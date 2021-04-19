Hotab написав:Тому: якщо в групі 70 річних помирає 100 осіб, то вони не дожили не 100 років на всіх, як тут розказує наш математик, а більше 1000 людино-років. Помилка в 10 разів для Будівельника - це так природньо.
Шкода,що людина яка змогла розглянути термін - очікувана тривалість життя... - не змогла зрозуміти його суті... 1 Будівельник бере середню тривалість життя до смерті з інформацію про тривалість життя 18 млн осіб,які померли в період 1990-2020 рік і ця РЕАЛЬНА тривалість становила 68-71 рік... Наголошую для людей,яким бракне розуму зрозуміти.. Є теоретичний розрахунок - очікувана тривалість Є реальний результат - наявна тривалість 2 Будівельник бере середню тривалість життя до смерті від ковіду - також з офіційної інформації - і ця реальна середня тривалість становить69,9 року 3 Якщо людина не розуміє - що таке СЕРЕДНЯ - то цій людині в третій клас.. Тобто я порівнюю середню від усіх причин з середньою від однієї з причин.... 4 Щоб мій опонент зрозумів Середня від усіх причин - це не смерть в 70 років..Це смерть 10 осіб у віці 100 років, 100 осіб в 90 і так далі поки не дійдемо до піку в 5 млн в 55, а поті далізменшення....
Ну звиняйте, вам вже по поличках опонент розклав усе. Більш ніж зрозуміло та докладно. Ви ж знову з середньою тривалістю життя до смерті в році (по роках) носитесь. Це показник ніпрощо. От взагалі -- ні до чого.
Опонент вам показав на що треба дивитись. Ще й пояснив чому. Куди більше-то для розуміння?!
Hotab написав:Навіть логіки не вистачило зрозуміти, що смерті 70-річних наближують МАКСИМАЛЬНИЙ вік смерті українців до 70 років ,а середній вік життя українців заганяють вниз ,до 60..50..За рахунок тих, хто помер в 1 рік від пневмонії,в 15 на дискотеці від метилатів, в 22 в аварії, та в 60 від хвороб.
Ще раз для Вас 1 Є середній вік смерті 18 млн осіб-цей вік реально зафаксований і розрахований на підставі смерті 18 млн осіб в період 1990-2020рік 2 Є середній вік смерті групи з 600 000 осіб в 2020 році і становить 71 рік 3 Є середній вік смерті 20000 осібвід ковіду , яка входить в групу з 600 000 осіб і середній вік смерті цієї групи - 69,9 року...
Спробуйте зрозуміти поняття - середній вік смерті.... Спробуйте також зрозуміти-що в загальній групі з 600 000 осіб вік смерті починався від 0 років до 102 років ...і в середньому=71 рік Так само спробуйте зрозуміти що в групі померлих від ковіду вік смерті починався від 0 років до тих самих 102 років.. і в середньому становив=69,9
Тепер для різкого Якби вся група померлих від ковіду складалась з померлих у 69,9 років - ви були б правіз твердженням що людина не дожила 15 років Але 69,9 років - це середнє значення всіх померлих а не конкретний вік смерті.. Адже якщо йти вашим шляхом..то загальна група з 600 000 осіб яка померла в 2020 році з середнім віком смерті в 71 рік..не дожила 10 років... Розумієте тепер свою помилку? Якщо зрозуміли - добре ,можете спокійно вибачитись за свою неграмотність і хамство Не зрозуміли - попросіть когось іншого щоб вам пояснили... І останнє Якщо ви щось не зрозуміли - може це вашого рівня знань не вистарчає щоб зрозуміти опонента,рівень знань якого вищий від вашого?
Ученые обнаружили, что придерживающиеся антинаучных взглядов люди имеют такое же образование, как и сторонники официальной науки. Проблема в том, что когда дело доходит до фактов, люди мыслят скорее как юристы, чем как ученые — они «выбирают» факты и исследования, которые подтверждают то, что они уже считают истинным.
Я спробую зараз ще одну модель оформити. Якщо і це не спрацює, то діагноз. Без можливості лікування. Крапка!
