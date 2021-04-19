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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3172317331743175>
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:17

  moldashavanin написав:Кто составлял эту таблицу ?
https://www.liga.net/images/general/202 ... 8-4005.png
кто объяснить загадку двух последних колонок ?

% По сравнению с предыдущим днём, не ? ;) Объясню вам и будивельнику: связи между урожаем авокадо в Испании и огурцов в Украине - нет, даже не смотря на то, что они зелёные ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:21

stm , в ту же копилку:
- выписок может быть больше/меньше.

- оборудованных койкомест в целом может не только становиться больше, но и меньше (заболел/уволился персонал, больница не прошла проверка и ее убрали из списка потенциальных готовых; больницу вернули на свой основной профиль) .

Куча движняков в любую сторону.

Stm, а вы случайно не в IT? В моей жизни встречались очень разумные и логичные барышни чаще всего айтишницы. Нельзя сказать, что с ними всеми было классно в других моментах :), но вот с мышлением и логикой было все всегда прекрасно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:35

  tumos написав: Интересно кто запрашивал данные на подъезд и домофон - семейный врач или регистратура ? Прививку будут делать на дому ?
Семейный врач.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:37

  stm написав:
  moldashavanin написав:Кто составлял эту таблицу ?
https://www.liga.net/images/general/202 ... 8-4005.png
кто объяснить загадку двух последних колонок ?

% По сравнению с предыдущим днём, не ? ;) Объясню вам и будивельнику: связи между урожаем авокадо в Испании и огурцов в Украине - нет, даже не смотря на то, что они зелёные ;)

почему растет уровень занятости койко мест ? , при падения уровня госпитализации !
ладно это было бы какой-то аномалией - закрыли больницу и так далее . Но ! это кругом так . растет или падает уровень госпитализации - занятость койко мест растет !
что это такое ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:44

  Hotab написав:stm , в ту же копилку:
- выписок может быть больше/меньше.

- оборудованных койкомест в целом может не только становиться больше, но и меньше (заболел/уволился персонал, больница не прошла проверка и ее убрали из списка потенциальных готовых; больницу вернули на свой основной профиль) .

Куча движняков в любую сторону.

Stm, а вы случайно не в IT? В моей жизни встречались очень разумные и логичные барышни чаще всего айтишницы. Нельзя сказать, что с ними всеми было классно в других моментах :), но вот с мышлением и логикой было все всегда прекрасно.


КАК может быть выписок больше про пике заболевания ковидом ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:почему растет уровень занятости койко мест ? , при падения уровня госпитализации

Никого не выписывали, но принимали. Хоть и меньше, чем ранее.
  moldashavanin написав:растет или падает уровень госпитализации - занятость койко мест растет !


Ответ тот же. Есть дни массовых выписок. А есть дни , когда не выписывают,или почти не выписывают.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:15

  Hotab написав:Stm, а вы случайно не в IT? В моей жизни встречались очень разумные и логичные барышни чаще всего айтишницы. Нельзя сказать, что с ними всеми было классно в других моментах :), но вот с мышлением и логикой было все всегда прекрасно.

Как Вы и похвалили и обидели в одном-то абзаце ))))))
Но правды не скроешь: со мной таки не всегда классно в других моментах )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Схемы" показали видео вечеринки депутата Тищенко в отеле во время локдауна
Среди гостей — нардеп от СН Александр Трухин и Арие Шварц – бывший гендиректор группы компаний Seven Hills. Также был замечен глава Черкасской ОГА Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая управляет отелем Fairmont.

Во время праздничного салюта, который запускали с Труханова острова, "Схемы" сняли на балконе отеля человека, похожего на Тищенко

Это же прекрасно

Холопам - карантин, локдаун и штрафы, а себе - гулянка на показ, чтобы шикарно, чтобы салют
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:34

  pesikot написав:"Схемы" показали видео вечеринки депутата Тищенко в отеле во время локдауна
Среди гостей — нардеп от СН Александр Трухин и Арие Шварц – бывший гендиректор группы компаний Seven Hills. Также был замечен глава Черкасской ОГА Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая управляет отелем Fairmont.

Во время праздничного салюта, который запускали с Труханова острова, "Схемы" сняли на балконе отеля человека, похожего на Тищенко

Это же прекрасно

Холопам - карантин, локдаун и штрафы, а себе - гулянка на показ, чтобы шикарно, чтобы салют

Вони вакциновані тому їм можна :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:22

  stm написав:Как Вы и похвалили и обидели в одном-то абзаце ))))))
Но правды не скроешь: со мной таки не всегда классно в других моментах )))


Не переживай, для кого-то лучше нету. Сама это знаешь. :wink:
Libo
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