Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3167316831693170> Додано: Пон 19 кві, 2021 23:12 Starikan написав: Кстати, сегодня моя жена записалась у семейного врача (при этом пришлось еще потом записываться в регистратуре), но с условием, что будет Пфайзер. Огорчило, что ей при записи пришлось диктовать по телефону не только ФИО, но и все координаты вплоть до подъезда и домофона. При этом на столе семейного врача (и в регистратуре) стоит компьютер, в котором по идее должны быть полные данные всех пациентов, по крайней мере имеющих декларацию. То ли не умеют (не хотят) пользоваться, то ли таких баз данных просто нет. Кстати, сегодня моя жена записалась у семейного врача (при этом пришлось еще потом записываться в регистратуре), но с условием, что будет Пфайзер. Огорчило, что ей при записи пришлось диктовать по телефону не только ФИО, но и все координаты вплоть до подъезда и домофона. При этом на столе семейного врача (и в регистратуре) стоит компьютер, в котором по идее должны быть полные данные всех пациентов, по крайней мере имеющих декларацию. То ли не умеют (не хотят) пользоваться, то ли таких баз данных просто нет.

Интересно кто запрашивал данные на подъезд и домофон - семейный врач или регистратура ? Прививку будут делать на дому ?

PS

Посмотрел бланк для декларации для заключения договора на сайте какой-то медицинской фирмушки. Там адрес проживания одним полем. Забивай что хочешь.

Этаж, соседей ... Не могу понять почему при существовании электронной системы eHealth с аттестатом соответствия КСЗИ допускается существование медицинских информационных систем в медицинских учреждениях ? Требуется ли аттестат для этих систем ? Должна ли переноситься информация из этих систем в eHealth ? Интересно кто запрашивал данные на подъезд и домофон - семейный врач или регистратура ? Прививку будут делать на дому ?PSПосмотрел бланк для декларации для заключения договора на сайте какой-то медицинской фирмушки. Там адрес проживания одним полем. Забивай что хочешь.Этаж, соседей ...Не могу понять почему при существовании электронной системы eHealth с аттестатом соответствия КСЗИ допускается существование медицинских информационных систем в медицинских учреждениях ? Требуется ли аттестат для этих систем ? Должна ли переноситься информация из этих систем в eHealth ? tumos Повідомлень: 1658 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 23:50 tumos написав: Starikan написав: Кстати, сегодня моя жена записалась у семейного врача (при этом пришлось еще потом записываться в регистратуре), но с условием, что будет Пфайзер. Огорчило, что ей при записи пришлось диктовать по телефону не только ФИО, но и все координаты вплоть до подъезда и домофона. При этом на столе семейного врача (и в регистратуре) стоит компьютер, в котором по идее должны быть полные данные всех пациентов, по крайней мере имеющих декларацию. То ли не умеют (не хотят) пользоваться, то ли таких баз данных просто нет. Кстати, сегодня моя жена записалась у семейного врача (при этом пришлось еще потом записываться в регистратуре), но с условием, что будет Пфайзер. Огорчило, что ей при записи пришлось диктовать по телефону не только ФИО, но и все координаты вплоть до подъезда и домофона. При этом на столе семейного врача (и в регистратуре) стоит компьютер, в котором по идее должны быть полные данные всех пациентов, по крайней мере имеющих декларацию. То ли не умеют (не хотят) пользоваться, то ли таких баз данных просто нет.

Интересно кто запрашивал данные на подъезд и домофон - семейный врач или регистратура ? Прививку будут делать на дому ?

PS

Посмотрел бланк для декларации для заключения договора на сайте какой-то медицинской фирмушки. Там адрес проживания одним полем. Забивай что хочешь.

Этаж, соседей ... Не могу понять почему при существовании электронной системы eHealth с аттестатом соответствия КСЗИ допускается существование медицинских информационных систем в медицинских учреждениях ? Требуется ли аттестат для этих систем ? Должна ли переноситься информация из этих систем в eHealth ? Интересно кто запрашивал данные на подъезд и домофон - семейный врач или регистратура ? Прививку будут делать на дому ?PSПосмотрел бланк для декларации для заключения договора на сайте какой-то медицинской фирмушки. Там адрес проживания одним полем. Забивай что хочешь.Этаж, соседей ...Не могу понять почему при существовании электронной системы eHealth с аттестатом соответствия КСЗИ допускается существование медицинских информационных систем в медицинских учреждениях ? Требуется ли аттестат для этих систем ? Должна ли переноситься информация из этих систем в eHealth ?



