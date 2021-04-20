Пикапер 80lvl.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 19:47
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:35
Перш ніж заявляти що Ви розібрались ,давайте розглянемо абзац який Ви привели
Розкладемо його на цифровий ряд
смерть у 80-89 років - 46,8%
смерть у 69-80 років - 42,8%(89% у групі69+ - 46,8% у групі 80-89 років)
смерть у менше 69років - 11%
А тепер по моїй формулі
((80+89)/2*46,8%+(69+80)/2*42,8%+11%*???нехай 60 років)/100%=39,55+31,88+6,6=78,03
Питання1 - де ви знайшли середнє у 83 роки,якщо 78,3
Питання2 - чому при середньому значенні тривалості життя у ФРН 81 рік - середня тривалість життя при смерті від ковіду 78,3 роки
Питання3 - чому моє твердження про 1 рік не сильно відрізняється від того що вийшло по ФРН ?
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я вам пісню "фантазер" замовлю))
Летальність - це що?))
Точно не те, про що ви подумали)))
Це перший гол.
Далі навіть не читаю.
Статистичні служби порахували, не я знайшов)).
З.Ы. В методах підтасовування , заради отримання бажаного результату вам нема рівних))).
Може вистачить виводити формули під готовий (придуманий) результат?))
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:55
Спробую з іншого боку. Щоб дізнатись , як зміниться якась величина (середня тривалість життя СТЖ в країні) під впливом іншого фактора (передчасні смерті внаслідок ковід) , треба взяти цю величину (тут у вас все вірно) і впливати на неї (множенням, діленням, додаванням , відніманням) іншою величиною, яка обов'язково несе в собі інформацію про зміни. Чому невірно брати "середній вік смерті ковідних передчасних смертей"? Тому що ця величина (70 років) абсолютно не несе в собі "а скільки вони не дожили , якби не викосив їх ковід". Тому що "70 " можна отримати , наприклад якщо хтось помер в в 60, а хтось в 80. Проте ці 60 і 80 нічого нам не кажуть про те, а скільки вони мали жити? Хоч вкоротили вони собі по 10 років,хоч по 20,хоч по 30, середній вік померлих буде все одно 70. Тоді як ми можемо оперувати цією цифрою для обрахунку зміни СТЖ, якщо вина не несе нам інформації про кількість недожитих років??
Ви, не бажаючи оперувати цифрами недожитих років з таблички держстату, замінили їх своїми словами "небагато,бо ковід косить слабших". А скільки це "небагато"?? Рік,два-три?? Без цього значення для кожної особи ми не можемо вирахувати , як вплине дострокова смерть 20 тисяч українців на середню тривалість життя 40 мільйонів .
Я зараз не стверджую, що треба огульно брати табличку держстату і з неї вираховувати , скільки не дожила група 65-річних, померлих від ковід. Так, ви праві. Ковід викосив не середньостатичного 65 -річного українця (як було б, наприклад, якби в місті вибухнула бомба , і загинула випадкова вибірка людей з дуже різним здоров'ям: від міцних, до ледь живих) , якому держстатом було відведено дожити до 80 років. Він викосив слабшого. Якому можливо було відведено померти в 75. А може в 68. Ми цього не знаємо. А поки ми цього не знаємо, ми ніякі формули не можемо застосувати.
В будь-якому разі ви повинні зрозуміти: цифра 70 не несе ніякої інформації , якою ми могли математично вплинути на СТЖ. Моя табличка теж не несе. Мабуть нема теоретичної можливосиіце вирахувати аж поки не намітиться якась тенденція,і тоді статисти зможуть вирахувати. Так само, як вони прогнозують середню тривалість життя: по тенденціям останніх років.
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ви привели цитату..
Я її обрахував...
В мене вийшло 78,3....
Спробуйте так маніпульнути своєю цитатою - щоб у вас вийшло 83 і я Вам бурно проаплодую
А поки що ви сидете в калюжі...
Тому не треба свої помилки - спирати на інших
Я Вам з самого початку писав
Німці сказали що переважна більшість померлих від ковіду це група 83+...
Але переважна більшість і середнє величина по всій групі - це різні значення..
Так що потихеньку вибирайтесь з власної калюжі і пробуйте вивчити арифметику..може допоможе.
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