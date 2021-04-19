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#<1 ... 3167316831693170 Додано: Вів 20 кві, 2021 07:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире



------- статья Рейтерс -----

Непрерывные кремации ставят под сомнение подсчет погибших от COVID в Индии



Газовые и дровяные печи крематория в западном индийском штате Гуджурат во время пандемии COVID-19 работали без перерывов так долго, что металлические части начали плавиться.



«Мы круглосуточно работаем на 100%, чтобы кремировать тела вовремя», - сказал Рейтер Камлеш Сейлор, президент фонда, который управляет крематорием в городе Сурат, занимающемся шлифовкой алмазов.



В связи с тем, что больницы переполнены, а кислород и лекарства не хватает в и без того скрипучей системе здравоохранения, несколько крупных городов сообщают о гораздо большем количестве кремаций и захоронений в соответствии с протоколами коронавируса, чем официальные данные о погибших от COVID-19, по словам работников крематория и кладбища, СМИ и обзор государственных данных.



В понедельник в Индии было зарегистрировано рекордное количество новых случаев инфицирования - 273 810 человек ежедневно и 1619 случаев смерти. Общее количество случаев заболевания в настоящее время составляет более 15 миллионов, уступая только США.



По мнению экспертов, надежные данные лежат в основе любой реакции правительства на пандемию, без которой планирование больничных вакансий, кислорода и лекарств становится затруднительным.



Правительственные чиновники говорят, что несоответствие в подсчетах смертей может быть вызвано несколькими факторами, в том числе чрезмерной осторожностью.



Высокопоставленный чиновник государственного здравоохранения сказал, что увеличение числа кремаций произошло из-за кремации тел с использованием протоколов COVID, «даже если вероятность того, что человек окажется положительным» составляет 0,1%.



«Во многих случаях пациенты попадают в больницу в крайне критическом состоянии и умирают до того, как будут сданы анализы, и есть случаи, когда пациентов доставляют в больницу мертвыми, и мы не знаем, положительные они или нет», - сказал чиновник.



"ОЧЕНЬ УДИВИТЕЛЬНО"



Но Бхрамар Мукерджи, профессор биостатистики и эпидемиологии в Мичиганском университете, сказал, что многие части Индии находятся в «отрицании данных».



«Все настолько грязно», - сказала она. «Такое ощущение, что никто не понимает ситуацию очень ясно, и это очень утомительно».



В Сурат, втором по величине городе Гуджарата, крематорий Сейлор Курукшетра и второй крематорий, известный как Умра, кремировали более 100 тел в день в соответствии с протоколами COVID за последнюю неделю, что намного превышает официальное ежедневное число погибших от COVID в городе, составляющее около 25, согласно данным к интервью с рабочими.



Прашант Кабравала, попечитель Narayan Trust, который управляет крематорием третьего города под названием Ашвиникумар, отказался предоставить количество тел, полученных по протоколам COVID, но сказал, что кремации там утроились за последние недели.



«Я регулярно хожу в крематорий с 1987 года и участвую в его повседневной работе с 2005 года, но за все эти годы я не видел так много трупов, приходящих на кремацию», даже во время вспышки бубонная чума в 1994 г. и наводнения в 2006 г.



Представители правительства Гуджурата не ответили на запросы о комментариях.



Индия - не единственная страна, в которой ставится под сомнение статистика по коронавирусу. Но свидетельства рабочих и растущее количество академической литературы показывают, что количество смертей в Индии занижается по сравнению с другими странами.



В исследовании Мукерджи первой волны в Индии делается вывод о том, что инфекций было в 11 раз больше, чем сообщалось, в соответствии с оценками исследований в других странах. Также было зарегистрировано от двух до пяти раз больше смертей, чем сообщалось, что намного превышает среднемировые показатели.



РАБОЧИЙ ДЕНЬ И НОЧЬ



В Лакхнау, столице густонаселенного северного штата Уттар-Прадеш, данные крупнейшего крематория, работающего только с COVID, Baikunthdham, показывают, что количество тел, прибывающих в шесть разных дней апреля, вдвое больше, чем правительственные данные о смертях от COVID для всего города.



Цифры не учитывают второй крематорий только для COVID в городе или захоронения в мусульманской общине, которая составляет четверть населения города.



Глава крематория Азад, известный только под одним именем, сказал, что количество кремаций по протоколам COVID увеличилось в пять раз за последние недели.



«Мы работаем днем ​​и ночью», - сказал он. «Мусоросжигательные заводы работают полный рабочий день, но многим людям по-прежнему приходится ждать с телами последних обрядов».



Представитель правительства штата Уттар-Прадеш не ответил на запрос о комментарии.



