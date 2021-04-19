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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31693170317131723173>
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:26

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Тому: якщо в групі 70 річних помирає 100 осіб, то вони не дожили не 100 років на всіх, як тут розказує наш математик, а більше 1000 людино-років. Помилка в 10 разів для Будівельника - це так природньо.
Шкода,що людина яка змогла розглянути термін - очікувана тривалість життя... - не змогла зрозуміти його суті...
1 Будівельник бере середню тривалість життя до смерті з інформацію про тривалість життя 18 млн осіб,які померли в період 1990-2020 рік і ця РЕАЛЬНА тривалість становила 68-71 рік...
Наголошую для людей,яким бракне розуму зрозуміти..
Є теоретичний розрахунок - очікувана тривалість
Є реальний результат - наявна тривалість
2 Будівельник бере середню тривалість життя до смерті від ковіду - також з офіційної інформації - і ця реальна середня тривалість становить69,9 року
3 Якщо людина не розуміє - що таке СЕРЕДНЯ - то цій людині в третій клас..
Тобто я порівнюю середню від усіх причин
з середньою від однієї з причин....
4 Щоб мій опонент зрозумів
Середня від усіх причин - це не смерть в 70 років..Це смерть 10 осіб у віці 100 років, 100 осіб в 90 і так далі поки не дійдемо до піку в 5 млн в 55, а поті далізменшення....

Ну звиняйте, вам вже по поличках опонент розклав усе. Більш ніж зрозуміло та докладно.
Ви ж знову з середньою тривалістю життя до смерті в році (по роках) носитесь.
Це показник ніпрощо.
От взагалі -- ні до чого.

Опонент вам показав на що треба дивитись. Ще й пояснив чому. Куди більше-то для розуміння?!

Може науково-популярне допоможе:
https://meduza.io/feature/2018/07/12/mo ... ost-zhizni
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:37

  Hotab написав:Навіть логіки не вистачило зрозуміти, що смерті 70-річних наближують МАКСИМАЛЬНИЙ вік смерті українців до 70 років ,а середній вік життя українців заганяють вниз ,до 60..50..За рахунок тих, хто помер в 1 рік від пневмонії,в 15 на дискотеці від метилатів, в 22 в аварії, та в 60 від хвороб.
Ще раз для Вас
1 Є середній вік смерті 18 млн осіб-цей вік реально зафаксований і розрахований на підставі смерті 18 млн осіб в період 1990-2020рік
2 Є середній вік смерті групи з 600 000 осіб в 2020 році і становить 71 рік
3 Є середній вік смерті 20000 осібвід ковіду , яка входить в групу з 600 000 осіб і середній вік смерті цієї групи - 69,9 року...

Спробуйте зрозуміти поняття - середній вік смерті....
Спробуйте також зрозуміти-що в загальній групі з 600 000 осіб вік смерті починався від 0 років до 102 років ...і в середньому=71 рік
Так само спробуйте зрозуміти що в групі померлих від ковіду вік смерті починався від 0 років до тих самих 102 років.. і в середньому становив=69,9

Тепер для різкого
Якби вся група померлих від ковіду складалась з померлих у 69,9 років - ви були б правіз твердженням що людина не дожила 15 років
Але 69,9 років - це середнє значення всіх померлих а не конкретний вік смерті..
Адже якщо йти вашим шляхом..то загальна група з 600 000 осіб яка померла в 2020 році з середнім віком смерті в 71 рік..не дожила 10 років...
Розумієте тепер свою помилку?
Якщо зрозуміли - добре ,можете спокійно вибачитись за свою неграмотність і хамство
Не зрозуміли - попросіть когось іншого щоб вам пояснили...
І останнє
Якщо ви щось не зрозуміли - може це вашого рівня знань не вистарчає щоб зрозуміти опонента,рівень знань якого вищий від вашого?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:39

Ученые обнаружили, что придерживающиеся антинаучных взглядов люди имеют такое же образование, как и сторонники официальной науки. Проблема в том, что когда дело доходит до фактов, люди мыслят скорее как юристы, чем как ученые — они «выбирают» факты и исследования, которые подтверждают то, что они уже считают истинным.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Куди більше-то для розуміння?!


Я спробую зараз ще одну модель оформити. Якщо і це не спрацює, то діагноз. Без можливості лікування. Крапка!

