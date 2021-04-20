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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3172317331743175 Додано: Вів 20 кві, 2021 19:47 Libo написав: stm написав: Как Вы и похвалили и обидели в одном-то абзаце ))))))

Но правды не скроешь: со мной таки не всегда классно в других моментах ))) Как Вы и похвалили и обидели в одном-то абзаце ))))))Но правды не скроешь: со мной таки не всегда классно в других моментах )))



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Пикапер 80lvl. Пикапер 80lvl. Hotab

Повідомлень: 3633 З нами з: 15.02.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 21:35 Hotab написав: budivelnik написав: Я розбирався з цим вашим твердженням...

Воно не вірне по суті.. Я розбирався з цим вашим твердженням...Воно не вірне по суті.. Воно не моє. І воно вірне. Найвища летальність від ковіду спостерігається серед літніх людей, у яких ослаблений імунітет, які мають хронічні і вікові захворювання. 87 відсотків людей, які померли від коронавірусної хвороби, були у віці 70 років і старше. А середній вік померлих - 83 роки.



Згідно з даними порталу Statista, які базуються на цифрах від RKI, у середині січня 2021 року 89 відсотків смертей від коронавірусної хвороби було зафіксовано у віковій групі від 69 років. Найвищий показник летальності з початку пандемії COVID-19 склав 46,8 відсотка у віковій групі від 80 до 89 років. https://amp-dw-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.dw.com/uk/popry-lokdaun-letalnist-vid-covid-19-u-nimechchyni-zalyshaietsia-vysokoiu/a-56305405?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16189163241669&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Fpopry-lokdaun-letalnist-vid-covid-19-u-nimechchyni-zalyshaietsia-vysokoiu%2Fa-56305405

Ближче до діла. Як в Німеччині спрацює ваша формула?

І найголовніше: той середній в Німеччині міг бути взагалі будь-який. І ще може може стати з часом. Питання в іншому: формула не працює ні з яким віком. Вона працює лише в одному випадку, який ви зарані прийняли як умову: всі недожили 1 рік. Хоч в 40 помер, хоч в 90. Ось в цьому випадку ваша формула справді буде працювати при всіх варіантах умов задачі.

Але чому ви самі собі вирішили,що саме рік недожили - невідомо. Тільки тому,що в Україні є 2 цифри:70 і 71? І все?? Воно не моє. І воно вірне.https://amp-dw-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.dw.com/uk/popry-lokdaun-letalnist-vid-covid-19-u-nimechchyni-zalyshaietsia-vysokoiu/a-56305405?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16189163241669&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Fpopry-lokdaun-letalnist-vid-covid-19-u-nimechchyni-zalyshaietsia-vysokoiu%2Fa-56305405Ближче до діла. Як в Німеччині спрацює ваша формула?І найголовніше: той середній в Німеччині міг бути взагалі будь-який. І ще може може стати з часом. Питання в іншому: формула не працює ні з яким віком. Вона працює лише в одному випадку, який ви зарані прийняли як умову: всі недожили 1 рік. Хоч в 40 помер, хоч в 90. Ось в цьому випадку ваша формула справді буде працювати при всіх варіантах умов задачі.Але чому ви самі собі вирішили,що саме рік недожили - невідомо. Тільки тому,що в Україні є 2 цифри:70 і 71? І все?? Перш ніж заявляти що Ви розібрались ,давайте розглянемо абзац який Ви привели

Згідно з даними порталу Statista, які базуються на цифрах від RKI, у середині січня 2021 року 89 відсотків смертей від коронавірусної хвороби було зафіксовано у віковій групі від 69 років. Найвищий показник летальності з початку пандемії COVID-19 склав 46,8 відсотка у віковій групі від 80 до 89 років. Розкладемо його на цифровий ряд

смерть у 80-89 років - 46,8%

смерть у 69-80 років - 42,8%(89% у групі69+ - 46,8% у групі 80-89 років)

смерть у менше 69років - 11%

А тепер по моїй формулі

((80+89)/2*46,8%+(69+80)/2*42,8%+11%*???нехай 60 років)/100%=39,55+31,88+6,6=78,03

Питання1 - де ви знайшли середнє у 83 роки,якщо 78,3

Питання2 - чому при середньому значенні тривалості життя у ФРН 81 рік - середня тривалість життя при смерті від ковіду 78,3 роки

