Додано: Вів 20 кві, 2021 11:13

budivelnik написав: Є математичне правило..

Є статистика... Є математичне правило..Є статистика...

Остання спроба. Не вийде -нах!Ви стверджуєте , що якщо середній вік смерті ководників-жмурів близький до середньої тривалості життя в Україні, то вплив ковідників на середню тривалість мінімальний і навіть приводите конкретні цифри,на скільки.У вас є розуміння того, що середній вік ковідних жмурів в 70 років можно отримати зовсім різними групами людей? У вас є розуміння, що від цього напряму буде залежати, як (на яку кількість років) зміниться при цьому середня тривалість??Наприклад:70 років можна отримати, якщо від ковід померло 10 тисяч 50-річних, і 10 тисяч 90-річних. А могло всі 20 тисяч в 70 років. У всіх випадках середній вік 70, проте вплив на середню тривалість життя різний. Тут є розуміння?? Так/ні??Тоді чому ваша "середня 70 " не враховує цього ніяк? У вам мінус 1 рік, і все тут, при будь-якій комбінації ?? А якщо всім було 70, то ви зрозуміли вже,що вони всі по 10 років не дожили?? Так/ні??Ваші вирахувані мінус 1 рік по своїм формулам вигаданим :1. Не проходять перевірку під конкретні варіанти (всім померлим було 70).2. Не показують, що цифра "мінус 1" міняється, в залежності від комбінацій отримання цих 70 середніх смертників.Невже ви не розумієте,що формула зовсім не робоча??Невже ви не розумієте,що рахувати потрібно по тим таблицям, які я навів. І вони показують результати в десять разів інші.Невже ви не розумієте,що "очікувана тривалість", яку ви не хочете розглядати,бо вона "очікувана", вона відрізняється від фактичної на невеликий відсоток. Що ви і самі підтвердили "за останні 30 років завжди було". Тобто "очікуваною" для кожної вікової групи можна оперувати як фактичними.