привился, в нечестной игре. kluychkooleg Повідомлень: 655 З нами з: 30.12.19 Подякував: 15 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 19:36

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin

Смертность.

В феврале 2021 года умерло 51391 человек.

По сравнению с 5-летней средней рост смертности составил 7,8%. Добавочных смертей 3739. Всего за 2 месяца рост смертности +4,5% , добавочных смертей 4651.

В сравнении с прошлым годом рост смертности в феврале +9%, добавочных смертей 4263. Всего за 2 месяца рост смертности 8,3%. Добавочный смертей 8374.

*Рождаемость.

В феврале родилось 21763 детей.

Падение по сравнению с 5-летней средней -18,2%. С начала года за два месяца падение рождаемости по сравнению с 5-летней средней составило -22,3%

Падение рождаемости в феврале по сравнению с прошлым годом -6%, падение с начала года за два месяца -14,5%

Додатково вмерло___ - 8374(при чому не всі від ковіду,частина і від локдаунів)

Додатково не народилось- 11392 ( при чому не всі від впливу локдауну)...

Цікаво ,чи врятували заходи по обмеженню прав і свобод - 770 000 осіб за цей самий період? , якщо припустити що моє твердження вірне що

1 ненароджений=70 на рік передчасно померлих для людства від ковіду. Цікаво ,як ковідістерики прокоментують інформацію від zzzzzzДодатково вмерло___ - 8374(при чому не всі від ковіду,частина і від локдаунів)Додатково не народилось-( при чому не всі від впливу локдауну)...Цікаво ,чи врятували заходи по обмеженню прав і свобод - 770 000 осіб за цей самий період? , якщо припустити що моє твердження вірне що1 ненароджений=70 на рік передчасно померлих для людства від ковіду. budivelnik

Повідомлень: 24331 З нами з: 15.01.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 20:58

Добре, тоді я спробую. Розумію, що ще жодного разу Будівельник не зрозумів те, що йому кажуть. А якщо і розумів, ще ніколи не визнавав. Проте тут є чимало розумних людей, які розуміють інформацію.



Будівельник полюбляє оперувати терміном "середній термін життя до смерті" та стверджує, що людина, яка померла в 70 років, не дожила 1 рік (середня тривалість життя в Україні 71 рік).

Проте це чергова дурниця, яку Будівельник не здатний зрозуміти.

Що він мав зрозуміти давно? Що поняття "середня (очікувана) тривалість життя 71.5 роки, це ПРИ НАРОДЖЕННІ. Проте по пізнішим віковим групам вона стає більшою. Чому? Да тому що ті, хто дожив до 70 років, мають жити набагато довше,ніж до 71 року (середня тривалість в Україні) , щоб компенсувати за тих, хто не дотягнув до 71 року і зійшов з дистанції раніше.



Я добре усвідомлюю, що Будівельник і зараз не розуміє, що йому кажуть, тому йому залишається лише дивись таблички держстату нижче і сприймати факти без розуміння :

Ті, хто вже зміг дожити до 15 років, очікується що в середньому проживуть до 73.5 років

Хто дожив до 45 років,доживе вже до 75 років.

Хто дожив до 60 років, доживуть тепер до 78 років.

Хто дожив до 65 років, доживе вже до 80 років.

Очевидно, що хто зміг дожити до 70 років, ті проживать в середньому вже більше 80 років.



Тому: якщо в групі 70 річних помирає 100 осіб, то вони не дожили не 100 років на всіх, як тут розказує наш математик, а більше 1000 людино-років. Помилка в 10 разів для Будівельника - це так природньо.



Може хоч зараз Будівельник зрозуміє,що якщо у німців середня тривалість життя 81 рік, то передчасна ковідна смерть 83-річних не продовжує середню тривалість життя в Німеччині, як він тут махав формулами. А скоротить її. Бо 83-річним в Німеччині потрібно було пожити ще років 10-15. Щоб компенсувати тих, хто не дотягнув до 81 року.

Шах і мат. Все, що потрібно знати про "цифри від Будівельника".

















Я чомусь думав, що після паузи в своїй присутності на гілці, Будівельник підтягне знання, щось там казав про людей, які мали йому допомогти. Але, на жаль.Добре, тоді я спробую. Розумію, що ще жодного разу Будівельник не зрозумів те, що йому кажуть. А якщо і розумів, ще ніколи не визнавав. Проте тут є чимало розумних людей, які розуміють інформацію.Будівельник полюбляє оперувати терміном "середній термін життя до смерті" та стверджує, що людина, яка померла в 70 років, не дожила 1 рік (середня тривалість життя в Україні 71 рік).Проте це чергова дурниця, яку Будівельник не здатний зрозуміти.Що він мав зрозуміти давно? Що поняття "середня (очікувана) тривалість життя 71.5 роки, це ПРИ НАРОДЖЕННІ. Проте по пізнішим віковим групам вона стає більшою. Чому? Да тому що ті, хто дожив до 70 років, мають жити набагато довше,ніж до 71 року (середня тривалість в Україні) , щоб компенсувати за тих, хто не дотягнув до 71 року і зійшов з дистанції раніше.Я добре усвідомлюю, що Будівельник і зараз не розуміє, що йому кажуть, тому йому залишається лише дивись таблички держстату нижче і сприймати факти без розуміння :Ті, хто вже зміг дожити до 15 років, очікується що в середньому проживуть до 73.5 роківХто дожив до 45 років,доживе вже до 75 років.Хто дожив до 60 років, доживуть тепер до 78 років.Хто дожив до 65 років, доживе вже до 80 років.Очевидно, що хто зміг дожити до 70 років, ті проживать в середньому вже більше 80 років.Тому: якщо в групі 70 річних помирає 100 осіб, то вони не дожили не 100 років на всіх, як тут розказує наш математик, а більше 1000 людино-років. Помилка в 10 разів для Будівельника - це так природньо.Може хоч зараз Будівельник зрозуміє,що якщо у німців середня тривалість життя 81 рік, то передчасна ковідна смерть 83-річних не продовжує середню тривалість життя в Німеччині, як він тут махав формулами. А скоротить її. Бо 83-річним в Німеччині потрібно було пожити ще років 10-15. Щоб компенсувати тих, хто не дотягнув до 81 року.Шах і мат. Все, що потрібно знати про "цифри від Будівельника". Hotab

Повідомлень: 3620 З нами з: 15.02.09 Подякував: 174 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3165316631673168 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7439 1777978

ЛОБ Пон 19 кві, 2021 11:36