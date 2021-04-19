RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3171317231733174
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:17

  Hotab написав:Кто разгадает этот ребус от очередного невменяемого? Вернее кто осмелится уточнить, о чем вещает экземпляр? :lol:


как может быть отрицательная госпитализация при росте заболеваний и показания кучи коек на бумаге ? . как может расти уровень завантаженности коек при отрицательном уровне госпитализации ?
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 779
З нами з: 22.07.11
Подякував: 277 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кто составлял эту таблицу ?
https://www.liga.net/images/general/202 ... 8-4005.png
кто объяснить загадку двух последних колонок ?
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 779
З нами з: 22.07.11
Подякував: 277 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3171317231733174
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vadm, Витаха і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 743, 744, 745
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7441 1778993
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 12:21
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32169)
20.04.2021 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.