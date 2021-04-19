Starikan написав:Кстати, сегодня моя жена записалась у семейного врача (при этом пришлось еще потом записываться в регистратуре), но с условием, что будет Пфайзер. Огорчило, что ей при записи пришлось диктовать по телефону не только ФИО, но и все координаты вплоть до подъезда и домофона. При этом на столе семейного врача (и в регистратуре) стоит компьютер, в котором по идее должны быть полные данные всех пациентов, по крайней мере имеющих декларацию. То ли не умеют (не хотят) пользоваться, то ли таких баз данных просто нет.
Интересно кто запрашивал данные на подъезд и домофон - семейный врач или регистратура ? Прививку будут делать на дому ? PS Посмотрел бланк для декларации для заключения договора на сайте какой-то медицинской фирмушки. Там адрес проживания одним полем. Забивай что хочешь. Этаж, соседей ... Не могу понять почему при существовании электронной системы eHealth с аттестатом соответствия КСЗИ допускается существование медицинских информационных систем в медицинских учреждениях ? Требуется ли аттестат для этих систем ? Должна ли переноситься информация из этих систем в eHealth ?
Starikan написав:Кстати, сегодня моя жена записалась у семейного врача (при этом пришлось еще потом записываться в регистратуре), но с условием, что будет Пфайзер. Огорчило, что ей при записи пришлось диктовать по телефону не только ФИО, но и все координаты вплоть до подъезда и домофона. При этом на столе семейного врача (и в регистратуре) стоит компьютер, в котором по идее должны быть полные данные всех пациентов, по крайней мере имеющих декларацию. То ли не умеют (не хотят) пользоваться, то ли таких баз данных просто нет.
Интересно кто запрашивал данные на подъезд и домофон - семейный врач или регистратура ? Прививку будут делать на дому ? PS Посмотрел бланк для декларации для заключения договора на сайте какой-то медицинской фирмушки. Там адрес проживания одним полем. Забивай что хочешь. Этаж, соседей ... Не могу понять почему при существовании электронной системы eHealth с аттестатом соответствия КСЗИ допускается существование медицинских информационных систем в медицинских учреждениях ? Требуется ли аттестат для этих систем ? Должна ли переноситься информация из этих систем в eHealth ?
Пфайзер рассчитан на использование выездными бригадами в домах престарелых. Значит, налево тоже отправят мобильной бригадой. Для того и домофон.
kluychkooleg написав:Пфайзер рассчитан на использование выездными бригадами в домах престарелых. Значит, налево тоже отправят мобильной бригадой. Для того и домофон.
Меня заинтересовал вопрос о перечне утвержденных нормативными документами персональных данных, которые хранятся в базе данных мед. учреждения. А так существует тенденция собирать все что угодно на лицо при любой возможности.
kluychkooleg написав:Пфайзер рассчитан на использование выездными бригадами в домах престарелых. Значит, налево тоже отправят мобильной бригадой. Для того и домофон.
Меня заинтересовал вопрос о перечне утвержденных нормативными документами персональных данных, которые хранятся в базе данных мед. учреждения. А так существует тенденция собирать все что угодно на лицо при любой возможности.
Ну я напрягусь, когда они запросят номер банковской карты, ее срок действия и CVV код.
tumos написав:Не могу понять почему при существовании электронной системы eHealth с аттестатом соответствия КСЗИ допускается существование медицинских информационных систем в медицинских учреждениях ?
КСЗИ занимаетесь? По поводу солнечных панелей и зеленой энергетики в целом, Вы же понимаете, что этот тренд, за которым большинство лишь наблюдает, уже необратим. Кстати, если наследный принц ездит в Давос и выступает там с программными речами, то его матушка, скорее всего, только царствует, но не правит.
tumos написав:Посмотрел бланк для декларации для заключения договора на сайте какой-то медицинской фирмушки. Там адрес проживания одним полем. Забивай что хочешь. Этаж, соседей ...
Вас уже по домам врачи отлавливают, чтоб сделать прививку? Опустились уже до уровня животных. У меня раньше в селе ветерина ходил по дворам и прививал свиней. Это понятно, животные не понимают. И росли здоровыми, эпидемий не помню. А у вас по два-три диплома. Ганьба
Igneus написав:По поводу солнечных панелей и зеленой энергетики в целом, Вы же понимаете, что этот тренд, за которым большинство лишь наблюдает, уже необратим. Кстати, если наследный принц ездит в Давос и выступает там с программными речами, то его матушка, скорее всего, только царствует, но не правит.
Тут надо будет понаблюдать за Китаем и РФ. Навяжут им банкет за их счет или нет.
tumos написав:Меня заинтересовал вопрос о перечне утвержденных нормативными документами персональных данных, которые хранятся в базе данных мед. учреждения. А так существует тенденция собирать все что угодно на лицо при любой возможности.
Не заморачивай себе голову нормативными документами. Биг Бразер знает о тебе всё без всяких нормативных документов. За жену не переживай. Если сам не спалишься, то Бразер сам ей не настучит и не сдаст. Высокоморален и мужская солидарность. А вот про взятки обязательно будет сливать инфу Ситнику. Не надо брать. Это не хорошо.
Libo написав:Вас уже по домам врачи отлавливают, чтоб сделать прививку? Опустились уже до уровня животных. У меня раньше в селе ветерина ходил по дворам и прививал свиней. Это понятно, животные не понимают. И росли здоровыми, эпидемий не помню. А у вас по два-три диплома. Ганьба
Не знаю кто кого и где отлавливает. ) Что там в США ? Как преклоняют колено перед BLM информация доходит. Как каются перед угнетенными содомитами ?