Нас 10 осіб: Я, Будівельник,Лад, Леди, Яма, Ветка та інші. Всі разом ми хочемо пробігти на всіх 100 км. В середньоиу по 10 км на особу. Проте ми зарані знаємо, що будуть ті, хто зупиниться після 1 км (Ветка) ,хтось зможе 3 км (Будівельник) , хтось виконає своє середнє 10км (Яма) і зупиниться без сил а решті, щоб виконати загальну норму в 100 км, доведеться бігти і по 20 (Хотаб) , а може і більше км. Побігли. Все як планували,так і сталось, зупинились ті, хто мав зупинитись, там де і мав. І тут при підході до дистанції 10км (це середня на особу) ламає ногу (це ковід в нашій моделі) кілька тих, хто мали ще бігти і бігти (Хотаб, наприклад) ,і витягувати за тих,хто вже зупинився. Що буде з загальною дистанцією та з середнім? А якщо таких кілька зламає, і Яма не добіжить до середнього в 10, які ми розрахували для нього?? А якщо будівельник не добіжить свої 3км?
Запросто може бути, що в середньому ноги ламали на 10-му км. Ви на другому кілометрі, я на 18-му. Проте будь-які непланові переломи скоротили як всю дистанцію, так і середню пройдену . Так зрозуміло, Будівельнику,що роблять передчасні смерті незалежно від віку померлих???
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 20 кві, 2021 10:48, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Будівельник,ви справді настільки тугий,чи просто не вмієте визнавати помилки??
Я вже вам і таблицю держстату привів, хто скільки не дожив, якщо передчасно помер від ковід. Прямо вказано в ній,що передчасна смерть 15-річного - це не дожиті 57.5 роки. Передчасна смерть 65-річного- це недожиті 15 років. Що вам ще тут незрозуміло?? Я вам з першого дня розказував, що БУДЬ-ЯКА передчасна (надлишкова) смерть - це недожиті роки. В будь-якому віці. Скіл ки недожитих - в таблиці держстату. Недожиті роки автоматично приводять до скорочення середньої тривалості життя. В чому справа там у вас в голові??
Да це типова помилка будівельника. Невдалі переходи-перестрибування від загального до часного. І навпаки.
Мова була на скільки зменшує тривалість життя в людини Ковід.
Він бере середню тривалість для всієї купи за рік (або навіть розбиває по групах в 5 років, але потім рахує середню за рік), а висновок (про те, що Ковід краде у людини усього тільки менше року) робить для людей нехай навіть окремої групи -- 70+ або хронників. Або середнє для усіх -- тобто ні про що.
detroytred написав:Ну звиняйте, вам вже по поличках опонент розклав усе. Більш ніж зрозуміло та докладно. Ви ж знову з середньою тривалістю життя до смерті в році (по роках) носитесь. Це показник ніпрощо. От взагалі -- ні до чого.
Хлопці Якщо ви плутаєте значення(поняття) і не розумієте як ці значення(поняття) розраховуються То навіщо своє невігластво - виставляєте на показ? Ще раз наголошую Попрацюйте над поняттям СЕРЕДНІЙ і порівняйте його з понячттям АБСОЛЮТНИЙ
Вік смерті кожної людини знаходиться в діапазоні від 0 до 120(може більше не впевнений) років... Тривалість життя кожної людини знаходиться в діапазоні від 0 до 120 років Середня тривалість життя групи з 18 млн осіб в Україні з 1990 по 2020 рік - 68-71 рік... Середня, а не абсолютна, середня складається з якоїсь кількості померлих в 1,2,3.....101,102,103....120 Точно так само і від ковіду помирали в 1,2,3,....102.... І коли ви порівнюєте значення смертей в групах - ви бачите різницю в рік.... Якби група з 20 000 осіб яка померла від ковіду в середньому в 69,9 і є частинкою групи в 600 000 осіб які померли в 2020 від усіх причин в середньому в 71 рік ... то якби ковіду не існувало то вся група в 600 000 мала б середній вік смерті вищий на 600 000 *71=580000*ікс+20000*69,9 ікс=(600 000 *71 - 20 000*69,9)/580 000=71,038 року
Hotab написав:Я спробую зараз ще одну модель оформити. Якщо і це не спрацює, то діагноз. Без можливості лікування. Крапка!
Є математичне правило.. Є статистика... Так от Коли будуєте моделі-постарайтесь притримуватись однакових параметрів з опонентом Я оперую данними про 18 млн смертей за 30 років 600 000 смертей в рік від усіх причин 20 000 смертей від ковіду... Ви пропонуєте розглядати приклад з 5 осіб ,який має море припущень (довжина дистанції,кількість поламавших ноги і відстань до поламаних ніг) витягнутих з власної голови... Тому ще раз спробуйте зрозуміти На придуманих варіантах - ваші припущення може й спрацюють На варіантах обрахованих з 600 000 значень щорічно на протязі останніх 30 років... - ваші припущення виглядають як фаназії студента...
detroytred написав:Ну звиняйте, вам вже по поличках опонент розклав усе. Більш ніж зрозуміло та докладно. Ви ж знову з середньою тривалістю життя до смерті в році (по роках) носитесь. Це показник ніпрощо. От взагалі -- ні до чого.
