Додано: Вів 20 кві, 2021 16:21

, в ту же копилку:- выписок может быть больше/меньше.- оборудованных койкомест в целом может не только становиться больше, но и меньше (заболел/уволился персонал, больница не прошла проверка и ее убрали из списка потенциальных готовых; больницу вернули на свой основной профиль) .Куча движняков в любую сторону.Stm, а вы случайно не в IT? В моей жизни встречались очень разумные и логичные барышни чаще всего айтишницы. Нельзя сказать, что с ними всеми было классно в других моментах, но вот с мышлением и логикой было все всегда прекрасно.