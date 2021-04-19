Додано: Вів 20 кві, 2021 11:31

Hotab написав: Остання спроба. Не вийде -нах! Остання спроба. Не вийде -нах!

ДомовилисьВи свою спробу використалиЗалишилось і мені використати свою..,а потім або зрозумієте або нах....1 Ваша помилка в тому що Ви середнє значеннясередній вік смерті від усіх причин=71 рікі середній вік смерті від ковіду=69,9 роківСприймаєте яквік смерті =71 ріксмерть від ковіду=69,9 років...Це не правильно, будете мати час - подумайте чому . яж даю піказкусередній вік смерті групи в 600 000 осіб в 2020 - 71 рікСередній вік смерті групи в 20 000 осіб від ковіду в 2020 році - 69,92 Якщо розібрались з першим пунктом - то як я розумію претензій до мене не має...Якщо ж не розібрались..То тримайте додаткову задачкуСередній вік смерті в групі 600 000 осіб від усіх причин = 71 рік в 2020 році...Поясніть собі,як так сталось що людина яка дожила до 70 має прожити ще 15...а середній вік смерті не 86 а 71?Знову даю підказкуСередній-це середнє по групі в 600 000 осіб3 Такий собі останній цвяшок...Помирають не від ковіду, а від активації ковідом хронічних захворювань...То те що онкохворий(серцево судинний.....) дожив до 70 років - говорить про те що він проживе ще 15?Чи доживання до 70 - це вже подвиг його і його організмуТаким чиномЯкщо група з 600 000 дожила до 71то частка в 20 000 з цієї групи більш хворих в середньому ніж вся група - проживе на рік менше - це нормально...