Нас 10 осіб: Я, Будівельник,Лад, Леди, Яма, Ветка та інші. Всі разом ми хочемо пробігти на всіх 100 км. В середньоиу по 10 км на особу. Проте ми зарані знаємо, що будуть ті, хто зупиниться після 1 км (Ветка) ,хтось зможе 3 км (Будівельник) , хтось виконає своє середнє 10км (Яма) і зупиниться без сил а решті, щоб виконати загальну норму в 100 км, доведеться бігти і по 20 (Хотаб) , а може і більше км.
Побігли. Все як планували,так і сталось, зупинились ті, хто мав зупинитись, там де і мав. І тут при підході до дистанції 10км (це середня на особу) ламає ногу (це ковід в нашій моделі) кілька тих, хто мали ще бігти і бігти (Хотаб, наприклад) ,і витягувати за тих,хто вже зупинився. Що буде з загальною дистанцією та з середнім? А якщо таких кілька зламає, і Яма не добіжить до середнього в 10, які ми розрахували для нього?? А якщо будівельник не добіжить свої 3км?

Запросто може бути, що в середньому ноги ламали на 10-му км. Ви на другому кілометрі, я на 18-му. Проте будь-які непланові переломи скоротили як всю дистанцію, так і середню пройдену .
Так зрозуміло, Будівельнику,що роблять передчасні смерті незалежно від віку померлих???
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 20 кві, 2021 10:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:45

  Hotab написав:Будівельник,ви справді настільки тугий,чи просто не вмієте визнавати помилки??

Я вже вам і таблицю держстату привів, хто скільки не дожив, якщо передчасно помер від ковід. Прямо вказано в ній,що передчасна смерть 15-річного - це не дожиті 57.5 роки. Передчасна смерть 65-річного- це недожиті 15 років. Що вам ще тут незрозуміло?? Я вам з першого дня розказував, що БУДЬ-ЯКА передчасна (надлишкова) смерть - це недожиті роки. В будь-якому віці. Скіл ки недожитих - в таблиці держстату. Недожиті роки автоматично приводять до скорочення середньої тривалості життя. В чому справа там у вас в голові??

Да це типова помилка будівельника.
Невдалі переходи-перестрибування від загального до часного. І навпаки.

Мова була на скільки зменшує тривалість життя в людини Ковід.

Він бере середню тривалість для всієї купи за рік (або навіть розбиває по групах в 5 років, але потім рахує середню за рік), а висновок (про те, що Ковід краде у людини усього тільки менше року) робить для людей нехай навіть окремої групи -- 70+ або хронників.
Або середнє для усіх -- тобто ні про що.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Ну звиняйте, вам вже по поличках опонент розклав усе. Більш ніж зрозуміло та докладно.
Ви ж знову з середньою тривалістю життя до смерті в році (по роках) носитесь.
Це показник ніпрощо.
От взагалі -- ні до чого.
Хлопці
Якщо ви плутаєте значення(поняття) і не розумієте як ці значення(поняття) розраховуються
То навіщо своє невігластво - виставляєте на показ?
Ще раз наголошую
Попрацюйте над поняттям СЕРЕДНІЙ
і порівняйте його з понячттям АБСОЛЮТНИЙ

Вік смерті кожної людини знаходиться в діапазоні від 0 до 120(може більше не впевнений) років...
Тривалість життя кожної людини знаходиться в діапазоні від 0 до 120 років
Середня тривалість життя групи з 18 млн осіб в Україні з 1990 по 2020 рік - 68-71 рік...
Середня, а не абсолютна, середня складається з якоїсь кількості померлих в 1,2,3.....101,102,103....120
Точно так само і від ковіду помирали в 1,2,3,....102....
І коли ви порівнюєте значення смертей в групах - ви бачите різницю в рік....
Якби група з 20 000 осіб яка померла від ковіду в середньому в 69,9
і є частинкою групи в 600 000 осіб які померли в 2020 від усіх причин в середньому в 71 рік ... то якби ковіду не існувало то вся група в 600 000 мала б середній вік смерті вищий на
600 000 *71=580000*ікс+20000*69,9
ікс=(600 000 *71 - 20 000*69,9)/580 000=71,038 року
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Я спробую зараз ще одну модель оформити. Якщо і це не спрацює, то діагноз. Без можливості лікування. Крапка!
Є математичне правило..
Є статистика...
Так от
Коли будуєте моделі-постарайтесь притримуватись однакових параметрів з опонентом
Я оперую данними про 18 млн смертей за 30 років
600 000 смертей в рік від усіх причин
20 000 смертей від ковіду...
Ви пропонуєте розглядати приклад з 5 осіб ,який має море припущень (довжина дистанції,кількість поламавших ноги і відстань до поламаних ніг) витягнутих з власної голови...
Тому ще раз спробуйте зрозуміти
На придуманих варіантах - ваші припущення може й спрацюють
На варіантах обрахованих з 600 000 значень щорічно на протязі останніх 30 років... - ваші припущення виглядають як фаназії студента...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ну звиняйте, вам вже по поличках опонент розклав усе. Більш ніж зрозуміло та докладно.
Ви ж знову з середньою тривалістю життя до смерті в році (по роках) носитесь.
Це показник ніпрощо.
От взагалі -- ні до чого.
Хлопці
Якщо ви плутаєте значення(поняття) і не розумієте як ці значення(поняття) розраховуються
То навіщо своє невігластво - виставляєте на показ?
Ще раз наголошую
Попрацюйте над поняттям СЕРЕДНІЙ
і порівняйте його з понячттям АБСОЛЮТНИЙ

