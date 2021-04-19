Ну, якщо затра на Землю впаде метеорит, який знищив динозаврів, то середня тривалість життя зменшиться до середнього віку (41 рік). То будемо чекати метеориту, чи звичного плину життя?
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Додано: Вів 20 кві, 2021 12:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну, якщо затра на Землю впаде метеорит, який знищив динозаврів, то середня тривалість життя зменшиться до середнього віку (41 рік). То будемо чекати метеориту, чи звичного плину життя?
Додано: Вів 20 кві, 2021 12:19
Бінго!
Вже наближаєтесь.
Мова йде не про фактичну тривалість життя, а про очікувану.
Тобто скільки неочікувано не дожили до очікуваного віку смерті.
Ось це й вираховують.
Хотаб вказав на таблички...
Реальні.
Від яких і треба відштовхуватися.
Рахуючи скільки не дожили в середньому померлі від Ковіду.
Це хоч і грубо, але правильно.
Lapay ще більше уточнив.
Але, звиняйте, ніхто не може зрозуміти, що нарахували з висновками ви.
Додано: Вів 20 кві, 2021 12:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Справа в тому,що "очікувані" цифри, які вираховують статисти на зарплаті, дуже співпадають з фактичними. Тобто коли вони дають "очікувану середню тривалість життя українця, народженого в 2020 році", то вона +-1.5 роки така і буде. А ваші формули взагалі не мають будь-якої точності. Вони пальцем в небо. Вони не витримують ніякої перевірки будь-яким "окремим випадком" (частным случаем) . Ні якщо всі померлі були рівно 70. Ні якщо померлі були поділені на 50 років, і 90 років.
Ви знаєте,я таки розібрався з вашою логікою. Зараз розкажу. Ваша формула ,яка завжди покаже "мінус 1 рік" спрацює лише в одному випадку: незалежно від віку ковідних жмурів ,вони всі не дожили 1 рік від того, що їм було відведено. Тобто, коли ви дізнались,що середній вік померлих був 70 років (при середній тривалості життя 71 рік) ви висунули гіпотезу,що вони були і так на грані, їм залишилось рочок пожити,і під цю гіпотезу вивели формулу. Звичайно вона підтверджує вашу гіпотезу, і тому вам ніяк не можете зрозуміти її хибність. Що ви будете робити з цією формулою в Німеччині, де помирають ковідні в середньому в 83 роки, а середня тривалість 81?
Будете нову виводити??
Додано: Вів 20 кві, 2021 12:33
Якщо на надгробку буде 65 років
А очікувана тривалість життя людини яка дожила до 65 - буде 80..
Людині в якої вже надгробок це цікаво? чи на щось вплине?
Якщо вам подобається розрахунок сферичного коня у вакумі - рахуйте..
Я ж в свою чергу буду брати до уваги тільки реальні факти....
І вдогонку...
Якщо без ковіду 30 років(1990-2020) середня реальна тривалість життя до смерті від усіх росла з 68 років до 71 року....
А в 2020 році зявилась нова проблема яка наближувала смерть і смерть в цій групі становила 69,9 року...
То чому Ви вважаєте що за відсутності ковіду,середній вік смерті в цій групі з 20000 осіб буде вищим ніж середній вік смерті в загальні групі з 600 000 осіб?
По Вашому ковід вбиває сильніших і не зачіпає слабших?
А медики кажуть протилежне
Чим більша кількість хронячних хвороб у людини - тим вища летальність від ковіду...
Ковід ,це аналогія вовка в лісі.який в першу чергу ловить хворих зайців..бо для того щоб їх наздогнати треба менше зусиль затратити.
Додано: Вів 20 кві, 2021 12:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я розбирався з цим вашим твердженням...
Воно не вірне по суті..
В німеччині основна маса померлих має вік 83+..а не середній вік померлих має83+
В Україні так само
У нас 60% померлих мають вік 75+....але середній вік померлих від ковіду 69,9.
Так що не я підганяв формулу під данні
А ви не дочитали і не проаналізували прочитане...
Додано: Вів 20 кві, 2021 12:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Майже всі хвороби вбивають більш слабких, і всі хвороби зменшують тривалість життя. Ковід теж хвороба.
Додано: Вів 20 кві, 2021 12:49
Я вважаю, що середній вік смерті, як показник для предмету дискусії, немає ніякого сенсу розглядати.
Ось Ви його узяли і оперуєте.
Точніше!!! робите висновки з саме зміни цього показника. З зміни.
А про що він (точніше зміна) говорить -- це ще питання.
Тому що скель трупів не було...
Тому той же Степанов-Ляшко лише констатували розподіл по віку. І все.
В інших форумчан є обгрунтовані сумніви ще й до Ваших самих формул. Я їх навіть не торкаюся.
З тим, що косить слабкіших, цілком згоден. Але ж ми дискутуємо на скільки сильно впливає.
До речі, якийсь відсоток вмирає від цітокінового шторму. Саме найсильніших.
Тому, на мою думку, таблички з висновками Хотаба правильні, а Ваші висновки з зміни середньої тривалості життя померлих про втрату лише місяців життя помилкові.
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Воно не моє. І воно вірне.
Ближче до діла. Як в Німеччині спрацює ваша формула?
І найголовніше: той середній в Німеччині міг бути взагалі будь-який. І ще може може стати з часом. Питання в іншому: формула не працює ні з яким віком. Вона працює лише в одному випадку, який ви зарані прийняли як умову: всі недожили 1 рік. Хоч в 40 помер, хоч в 90. Ось в цьому випадку ваша формула справді буде працювати при всіх варіантах умов задачі.
Але чому ви самі собі вирішили,що саме рік недожили - невідомо. Тільки тому,що в Україні є 2 цифри:70 і 71? І все??
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