Пфайзер рассчитан на использование выездными бригадами в домах престарелых. Значит, налево тоже отправят мобильной бригадой. Для того и домофон. Пфайзер рассчитан на использование выездными бригадами в домах престарелых. Значит, налево тоже отправят мобильной бригадой. Для того и домофон. kluychkooleg Повідомлень: 663 З нами з: 30.12.19 Подякував: 15 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 00:08 kluychkooleg написав: Пфайзер рассчитан на использование выездными бригадами в домах престарелых. Значит, налево тоже отправят мобильной бригадой. Для того и домофон. Пфайзер рассчитан на использование выездными бригадами в домах престарелых. Значит, налево тоже отправят мобильной бригадой. Для того и домофон.

Меня заинтересовал вопрос о перечне утвержденных нормативными документами персональных данных, которые хранятся в базе данных мед. учреждения. А так существует тенденция собирать все что угодно на лицо при любой возможности. Меня заинтересовал вопрос о перечне утвержденных нормативными документами персональных данных, которые хранятся в базе данных мед. учреждения. А так существует тенденция собирать все что угодно на лицо при любой возможности. tumos Повідомлень: 1658 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 00:15 tumos написав: kluychkooleg написав: Пфайзер рассчитан на использование выездными бригадами в домах престарелых. Значит, налево тоже отправят мобильной бригадой. Для того и домофон. Пфайзер рассчитан на использование выездными бригадами в домах престарелых. Значит, налево тоже отправят мобильной бригадой. Для того и домофон.

Меня заинтересовал вопрос о перечне утвержденных нормативными документами персональных данных, которые хранятся в базе данных мед. учреждения. А так существует тенденция собирать все что угодно на лицо при любой возможности. Меня заинтересовал вопрос о перечне утвержденных нормативными документами персональных данных, которые хранятся в базе данных мед. учреждения. А так существует тенденция собирать все что угодно на лицо при любой возможности.



Ну я напрягусь, когда они запросят номер банковской карты, ее срок действия и CVV код. Ну я напрягусь, когда они запросят номер банковской карты, ее срок действия и CVV код. kluychkooleg Повідомлень: 663 З нами з: 30.12.19 Подякував: 15 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 00:23 kluychkooleg написав: Ну я напрягусь, когда они запросят номер банковской карты, ее срок действия и CVV код. Ну я напрягусь, когда они запросят номер банковской карты, ее срок действия и CVV код.

Уверены, что если будут разводить вашу маму на собранных о вас данных, она устоит в этом испытании ? Уверены, что если будут разводить вашу маму на собранных о вас данных, она устоит в этом испытании ? tumos Повідомлень: 1658 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 00:47 tumos написав: Не могу понять почему при существовании электронной системы eHealth с аттестатом соответствия КСЗИ допускается существование медицинских информационных систем в медицинских учреждениях ? Не могу понять почему при существовании электронной системы eHealth с аттестатом соответствия КСЗИ допускается существование медицинских информационных систем в медицинских учреждениях ?

КСЗИ занимаетесь?

По поводу солнечных панелей и зеленой энергетики в целом, Вы же понимаете, что этот тренд, за которым большинство лишь наблюдает, уже необратим.

Кстати, если наследный принц ездит в Давос и выступает там с программными речами, то его матушка, скорее всего, только царствует, но не правит. КСЗИ занимаетесь?По поводу солнечных панелей и зеленой энергетики в целом, Вы же понимаете, что этот тренд, за которым большинство лишь наблюдает, уже необратим.Кстати, если наследный принц ездит в Давос и выступает там с программными речами, то его матушка, скорее всего, только царствует, но не правит. Igneus Повідомлень: 1029 З нами з: 29.08.18 Подякував: 508 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 00:48 tumos написав: Посмотрел бланк для декларации для заключения договора на сайте какой-то медицинской фирмушки. Там адрес проживания одним полем. Забивай что хочешь.

