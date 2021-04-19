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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3170317131723173>
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:17

Hotab
Бесполезно.
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:17

  detroytred написав:Ваше середнє ніхто не спростовує.
Спростовують ваші висновки з ваших підрахунків.
А саме: прив'язку оцього середнього до того, скільки років життя вкрав Ковід в померлого.


Спробував застосувати ФОРМУЛУ для ЮК -

The average age of those who have died from coronavirus in England and Wales since the start of the pandemic is 82.4 years old.

Using data from the Office for National Statistics (ONS), researchers at the University of Oxford found that the median age of a Covid-19 fatality was slightly higher than the median age of those who died of other causes over the same period, which was 81.5.

https://www.thetimes.co.uk/article/aver ... -pcwqrzdzz

81.5/(81.5 - 82.4) = -90.55
Ітого, 1 ненароджена дитина в Англії = -90 (мінус девяносто) померлих від ковіду.
Ще смішніше виходить якщо цифри співпадають - одна ненароджена дитина = помилка від длення на нуль або безкінечне кількість померлих від ковіду
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Спробував застосувати ФОРМУЛУ для ЮК -

Там знатна формула.
Якщо б в Україні середній вік ковідних жмурів співпав з середньою тривалістю життя в Україні, то впливу б взагалі не було. Хоч хай півкраїни видохне: ковід не міняє тривалість життя середню. Отак))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Остання спроба. Не вийде -нах!
Домовились
Ви свою спробу використали
Залишилось і мені використати свою..,а потім або зрозумієте або нах....
1 Ваша помилка в тому що Ви середнє значення
середній вік смерті від усіх причин=71 рік
і середній вік смерті від ковіду=69,9 років
Сприймаєте як
вік смерті =71 рік
смерть від ковіду=69,9 років...
Це не правильно, будете мати час - подумайте чому . яж даю піказку
середній вік смерті групи в 600 000 осіб в 2020 - 71 рік
Середній вік смерті групи в 20 000 осіб від ковіду в 2020 році - 69,9
2 Якщо розібрались з першим пунктом - то як я розумію претензій до мене не має...
Якщо ж не розібрались..
То тримайте додаткову задачку
Середній вік смерті в групі 600 000 осіб від усіх причин = 71 рік в 2020 році...
Поясніть собі,як так сталось що людина яка дожила до 70 має прожити ще 15...а середній вік смерті не 86 а 71?
Знову даю підказку
Середній-це середнє по групі в 600 000 осіб
3 Такий собі останній цвяшок...
Помирають не від ковіду, а від активації ковідом хронічних захворювань...
То те що онкохворий(серцево судинний.....) дожив до 70 років - говорить про те що він проживе ще 15?
Чи доживання до 70 - це вже подвиг його і його організму

Таким чином
Якщо група з 600 000 дожила до 71
то частка в 20 000 з цієї групи більш хворих в середньому ніж вся група - проживе на рік менше - це нормально...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Таким чином
Якщо група з 600 000 дожила до 71
то частка в 20 000 з цієї групи більш хворих в середньому ніж вся група - проживе на рік менше - це нормально...

Вона цілком могла прожити і на рік більше, десь в Індії, де тривалість життя менша, ніж в нас.
Підкажу правильну формулу. Беремо людей одного віку, скажімо їх вік 62 роки. Дивимось, скільки людей цього віку померло в роки без ковіду і з ковідом. З ковідом буде більше. Потім дивимось, скільки, в середньому проживе ця група людей, скажімо 15 років. Припустимо, що ковід збільшив смертність, в цій групі, на 10%, тому їх середня тривалість життя буде вже не 62+15=77, а 62*0,1+77*0,9=75.5
Так само і для всіх інших вікових груп, а потім вираховується середня тривалість життя для всіх людей.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:53

Будівельник
*То тримайте додаткову задачку
Середній вік смерті в групі 600 000 осіб від усіх причин = 71 рік в 2020 році...
Поясніть собі,як так сталось що людина яка дожила до 70 має прожити ще 15...а середній вік смерті не 86 а 71?
Знову даю підказку
Середній-це середнє по групі в 600 000 осіб* (с)

Ось в цьому ваша помилка.
Ви померлих якось притуляєте з живими (з тими, хто повинен жити далі).

Тому й ніхто не оперує вашими показниками -- тривалістю життя (віком смерті). В році.

Розглядають очікувану тривалість життя для кожного року народження (року віку). Де коефіцієнти смертності по окремих роках. Для окремих років.

У вас же якась незрозуміла мішанина. Яку ви намагаєтесь вписати під свої висновки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:56

  lapay написав:
  budivelnik написав:Таким чином
Якщо група з 600 000 дожила до 71
то частка в 20 000 з цієї групи більш хворих в середньому ніж вся група - проживе на рік менше - це нормально...

Вона цілком могла прожити і на рік більше, десь в Індії, де тривалість життя менша, ніж в нас.
Підкажу правильну формулу. Беремо людей одного віку, скажімо їх вік 62 роки. Дивимось, скільки людей цього віку померло в роки без ковіду і з ковідом. З ковідом буде більше. Потім дивимось, скільки, в середньому проживе ця група людей, скажімо 15 років. Припустимо, що ковід збільшив смертність, в цій групі, на 10%, тому їх середня тривалість життя буде вже не 62+15=77, а 62*0,1+77*0,9=75.5
Так само і для всіх інших вікових груп, а потім вираховується середня тривалість життя для всіх людей.

Отож!
Враховується:
1. По роках (віку)
2. Додаткова смертність.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Так само і для всіх інших вікових груп, а потім вираховується середня тривалість життя для всіх людей.
Як тільки зрозумієте різницю між
Вираховується і Фіксується...
Так відразу і зявиться тема для дискусії...
В свій захист наголошу - я беру дуже велику кількість випадків для аналізу
600 000 і 20 000
Тому все що Ви описали - вже враховано в цих випадках по факту..а не розрахунково.

Щоб простіше
Не теорія створю факти
А Факти створюють теорію
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Розглядають очікувану тривалість
Ви можете очікувати що хочете..
Але по факту на вашому надгробку будуть не очікувані вами по теорії - а реальні по факту цифри.
І ніхто не ризикне заявляти ,що тривалість вашого життя треба розраховувати не як різницю між датою смерті і датою народження
А як розрахункову величину що людина яка дожила до 65 повинна в середньому прожити 80...
Якщо цифри викарбувані в граніті будуть показувати 65...то ні про яких 80 розрахункових не буде йти мова.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:10

  budivelnik написав:
  lapay написав:Так само і для всіх інших вікових груп, а потім вираховується середня тривалість життя для всіх людей.
Як тільки зрозумієте різницю між
Вираховується і Фіксується...
Так відразу і зявиться тема для дискусії...
В свій захист наголошу - я беру дуже велику кількість випадків для аналізу
600 000 і 20 000
Тому все що Ви описали - вже враховано в цих випадках по факту..а не розрахунково.

Щоб простіше
Не теорія створю факти
А Факти створюють теорію

В тому й справа, що ви помилково намагаєтесь зафіксувати те, що можна тільки вирахувати.
Тобто скільки б прожили ще померлі від Ковіду.
Тобто отримуєте цей показник з фіксованих даних (смертей. 600 тис. і 200 тис.).
detroytred
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