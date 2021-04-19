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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3167316831693170
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 01:04

  tumos написав:
  Igneus написав:Встретил терминологию в статейке.)
  Igneus написав:По поводу солнечных панелей и зеленой энергетики в целом, Вы же понимаете, что этот тренд, за которым большинство лишь наблюдает, уже необратим.
Кстати, если наследный принц ездит в Давос и выступает там с программными речами, то его матушка, скорее всего, только царствует, но не правит.

Тут надо будет понаблюдать за Китаем и РФ. Навяжут им банкет за их счет или нет.


Уже вопрос решен. Пару лет и начинают доить пида-рашку со всех сисек. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 01:16

  tumos написав: Что там в США ? Как преклоняют колено перед BLM информация доходит. Как каются перед угнетенными содомитами ?


Я общаюсь с нормальными. Может где-то что-то и преклоняют, но я лично не видел. Содомиты живут среди нормальных людей, не заметны, шифруются. Мы ж не знаем и не видим с кем они шпилятся. Жизнь течет как в Киеве. :?
Libo
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Повідомлень: 9636
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