Этаж, соседей ... Посмотрел бланк для декларации для заключения договора на сайте какой-то медицинской фирмушки. Там адрес проживания одним полем. Забивай что хочешь.Этаж, соседей ...



Вас уже по домам врачи отлавливают, чтоб сделать прививку?

Опустились уже до уровня животных.

У меня раньше в селе ветерина ходил по дворам и прививал свиней. Это понятно, животные не понимают. И росли здоровыми, эпидемий не помню. А у вас по два-три диплома. Ганьба Вас уже по домам врачи отлавливают, чтоб сделать прививку?Опустились уже до уровня животных.У меня раньше в селе ветерина ходил по дворам и прививал свиней. Это понятно, животные не понимают. И росли здоровыми, эпидемий не помню. А у вас по два-три диплома. Ганьба Libo 2

Повідомлень: 9636 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4208 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 00:58 Igneus написав: КСЗИ занимаетесь?

КСЗИ занимаетесь?

Встретил терминологию в статейке.)

Igneus написав: По поводу солнечных панелей и зеленой энергетики в целом, Вы же понимаете, что этот тренд, за которым большинство лишь наблюдает, уже необратим.

Кстати, если наследный принц ездит в Давос и выступает там с программными речами, то его матушка, скорее всего, только царствует, но не правит. По поводу солнечных панелей и зеленой энергетики в целом, Вы же понимаете, что этот тренд, за которым большинство лишь наблюдает, уже необратим.Кстати, если наследный принц ездит в Давос и выступает там с программными речами, то его матушка, скорее всего, только царствует, но не правит.

Тут надо будет понаблюдать за Китаем и РФ. Навяжут им банкет за их счет или нет. Встретил терминологию в статейке.)Тут надо будет понаблюдать за Китаем и РФ. Навяжут им банкет за их счет или нет. tumos Повідомлень: 1658 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 01:01 tumos написав: Меня заинтересовал вопрос о перечне утвержденных нормативными документами персональных данных, которые хранятся в базе данных мед. учреждения. А так существует тенденция собирать все что угодно на лицо при любой возможности. Меня заинтересовал вопрос о перечне утвержденных нормативными документами персональных данных, которые хранятся в базе данных мед. учреждения. А так существует тенденция собирать все что угодно на лицо при любой возможности.



Не заморачивай себе голову нормативными документами. Биг Бразер знает о тебе всё без всяких нормативных документов. За жену не переживай. Если сам не спалишься, то Бразер сам ей не настучит и не сдаст. Высокоморален и мужская солидарность. А вот про взятки обязательно будет сливать инфу Ситнику. Не надо брать. Это не хорошо. Не заморачивай себе голову нормативными документами. Биг Бразер знает о тебе всё без всяких нормативных документов. За жену не переживай. Если сам не спалишься, то Бразер сам ей не настучит и не сдаст. Высокоморален и мужская солидарность. А вот про взятки обязательно будет сливать инфу Ситнику. Не надо брать. Это не хорошо. Libo 2

Повідомлень: 9636 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4208 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 01:03 Libo написав: Вас уже по домам врачи отлавливают, чтоб сделать прививку?

Опустились уже до уровня животных.

У меня раньше в селе ветерина ходил по дворам и прививал свиней. Это понятно, животные не понимают. И росли здоровыми, эпидемий не помню. А у вас по два-три диплома. Ганьба Вас уже по домам врачи отлавливают, чтоб сделать прививку?Опустились уже до уровня животных.У меня раньше в селе ветерина ходил по дворам и прививал свиней. Это понятно, животные не понимают. И росли здоровыми, эпидемий не помню. А у вас по два-три диплома. Ганьба

Не знаю кто кого и где отлавливает. ) Что там в США ? Как преклоняют колено перед BLM информация доходит. Как каются перед угнетенными содомитами ? Не знаю кто кого и где отлавливает. ) Что там в США ? Как преклоняют колено перед BLM информация доходит. Как каются перед угнетенными содомитами ? tumos Повідомлень: 1658 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3167316831693170> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 742 , 743 , 744

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7439 1778163

ЛОБ Пон 19 кві, 2021 11:36