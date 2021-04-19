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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3170317131723173
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:В свій захист наголошу - я беру дуже велику кількість випадків для аналізу
600 000 і 20 000
Тому все що Ви описали - вже враховано в цих випадках по факту..а не розрахунково.

Щоб простіше
Не теорія створю факти
А Факти створюють теорію

Ну, якщо затра на Землю впаде метеорит, який знищив динозаврів, то середня тривалість життя зменшиться до середнього віку (41 рік). То будемо чекати метеориту, чи звичного плину життя?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:19

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Розглядають очікувану тривалість
Ви можете очікувати що хочете..
Але по факту на вашому надгробку будуть не очікувані вами по теорії - а реальні по факту цифри.
І ніхто не ризикне заявляти ,що тривалість вашого життя треба розраховувати не як різницю між датою смерті і датою народження
А як розрахункову величину що людина яка дожила до 65 повинна в середньому прожити 80...
Якщо цифри викарбувані в граніті будуть показувати 65...то ні про яких 80 розрахункових не буде йти мова.

Бінго!
Вже наближаєтесь.

Мова йде не про фактичну тривалість життя, а про очікувану.
Тобто скільки неочікувано не дожили до очікуваного віку смерті.
Ось це й вираховують.

Хотаб вказав на таблички...
Реальні.
Від яких і треба відштовхуватися.
Рахуючи скільки не дожили в середньому померлі від Ковіду.
Це хоч і грубо, але правильно.
Lapay ще більше уточнив.

Але, звиняйте, ніхто не може зрозуміти, що нарахували з висновками ви.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Ви можете очікувати що хочете..

Справа в тому,що "очікувані" цифри, які вираховують статисти на зарплаті, дуже співпадають з фактичними. Тобто коли вони дають "очікувану середню тривалість життя українця, народженого в 2020 році", то вона +-1.5 роки така і буде. А ваші формули взагалі не мають будь-якої точності. Вони пальцем в небо. Вони не витримують ніякої перевірки будь-яким "окремим випадком" (частным случаем) . Ні якщо всі померлі були рівно 70. Ні якщо померлі були поділені на 50 років, і 90 років.
Ви знаєте,я таки розібрався з вашою логікою. Зараз розкажу. Ваша формула ,яка завжди покаже "мінус 1 рік" спрацює лише в одному випадку: незалежно від віку ковідних жмурів ,вони всі не дожили 1 рік від того, що їм було відведено. Тобто, коли ви дізнались,що середній вік померлих був 70 років (при середній тривалості життя 71 рік) ви висунули гіпотезу,що вони були і так на грані, їм залишилось рочок пожити,і під цю гіпотезу вивели формулу. Звичайно вона підтверджує вашу гіпотезу, і тому вам ніяк не можете зрозуміти її хибність. Що ви будете робити з цією формулою в Німеччині, де помирають ковідні в середньому в 83 роки, а середня тривалість 81?
Будете нову виводити??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:33

  detroytred написав:Мова йде не про фактичну тривалість життя, а про очікувану.
Тобто скільки неочікувано не дожили до очікуваного віку смерті.
Ось це й вираховують.
Якщо на надгробку буде 65 років
А очікувана тривалість життя людини яка дожила до 65 - буде 80..
Людині в якої вже надгробок це цікаво? чи на щось вплине?
Якщо вам подобається розрахунок сферичного коня у вакумі - рахуйте..
Я ж в свою чергу буду брати до уваги тільки реальні факти....
І вдогонку...
Якщо без ковіду 30 років(1990-2020) середня реальна тривалість життя до смерті від усіх росла з 68 років до 71 року....
А в 2020 році зявилась нова проблема яка наближувала смерть і смерть в цій групі становила 69,9 року...
То чому Ви вважаєте що за відсутності ковіду,середній вік смерті в цій групі з 20000 осіб буде вищим ніж середній вік смерті в загальні групі з 600 000 осіб?
По Вашому ковід вбиває сильніших і не зачіпає слабших?
А медики кажуть протилежне
Чим більша кількість хронячних хвороб у людини - тим вища летальність від ковіду...
Ковід ,це аналогія вовка в лісі.який в першу чергу ловить хворих зайців..бо для того щоб їх наздогнати треба менше зусиль затратити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Що ви будете робити з цією формулою в Німеччині, де помирають ковідні в середньому в 83 роки, а середня тривалість 81?
Я розбирався з цим вашим твердженням...
Воно не вірне по суті..
В німеччині основна маса померлих має вік 83+..а не середній вік померлих має83+
В Україні так само
У нас 60% померлих мають вік 75+....але середній вік померлих від ковіду 69,9.
Так що не я підганяв формулу під данні
А ви не дочитали і не проаналізували прочитане...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:По Вашому ковід вбиває сильніших і не зачіпає слабших?
А медики кажуть протилежне
Чим більша кількість хронячних хвороб у людини - тим вища летальність від ковіду...
Ковід ,це аналогія вовка в лісі.який в першу чергу ловить хворих зайців..бо для того щоб їх наздогнати треба менше зусиль затратити.

