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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:21
stm
, в ту же копилку:
- выписок может быть больше/меньше.
- оборудованных койкомест в целом может не только становиться больше, но и меньше (заболел/уволился персонал, больница не прошла проверка и ее убрали из списка потенциальных готовых; больницу вернули на свой основной профиль) .
Куча движняков в любую сторону.
Stm, а вы случайно не в IT? В моей жизни встречались очень разумные и логичные барышни чаще всего айтишницы. Нельзя сказать, что с ними всеми было классно в других моментах
, но вот с мышлением и логикой было все всегда прекрасно.
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Hotab
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Додано: Вів 20 кві, 2021 16:35
tumos написав:
Интересно кто запрашивал данные на подъезд и домофон - семейный врач или регистратура ? Прививку будут делать на дому ?
Семейный врач.
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Starikan
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Додано: Вів 20 кві, 2021 16:37
stm написав:
% По сравнению с предыдущим днём, не ?
Объясню вам и будивельнику: связи между урожаем авокадо в Испании и огурцов в Украине - нет, даже не смотря на то, что они зелёные
почему растет уровень занятости койко мест ? , при падения уровня госпитализации !
ладно это было бы какой-то аномалией - закрыли больницу и так далее . Но ! это кругом так . растет или падает уровень госпитализации - занятость койко мест растет !
что это такое ?
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moldashavanin
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Додано: Вів 20 кві, 2021 16:44
Hotab написав:stm
, в ту же копилку:
- выписок может быть больше/меньше.
- оборудованных койкомест в целом может не только становиться больше, но и меньше (заболел/уволился персонал, больница не прошла проверка и ее убрали из списка потенциальных готовых; больницу вернули на свой основной профиль) .
Куча движняков в любую сторону.
Stm, а вы случайно не в IT? В моей жизни встречались очень разумные и логичные барышни чаще всего айтишницы. Нельзя сказать, что с ними всеми было классно в других моментах
, но вот с мышлением и логикой было все всегда прекрасно.
КАК может быть выписок больше про пике заболевания ковидом ?
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moldashavanin
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Додано: Вів 20 кві, 2021 17:00
moldashavanin написав:
почему растет уровень занятости койко мест ? , при падения уровня госпитализации
Никого не выписывали, но принимали. Хоть и меньше, чем ранее.
moldashavanin написав:
растет или падает уровень госпитализации - занятость койко мест растет !
Ответ тот же. Есть дни массовых выписок. А есть дни , когда не выписывают,или почти не выписывают.
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Hotab
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Додано: Вів 20 кві, 2021 17:15
Hotab написав:
Stm, а вы случайно не в IT? В моей жизни встречались очень разумные и логичные барышни чаще всего айтишницы. Нельзя сказать, что с ними всеми было классно в других моментах
, но вот с мышлением и логикой было все всегда прекрасно.
Как Вы и похвалили и обидели в одном-то абзаце ))))))
Но правды не скроешь: со мной таки не всегда классно в других моментах )))
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stm
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ЛОБ
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