Вік смерті кожної людини знаходиться в діапазоні від 0 до 120(може більше не впевнений) років...
Тривалість життя кожної людини знаходиться в діапазоні від 0 до 120 років
Середня тривалість життя групи з 18 млн осіб в Україні з 1990 по 2020 рік - 68-71 рік...
Середня, а не абсолютна, середня складається з якоїсь кількості померлих в 1,2,3.....101,102,103....120
Точно так само і від ковіду помирали в 1,2,3,....102....
І коли ви порівнюєте значення смертей в групах - ви бачите різницю в рік....
Якби група з 20 000 осіб яка померла від ковіду в середньому в 69,9
і є частинкою групи в 600 000 осіб які померли в 2020 від усіх причин в середньому в 71 рік ... то якби ковіду не існувало то вся група в 600 000 мала б середній вік смерті вищий на
600 000 *71=580000*ікс+20000*69,9
ікс=(600 000 *71 - 20 000*69,9)/580 000=71,038 року

Ви про що?

Ваше середнє ніхто не спростовує.
Спростовують ваші висновки з ваших підрахунків.
А саме: прив'язку оцього середнього до того, скільки років життя вкрав Ковід в померлого.

Ну Хотаб вже ж більш, ніж наявно показав. Ще й практично.
Що не місяців, як в ваших висновках з вигаданого зв'язку з вашими підрахунками, а років.
Куди більше-то???
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:05

  IgA написав:
Ученые обнаружили, что придерживающиеся антинаучных взглядов люди имеют такое же образование, как и сторонники официальной науки. Проблема в том, что когда дело доходит до фактов, люди мыслят скорее как юристы, чем как ученые — они «выбирают» факты и исследования, которые подтверждают то, что они уже считают истинным.

Швидше поки самі не помацають, не повірять. Знайома, торік, всім розповідала, що ковіда немає, поки, цьогоріч, сама не перехворіла і не померли батьки чоловіка, від ковіду.
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Є математичне правило..
Є статистика...


Остання спроба. Не вийде -нах!
Ви стверджуєте , що якщо середній вік смерті ководників-жмурів близький до середньої тривалості життя в Україні, то вплив ковідників на середню тривалість мінімальний і навіть приводите конкретні цифри,на скільки.
У вас є розуміння того, що середній вік ковідних жмурів в 70 років можно отримати зовсім різними групами людей? У вас є розуміння, що від цього напряму буде залежати, як (на яку кількість років) зміниться при цьому середня тривалість??
Наприклад:
70 років можна отримати, якщо від ковід померло 10 тисяч 50-річних, і 10 тисяч 90-річних. А могло всі 20 тисяч в 70 років. У всіх випадках середній вік 70, проте вплив на середню тривалість життя різний. Тут є розуміння?? Так/ні??
Тоді чому ваша "середня 70 " не враховує цього ніяк? У вам мінус 1 рік, і все тут, при будь-якій комбінації ?? А якщо всім було 70, то ви зрозуміли вже,що вони всі по 10 років не дожили?? Так/ні??

Ваші вирахувані мінус 1 рік по своїм формулам вигаданим :
1. Не проходять перевірку під конкретні варіанти (всім померлим було 70).
2. Не показують, що цифра "мінус 1" міняється, в залежності від комбінацій отримання цих 70 середніх смертників.

Невже ви не розумієте,що формула зовсім не робоча??
Невже ви не розумієте,що рахувати потрібно по тим таблицям, які я навів. І вони показують результати в десять разів інші.
Невже ви не розумієте,що "очікувана тривалість", яку ви не хочете розглядати,бо вона "очікувана", вона відрізняється від фактичної на невеликий відсоток. Що ви і самі підтвердили "за останні 30 років завжди було". Тобто "очікуваною" для кожної вікової групи можна оперувати як фактичними.
Hotab
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