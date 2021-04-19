Бесполезно.
"Уся рота, ч-черт бы ее побрал, идет не в ногу. Один п-подпоручик идет в ногу." (с) Куприн, "Поединок"
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Додано: Вів 20 кві, 2021 11:17
Hotab
Бесполезно.
Додано: Вів 20 кві, 2021 11:17
Спробував застосувати ФОРМУЛУ для ЮК -
81.5/(81.5 - 82.4) = -90.55
Ітого, 1 ненароджена дитина в Англії = -90 (мінус девяносто) померлих від ковіду.
Ще смішніше виходить якщо цифри співпадають - одна ненароджена дитина = помилка від длення на нуль або безкінечне кількість померлих від ковіду
Додано: Вів 20 кві, 2021 11:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 20 кві, 2021 11:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Домовились
Ви свою спробу використали
Залишилось і мені використати свою..,а потім або зрозумієте або нах....
1 Ваша помилка в тому що Ви середнє значення
середній вік смерті від усіх причин=71 рік
і середній вік смерті від ковіду=69,9 років
Сприймаєте як
вік смерті =71 рік
смерть від ковіду=69,9 років...
Це не правильно, будете мати час - подумайте чому . яж даю піказку
середній вік смерті групи в 600 000 осіб в 2020 - 71 рік
Середній вік смерті групи в 20 000 осіб від ковіду в 2020 році - 69,9
2 Якщо розібрались з першим пунктом - то як я розумію претензій до мене не має...
Якщо ж не розібрались..
То тримайте додаткову задачку
Середній вік смерті в групі 600 000 осіб від усіх причин = 71 рік в 2020 році...
Поясніть собі,як так сталось що людина яка дожила до 70 має прожити ще 15...а середній вік смерті не 86 а 71?
Знову даю підказку
Середній-це середнє по групі в 600 000 осіб
3 Такий собі останній цвяшок...
Помирають не від ковіду, а від активації ковідом хронічних захворювань...
То те що онкохворий(серцево судинний.....) дожив до 70 років - говорить про те що він проживе ще 15?
Чи доживання до 70 - це вже подвиг його і його організму
Таким чином
Якщо група з 600 000 дожила до 71
то частка в 20 000 з цієї групи більш хворих в середньому ніж вся група - проживе на рік менше - це нормально...
Додано: Вів 20 кві, 2021 11:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вона цілком могла прожити і на рік більше, десь в Індії, де тривалість життя менша, ніж в нас.
Підкажу правильну формулу. Беремо людей одного віку, скажімо їх вік 62 роки. Дивимось, скільки людей цього віку померло в роки без ковіду і з ковідом. З ковідом буде більше. Потім дивимось, скільки, в середньому проживе ця група людей, скажімо 15 років. Припустимо, що ковід збільшив смертність, в цій групі, на 10%, тому їх середня тривалість життя буде вже не 62+15=77, а 62*0,1+77*0,9=75.5
Так само і для всіх інших вікових груп, а потім вираховується середня тривалість життя для всіх людей.
Додано: Вів 20 кві, 2021 11:53
Будівельник
*То тримайте додаткову задачку
Середній вік смерті в групі 600 000 осіб від усіх причин = 71 рік в 2020 році...
Поясніть собі,як так сталось що людина яка дожила до 70 має прожити ще 15...а середній вік смерті не 86 а 71?
Знову даю підказку
Середній-це середнє по групі в 600 000 осіб* (с)
Ось в цьому ваша помилка.
Ви померлих якось притуляєте з живими (з тими, хто повинен жити далі).
Тому й ніхто не оперує вашими показниками -- тривалістю життя (віком смерті). В році.
Розглядають очікувану тривалість життя для кожного року народження (року віку). Де коефіцієнти смертності по окремих роках. Для окремих років.
У вас же якась незрозуміла мішанина. Яку ви намагаєтесь вписати під свої висновки.
Додано: Вів 20 кві, 2021 11:56
Отож!
Враховується:
1. По роках (віку)
2. Додаткова смертність.
Додано: Вів 20 кві, 2021 12:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Як тільки зрозумієте різницю між
Вираховується і Фіксується...
Так відразу і зявиться тема для дискусії...
В свій захист наголошу - я беру дуже велику кількість випадків для аналізу
600 000 і 20 000
Тому все що Ви описали - вже враховано в цих випадках по факту..а не розрахунково.
Щоб простіше
Не теорія створю факти
А Факти створюють теорію
Додано: Вів 20 кві, 2021 12:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ви можете очікувати що хочете..
Але по факту на вашому надгробку будуть не очікувані вами по теорії - а реальні по факту цифри.
І ніхто не ризикне заявляти ,що тривалість вашого життя треба розраховувати не як різницю між датою смерті і датою народження
А як розрахункову величину що людина яка дожила до 65 повинна в середньому прожити 80...
Якщо цифри викарбувані в граніті будуть показувати 65...то ні про яких 80 розрахункових не буде йти мова.
Додано: Вів 20 кві, 2021 12:10
В тому й справа, що ви помилково намагаєтесь зафіксувати те, що можна тільки вирахувати.
Тобто скільки б прожили ще померлі від Ковіду.
Тобто отримуєте цей показник з фіксованих даних (смертей. 600 тис. і 200 тис.).
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