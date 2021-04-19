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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 19:47
Libo написав: stm написав:
Как Вы и похвалили и обидели в одном-то абзаце ))))))
Но правды не скроешь: со мной таки не всегда классно в других моментах )))
Не переживай, для кого-то лучше нету. Сама это знаешь.
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Вів 20 кві, 2021 12:21
ЛОБ