Майже всі хвороби вбивають більш слабких, і всі хвороби зменшують тривалість життя. Ковід теж хвороба.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:49

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Мова йде не про фактичну тривалість життя, а про очікувану.
Тобто скільки неочікувано не дожили до очікуваного віку смерті.
Ось це й вираховують.
Якщо на надгробку буде 65 років
А очікувана тривалість життя людини яка дожила до 65 - буде 80..
Людині в якої вже надгробок це цікаво? чи на щось вплине?
Якщо вам подобається розрахунок сферичного коня у вакумі - рахуйте..
Я ж в свою чергу буду брати до уваги тільки реальні факти....
І вдогонку...
Якщо без ковіду 30 років(1990-2020) середня реальна тривалість життя до смерті від усіх росла з 68 років до 71 року....
А в 2020 році зявилась нова проблема яка наближувала смерть і смерть в цій групі становила 69,9 року...
То чому Ви вважаєте що за відсутності ковіду,середній вік смерті в цій групі з 20000 осіб буде вищим ніж середній вік смерті в загальні групі з 600 000 осіб?
По Вашому ковід вбиває сильніших і не зачіпає слабших?
А медики кажуть протилежне
Чим більша кількість хронячних хвороб у людини - тим вища летальність від ковіду...
Ковід ,це аналогія вовка в лісі.який в першу чергу ловить хворих зайців..бо для того щоб їх наздогнати треба менше зусиль затратити.

Я вважаю, що середній вік смерті, як показник для предмету дискусії, немає ніякого сенсу розглядати.

Ось Ви його узяли і оперуєте.
Точніше!!! робите висновки з саме зміни цього показника. З зміни.
А про що він (точніше зміна) говорить -- це ще питання.
Тому що скель трупів не було...

Тому той же Степанов-Ляшко лише констатували розподіл по віку. І все.

В інших форумчан є обгрунтовані сумніви ще й до Ваших самих формул. Я їх навіть не торкаюся.

З тим, що косить слабкіших, цілком згоден. Але ж ми дискутуємо на скільки сильно впливає.

До речі, якийсь відсоток вмирає від цітокінового шторму. Саме найсильніших.

Тому, на мою думку, таблички з висновками Хотаба правильні, а Ваші висновки з зміни середньої тривалості життя померлих про втрату лише місяців життя помилкові.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Я розбирався з цим вашим твердженням...
Воно не вірне по суті..


Воно не моє. І воно вірне.

Найвища летальність від ковіду спостерігається серед літніх людей, у яких ослаблений імунітет, які мають хронічні і вікові захворювання. 87 відсотків людей, які померли від коронавірусної хвороби, були у віці 70 років і старше. А середній вік померлих - 83 роки.

Згідно з даними порталу Statista, які базуються на цифрах від RKI, у середині січня 2021 року 89 відсотків смертей від коронавірусної хвороби було зафіксовано у віковій групі від 69 років. Найвищий показник летальності з початку пандемії COVID-19 склав 46,8 відсотка у віковій групі від 80 до 89 років.

https://amp-dw-com.cdn.ampproject.org/v ... a-56305405


Ближче до діла. Як в Німеччині спрацює ваша формула?

І найголовніше: той середній в Німеччині міг бути взагалі будь-який. І ще може може стати з часом. Питання в іншому: формула не працює ні з яким віком. Вона працює лише в одному випадку, який ви зарані прийняли як умову: всі недожили 1 рік. Хоч в 40 помер, хоч в 90. Ось в цьому випадку ваша формула справді буде працювати при всіх варіантах умов задачі.
Але чому ви самі собі вирішили,що саме рік недожили - невідомо. Тільки тому,що в Україні є 2 цифри:70 і 71? І все??
Hotab
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