Додано: Вів 20 кві, 2021 12:25

budivelnik написав: Ви можете очікувати що хочете.. Ви можете очікувати що хочете..

Справа в тому,що "очікувані" цифри, які вираховують статисти на зарплаті, дуже співпадають з фактичними. Тобто коли вони дають "очікувану середню тривалість життя українця, народженого в 2020 році", то вона +-1.5 роки така і буде. А ваші формули взагалі не мають будь-якої точності. Вони пальцем в небо. Вони не витримують ніякої перевірки будь-яким "окремим випадком" (частным случаем) . Ні якщо всі померлі були рівно 70. Ні якщо померлі були поділені на 50 років, і 90 років.Ви знаєте,я таки розібрався з вашою логікою. Зараз розкажу. Ваша формула ,яка завжди покаже "мінус 1 рік" спрацює лише в одному випадку: незалежно від віку ковідних жмурів ,вони всі не дожили 1 рік від того, що їм було відведено. Тобто, коли ви дізнались,що середній вік померлих був 70 років (при середній тривалості життя 71 рік) ви висунули гіпотезу,що вони були і так на грані, їм залишилось рочок пожити,і під цю гіпотезу вивели формулу. Звичайно вона підтверджує вашу гіпотезу, і тому вам ніяк не можете зрозуміти її хибність. Що ви будете робити з цією формулою в Німеччині, де помирають ковідні в середньому в 83 роки, а середня тривалість 81?Будете нову виводити??