Хлопці Якщо ви плутаєте значення(поняття) і не розумієте як ці значення(поняття) розраховуються То навіщо своє невігластво - виставляєте на показ? Ще раз наголошую Попрацюйте над поняттям СЕРЕДНІЙ і порівняйте його з понячттям АБСОЛЮТНИЙ
Вік смерті кожної людини знаходиться в діапазоні від 0 до 120(може більше не впевнений) років... Тривалість життя кожної людини знаходиться в діапазоні від 0 до 120 років Середня тривалість життя групи з 18 млн осіб в Україні з 1990 по 2020 рік - 68-71 рік... Середня, а не абсолютна, середня складається з якоїсь кількості померлих в 1,2,3.....101,102,103....120 Точно так само і від ковіду помирали в 1,2,3,....102.... І коли ви порівнюєте значення смертей в групах - ви бачите різницю в рік.... Якби група з 20 000 осіб яка померла від ковіду в середньому в 69,9 і є частинкою групи в 600 000 осіб які померли в 2020 від усіх причин в середньому в 71 рік ... то якби ковіду не існувало то вся група в 600 000 мала б середній вік смерті вищий на 600 000 *71=580000*ікс+20000*69,9 ікс=(600 000 *71 - 20 000*69,9)/580 000=71,038 року
Ви про що?
Ваше середнє ніхто не спростовує. Спростовують ваші висновки з ваших підрахунків. А саме: прив'язку оцього середнього до того, скільки років життя вкрав Ковід в померлого.
Ну Хотаб вже ж більш, ніж наявно показав. Ще й практично. Що не місяців, як в ваших висновках з вигаданого зв'язку з вашими підрахунками, а років. Куди більше-то???
Ученые обнаружили, что придерживающиеся антинаучных взглядов люди имеют такое же образование, как и сторонники официальной науки. Проблема в том, что когда дело доходит до фактов, люди мыслят скорее как юристы, чем как ученые — они «выбирают» факты и исследования, которые подтверждают то, что они уже считают истинным.
Швидше поки самі не помацають, не повірять. Знайома, торік, всім розповідала, що ковіда немає, поки, цьогоріч, сама не перехворіла і не померли батьки чоловіка, від ковіду.
budivelnik написав:Є математичне правило.. Є статистика...
Остання спроба. Не вийде -нах! Ви стверджуєте , що якщо середній вік смерті ководників-жмурів близький до середньої тривалості життя в Україні, то вплив ковідників на середню тривалість мінімальний і навіть приводите конкретні цифри,на скільки. У вас є розуміння того, що середній вік ковідних жмурів в 70 років можно отримати зовсім різними групами людей? У вас є розуміння, що від цього напряму буде залежати, як (на яку кількість років) зміниться при цьому середня тривалість?? Наприклад: 70 років можна отримати, якщо від ковід померло 10 тисяч 50-річних, і 10 тисяч 90-річних. А могло всі 20 тисяч в 70 років. У всіх випадках середній вік 70, проте вплив на середню тривалість життя різний. Тут є розуміння?? Так/ні?? Тоді чому ваша "середня 70 " не враховує цього ніяк? У вам мінус 1 рік, і все тут, при будь-якій комбінації ?? А якщо всім було 70, то ви зрозуміли вже,що вони всі по 10 років не дожили?? Так/ні??
Ваші вирахувані мінус 1 рік по своїм формулам вигаданим : 1. Не проходять перевірку під конкретні варіанти (всім померлим було 70). 2. Не показують, що цифра "мінус 1" міняється, в залежності від комбінацій отримання цих 70 середніх смертників.
Невже ви не розумієте,що формула зовсім не робоча?? Невже ви не розумієте,що рахувати потрібно по тим таблицям, які я навів. І вони показують результати в десять разів інші. Невже ви не розумієте,що "очікувана тривалість", яку ви не хочете розглядати,бо вона "очікувана", вона відрізняється від фактичної на невеликий відсоток. Що ви і самі підтвердили "за останні 30 років завжди було". Тобто "очікуваною" для кожної вікової групи можна оперувати як фактичними.