Starikan написав:Кстати, сегодня моя жена записалась у семейного врача (при этом пришлось еще потом записываться в регистратуре), но с условием, что будет Пфайзер. Огорчило, что ей при записи пришлось диктовать по телефону не только ФИО, но и все координаты вплоть до подъезда и домофона. При этом на столе семейного врача (и в регистратуре) стоит компьютер, в котором по идее должны быть полные данные всех пациентов, по крайней мере имеющих декларацию. То ли не умеют (не хотят) пользоваться, то ли таких баз данных просто нет.
Интересно кто запрашивал данные на подъезд и домофон - семейный врач или регистратура ? Прививку будут делать на дому ? PS Посмотрел бланк для декларации для заключения договора на сайте какой-то медицинской фирмушки. Там адрес проживания одним полем. Забивай что хочешь. Этаж, соседей ... Не могу понять почему при существовании электронной системы eHealth с аттестатом соответствия КСЗИ допускается существование медицинских информационных систем в медицинских учреждениях ? Требуется ли аттестат для этих систем ? Должна ли переноситься информация из этих систем в eHealth ?
Starikan написав:Кстати, сегодня моя жена записалась у семейного врача (при этом пришлось еще потом записываться в регистратуре), но с условием, что будет Пфайзер. Огорчило, что ей при записи пришлось диктовать по телефону не только ФИО, но и все координаты вплоть до подъезда и домофона. При этом на столе семейного врача (и в регистратуре) стоит компьютер, в котором по идее должны быть полные данные всех пациентов, по крайней мере имеющих декларацию. То ли не умеют (не хотят) пользоваться, то ли таких баз данных просто нет.
Интересно кто запрашивал данные на подъезд и домофон - семейный врач или регистратура ? Прививку будут делать на дому ? PS Посмотрел бланк для декларации для заключения договора на сайте какой-то медицинской фирмушки. Там адрес проживания одним полем. Забивай что хочешь. Этаж, соседей ... Не могу понять почему при существовании электронной системы eHealth с аттестатом соответствия КСЗИ допускается существование медицинских информационных систем в медицинских учреждениях ? Требуется ли аттестат для этих систем ? Должна ли переноситься информация из этих систем в eHealth ?
Пфайзер рассчитан на использование выездными бригадами в домах престарелых. Значит, налево тоже отправят мобильной бригадой. Для того и домофон.
kluychkooleg написав:Пфайзер рассчитан на использование выездными бригадами в домах престарелых. Значит, налево тоже отправят мобильной бригадой. Для того и домофон.
Меня заинтересовал вопрос о перечне утвержденных нормативными документами персональных данных, которые хранятся в базе данных мед. учреждения. А так существует тенденция собирать все что угодно на лицо при любой возможности.
kluychkooleg написав:Пфайзер рассчитан на использование выездными бригадами в домах престарелых. Значит, налево тоже отправят мобильной бригадой. Для того и домофон.
Меня заинтересовал вопрос о перечне утвержденных нормативными документами персональных данных, которые хранятся в базе данных мед. учреждения. А так существует тенденция собирать все что угодно на лицо при любой возможности.
Ну я напрягусь, когда они запросят номер банковской карты, ее срок действия и CVV код.