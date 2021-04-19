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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3167316831693170 Додано: Вів 20 кві, 2021 01:04 tumos написав: Igneus написав: Встретил терминологию в статейке.)

Igneus написав: По поводу солнечных панелей и зеленой энергетики в целом, Вы же понимаете, что этот тренд, за которым большинство лишь наблюдает, уже необратим.

Кстати, если наследный принц ездит в Давос и выступает там с программными речами, то его матушка, скорее всего, только царствует, но не правит. По поводу солнечных панелей и зеленой энергетики в целом, Вы же понимаете, что этот тренд, за которым большинство лишь наблюдает, уже необратим.Кстати, если наследный принц ездит в Давос и выступает там с программными речами, то его матушка, скорее всего, только царствует, но не правит.

Тут надо будет понаблюдать за Китаем и РФ. Навяжут им банкет за их счет или нет. Встретил терминологию в статейке.)Тут надо будет понаблюдать за Китаем и РФ. Навяжут им банкет за их счет или нет.



Уже вопрос решен. Пару лет и начинают доить пида-рашку со всех сисек. Уже вопрос решен. Пару лет и начинают доить пида-рашку со всех сисек. Libo 2

Повідомлень: 9636 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4208 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 01:16 tumos написав: Что там в США ? Как преклоняют колено перед BLM информация доходит. Как каются перед угнетенными содомитами ? Что там в США ? Как преклоняют колено перед BLM информация доходит. Как каются перед угнетенными содомитами ?



Я общаюсь с нормальными. Может где-то что-то и преклоняют, но я лично не видел. Содомиты живут среди нормальных людей, не заметны, шифруются. Мы ж не знаем и не видим с кем они шпилятся. Жизнь течет как в Киеве. Я общаюсь с нормальными. Может где-то что-то и преклоняют, но я лично не видел. Содомиты живут среди нормальных людей, не заметны, шифруются. Мы ж не знаем и не видим с кем они шпилятся. Жизнь течет как в Киеве. Libo 2

Повідомлень: 9636 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4208 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3167316831693170 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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