В другом месте India Today сообщила о двух крематориях в Бхопале, столице центрального штата Мадхья-Прадеш, 187 тел были кремированы в соответствии с протоколами COVID за четыре дня в этом месяце, в то время как официальное число погибших от COVID составило пять.



На прошлой неделе гуджаратская газета Sandesh насчитала 63 тела, покинувших единственную больницу, предназначенную только для COVID, для захоронения в крупнейшем городе штата, Ахмедабаде, в день, когда правительственные данные показали 20 смертей от коронавируса.



В прошлом году медицинский журнал Lancet отметил, что в четырех штатах Индии, на долю которых приходится 65% смертей от COVID по всей стране, зарегистрировано 100% смертей от коронавируса.



Но менее четверти смертей в Индии имеют медицинское свидетельство, особенно в сельских районах, а это означает, что истинный уровень смертности от COVID во многих из 24 других штатов Индии, возможно, никогда не будет известен.



«Большинство смертей не зарегистрированы, поэтому невозможно провести расчет валидации», - сказал Мукерджи.





Интересно, когда закончатся вакцины, завезенные из Индии, чем дальше колоть будут? Новость из серии "этовсеголишьпростойгрипп" (с):------- статья Рейтерс -----Непрерывные кремации ставят под сомнение подсчет погибших от COVID в ИндииГазовые и дровяные печи крематория в западном индийском штате Гуджурат во время пандемии COVID-19 работали без перерывов так долго, что металлические части начали плавиться.«Мы круглосуточно работаем на 100%, чтобы кремировать тела вовремя», - сказал Рейтер Камлеш Сейлор, президент фонда, который управляет крематорием в городе Сурат, занимающемся шлифовкой алмазов.В связи с тем, что больницы переполнены, а кислород и лекарства не хватает в и без того скрипучей системе здравоохранения, несколько крупных городов сообщают о гораздо большем количестве кремаций и захоронений в соответствии с протоколами коронавируса, чем официальные данные о погибших от COVID-19, по словам работников крематория и кладбища, СМИ и обзор государственных данных.В понедельник в Индии было зарегистрировано рекордное количество новых случаев инфицирования - 273 810 человек ежедневно и 1619 случаев смерти. Общее количество случаев заболевания в настоящее время составляет более 15 миллионов, уступая только США.По мнению экспертов, надежные данные лежат в основе любой реакции правительства на пандемию, без которой планирование больничных вакансий, кислорода и лекарств становится затруднительным.Правительственные чиновники говорят, что несоответствие в подсчетах смертей может быть вызвано несколькими факторами, в том числе чрезмерной осторожностью.Высокопоставленный чиновник государственного здравоохранения сказал, что увеличение числа кремаций произошло из-за кремации тел с использованием протоколов COVID, «даже если вероятность того, что человек окажется положительным» составляет 0,1%.«Во многих случаях пациенты попадают в больницу в крайне критическом состоянии и умирают до того, как будут сданы анализы, и есть случаи, когда пациентов доставляют в больницу мертвыми, и мы не знаем, положительные они или нет», - сказал чиновник."ОЧЕНЬ УДИВИТЕЛЬНО"Но Бхрамар Мукерджи, профессор биостатистики и эпидемиологии в Мичиганском университете, сказал, что многие части Индии находятся в «отрицании данных».«Все настолько грязно», - сказала она. «Такое ощущение, что никто не понимает ситуацию очень ясно, и это очень утомительно».В Сурат, втором по величине городе Гуджарата, крематорий Сейлор Курукшетра и второй крематорий, известный как Умра, кремировали более 100 тел в день в соответствии с протоколами COVID за последнюю неделю, что намного превышает официальное ежедневное число погибших от COVID в городе, составляющее около 25, согласно данным к интервью с рабочими.Прашант Кабравала, попечитель Narayan Trust, который управляет крематорием третьего города под названием Ашвиникумар, отказался предоставить количество тел, полученных по протоколам COVID, но сказал, что кремации там утроились за последние недели.«Я регулярно хожу в крематорий с 1987 года и участвую в его повседневной работе с 2005 года, но за все эти годы я не видел так много трупов, приходящих на кремацию», даже во время вспышки бубонная чума в 1994 г. и наводнения в 2006 г.Представители правительства Гуджурата не ответили на запросы о комментариях.Индия - не единственная страна, в которой ставится под сомнение статистика по коронавирусу. Но свидетельства рабочих и растущее количество академической литературы показывают, что количество смертей в Индии занижается по сравнению с другими странами.В исследовании Мукерджи первой волны в Индии делается вывод о том, что инфекций было в 11 раз больше, чем сообщалось, в соответствии с оценками исследований в других странах. Также было зарегистрировано от двух до пяти раз больше смертей, чем сообщалось, что намного превышает среднемировые показатели.РАБОЧИЙ ДЕНЬ И НОЧЬВ Лакхнау, столице густонаселенного северного штата Уттар-Прадеш, данные крупнейшего крематория, работающего только с COVID, Baikunthdham, показывают, что количество тел, прибывающих в шесть разных дней апреля, вдвое больше, чем правительственные данные о смертях от COVID для всего города.Цифры не учитывают второй крематорий только для COVID в городе или захоронения в мусульманской общине, которая составляет четверть населения города.Глава крематория Азад, известный только под одним именем, сказал, что количество кремаций по протоколам COVID увеличилось в пять раз за последние недели.«Мы работаем днем ​​и ночью», - сказал он. «Мусоросжигательные заводы работают полный рабочий день, но многим людям по-прежнему приходится ждать с телами последних обрядов».Представитель правительства штата Уттар-Прадеш не ответил на запрос о комментарии.В другом месте India Today сообщила о двух крематориях в Бхопале, столице центрального штата Мадхья-Прадеш, 187 тел были кремированы в соответствии с протоколами COVID за четыре дня в этом месяце, в то время как официальное число погибших от COVID составило пять.На прошлой неделе гуджаратская газета Sandesh насчитала 63 тела, покинувших единственную больницу, предназначенную только для COVID, для захоронения в крупнейшем городе штата, Ахмедабаде, в день, когда правительственные данные показали 20 смертей от коронавируса.В прошлом году медицинский журнал Lancet отметил, что в четырех штатах Индии, на долю которых приходится 65% смертей от COVID по всей стране, зарегистрировано 100% смертей от коронавируса.Но менее четверти смертей в Индии имеют медицинское свидетельство, особенно в сельских районах, а это означает, что истинный уровень смертности от COVID во многих из 24 других штатов Индии, возможно, никогда не будет известен.«Большинство смертей не зарегистрированы, поэтому невозможно провести расчет валидации», - сказал Мукерджи.Интересно, когда закончатся вакцины, завезенные из Индии, чем дальше колоть будут? Binimovich Повідомлень: 4054 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 633 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 07:13 Starikan написав: Не было прививок для стариков, были прививки для медиков, которые дружно отказывались.

