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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 15:23
Кто составлял эту таблицу ?https://www.liga.net/images/general/202 ... 8-4005.png
кто объяснить загадку двух последних колонок ?
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moldashavanin
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Вів 20 кві, 2021 12:21
ЛОБ