RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3172317331743175
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:47

  Libo написав:
  stm написав:Как Вы и похвалили и обидели в одном-то абзаце ))))))
Но правды не скроешь: со мной таки не всегда классно в других моментах )))


Не переживай, для кого-то лучше нету. Сама это знаешь. :wink:

Пикапер 80lvl. :D
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3631
З нами з: 15.02.09
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3172317331743175
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан, Zebra і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 743, 744, 745
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7441 1779168
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 12:21
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32180)
20.04.2021 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.