Старики - это вторая очередь, до которой дело не дошло. Не было прививок для стариков, были прививки для медиков, которые дружно отказывались.Старики - это вторая очередь, до которой дело не дошло.



Частный случай.

Коллега, реально старик (лет 70), записался у семейного и на прошлой неделе получил свою вакцину.

Кто-то отказался, и вкололи коллеге.

То есть они, вакцины, как бы есть.

но кто первый встал - того и тапки. Частный случай.Коллега, реально старик (лет 70), записался у семейного и на прошлой неделе получил свою вакцину.Кто-то отказался, и вкололи коллеге.То есть они, вакцины, как бы есть.но кто первый встал - того и тапки. justit Повідомлень: 5191 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1600 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 07:23 Starikan написав: Кстати, сегодня моя жена записалась у семейного врача (при этом пришлось еще потом записываться в регистратуре), но с условием, что будет Пфайзер. Огорчило, что ей при записи пришлось диктовать по телефону не только ФИО, но и все координаты вплоть до подъезда и домофона. При этом на столе семейного врача (и в регистратуре) стоит компьютер, в котором по идее должны быть полные данные всех пациентов, по крайней мере имеющих декларацию. То ли не умеют (не хотят) пользоваться, то ли таких баз данных просто нет. Кстати, сегодня моя жена записалась у семейного врача (при этом пришлось еще потом записываться в регистратуре), но с условием, что будет Пфайзер. Огорчило, что ей при записи пришлось диктовать по телефону не только ФИО, но и все координаты вплоть до подъезда и домофона. При этом на столе семейного врача (и в регистратуре), по крайней мере имеющих декларацию. То ли не умеют (не хотят) пользоваться, то ли таких баз данных просто нет.



Я работаю в компании, в которой много региональных филиалов и сайт, на котором контактные данные филиалов (адрес, телефон) обязаны быть и есть.



И минимум раз в полгода приходит email от "продвинутого" менеджера из Киева с текстом: "Просимо надати адреси філій вашого регіону"

И что тут сказать-то можно? Я работаю в компании, в которой много региональных филиалов и сайт, на котором контактные данные филиалов (адрес, телефон)и есть.И минимум раз в полгода приходит email от "продвинутого" менеджера из Киева с текстом: "Просимо надати адреси філій вашого регіону"И что тут сказать-то можно? justit Повідомлень: 5191 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1600 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3167316831693170 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7440 1778477

ЛОБ Вів 20 кві, 2021 07:55