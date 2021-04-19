stm , в ту же копилку: - выписок может быть больше/меньше.
- оборудованных койкомест в целом может не только становиться больше, но и меньше (заболел/уволился персонал, больница не прошла проверка и ее убрали из списка потенциальных готовых; больницу вернули на свой основной профиль) .
Куча движняков в любую сторону.
Stm, а вы случайно не в IT? В моей жизни встречались очень разумные и логичные барышни чаще всего айтишницы. Нельзя сказать, что с ними всеми было классно в других моментах , но вот с мышлением и логикой было все всегда прекрасно.
% По сравнению с предыдущим днём, не ? Объясню вам и будивельнику: связи между урожаем авокадо в Испании и огурцов в Украине - нет, даже не смотря на то, что они зелёные
почему растет уровень занятости койко мест ? , при падения уровня госпитализации ! ладно это было бы какой-то аномалией - закрыли больницу и так далее . Но ! это кругом так . растет или падает уровень госпитализации - занятость койко мест растет ! что это такое ?
Hotab написав:stm , в ту же копилку: - выписок может быть больше/меньше.
- оборудованных койкомест в целом может не только становиться больше, но и меньше (заболел/уволился персонал, больница не прошла проверка и ее убрали из списка потенциальных готовых; больницу вернули на свой основной профиль) .
Куча движняков в любую сторону.
Stm, а вы случайно не в IT? В моей жизни встречались очень разумные и логичные барышни чаще всего айтишницы. Нельзя сказать, что с ними всеми было классно в других моментах , но вот с мышлением и логикой было все всегда прекрасно.
КАК может быть выписок больше про пике заболевания ковидом ?
Hotab написав:Stm, а вы случайно не в IT? В моей жизни встречались очень разумные и логичные барышни чаще всего айтишницы. Нельзя сказать, что с ними всеми было классно в других моментах , но вот с мышлением и логикой было все всегда прекрасно.
Как Вы и похвалили и обидели в одном-то абзаце )))))) Но правды не скроешь: со мной таки не всегда классно в других моментах )))
Среди гостей — нардеп от СН Александр Трухин и Арие Шварц – бывший гендиректор группы компаний Seven Hills. Также был замечен глава Черкасской ОГА Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая управляет отелем Fairmont.
Во время праздничного салюта, который запускали с Труханова острова, "Схемы" сняли на балконе отеля человека, похожего на Тищенко
Это же прекрасно
Холопам - карантин, локдаун и штрафы, а себе - гулянка на показ, чтобы шикарно, чтобы салют
Среди гостей — нардеп от СН Александр Трухин и Арие Шварц – бывший гендиректор группы компаний Seven Hills. Также был замечен глава Черкасской ОГА Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая управляет отелем Fairmont.
Во время праздничного салюта, который запускали с Труханова острова, "Схемы" сняли на балконе отеля человека, похожего на Тищенко
Это же прекрасно
Холопам - карантин, локдаун и штрафы, а себе - гулянка на показ, чтобы шикарно, чтобы салют