Питання3 - чому моє твердження про 1 рік не сильно відрізняється від того що вийшло по ФРН ? Перш ніж заявляти що Ви розібрались ,давайте розглянемо абзац який Ви привелиРозкладемо його на цифровий рядсмерть у 80-89 років - 46,8%смерть у 69-80 років - 42,8%(89% у групі69+ - 46,8% у групі 80-89 років)смерть у менше 69років - 11%А тепер по моїй формулі((80+89)/2*46,8%+(69+80)/2*42,8%+11%*???нехай 60 років)/100%=39,55+31,88+6,6=78,03Питання1 - де ви знайшли середнє у 83 роки,якщо 78,3Питання2 - чому при середньому значенні тривалості життя у ФРН 81 рік - середня тривалість життя при смерті від ковіду 78,3 рокиПитання3 - чому моє твердження про 1 рік не сильно відрізняється від того що вийшло по ФРН ? budivelnik

Повідомлень: 24346 З нами з: 15.01.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 21:51 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: смерть у 80-89 років - 46,8% смерть у 80-89 років - 46,8%

Я вам пісню "фантазер" замовлю))

Летальність - це що?))

Точно не те, про що ви подумали)))

Це перший гол.

Далі навіть не читаю.

budivelnik написав: Питання1 - де ви знайшли середнє у 83 Питання1 - де ви знайшли середнє у 83



Статистичні служби порахували, не я знайшов)).



З.Ы. В методах підтасовування , заради отримання бажаного результату вам нема рівних))).

Може вистачить виводити формули під готовий (придуманий) результат?)) Я вам пісню "фантазер" замовлю))Летальність - це що?))Точно не те, про що ви подумали)))Це перший гол.Далі навіть не читаю.Статистичні служби порахували, не я знайшов)).З.Ы. В методах підтасовування , заради отримання бажаного результату вам нема рівних))).Може вистачить виводити формули під готовий (придуманий) результат?)) Hotab

Повідомлень: 3633 З нами з: 15.02.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 21:55 Спробую з іншого боку. Щоб дізнатись , як зміниться якась величина (середня тривалість життя СТЖ в країні) під впливом іншого фактора (передчасні смерті внаслідок ковід) , треба взяти цю величину (тут у вас все вірно) і впливати на неї (множенням, діленням, додаванням , відніманням) іншою величиною, яка обов'язково несе в собі інформацію про зміни. Чому невірно брати "середній вік смерті ковідних передчасних смертей"? Тому що ця величина (70 років) абсолютно не несе в собі "а скільки вони не дожили , якби не викосив їх ковід". Тому що "70 " можна отримати , наприклад якщо хтось помер в в 60, а хтось в 80. Проте ці 60 і 80 нічого нам не кажуть про те, а скільки вони мали жити? Хоч вкоротили вони собі по 10 років,хоч по 20,хоч по 30, середній вік померлих буде все одно 70. Тоді як ми можемо оперувати цією цифрою для обрахунку зміни СТЖ, якщо вина не несе нам інформації про кількість недожитих років??





Ви, не бажаючи оперувати цифрами недожитих років з таблички держстату, замінили їх своїми словами "небагато,бо ковід косить слабших". А скільки це "небагато"?? Рік,два-три?? Без цього значення для кожної особи ми не можемо вирахувати , як вплине дострокова смерть 20 тисяч українців на середню тривалість життя 40 мільйонів .



Я зараз не стверджую, що треба огульно брати табличку держстату і з неї вираховувати , скільки не дожила група 65-річних, померлих від ковід. Так, ви праві. Ковід викосив не середньостатичного 65 -річного українця (як було б, наприклад, якби в місті вибухнула бомба , і загинула випадкова вибірка людей з дуже різним здоров'ям: від міцних, до ледь живих) , якому держстатом було відведено дожити до 80 років. Він викосив слабшого. Якому можливо було відведено померти в 75. А може в 68. Ми цього не знаємо. А поки ми цього не знаємо, ми ніякі формули не можемо застосувати.



В будь-якому разі ви повинні зрозуміти: цифра 70 не несе ніякої інформації , якою ми могли математично вплинути на СТЖ. Моя табличка теж не несе. Мабуть нема теоретичної можливосиіце вирахувати аж поки не намітиться якась тенденція,і тоді статисти зможуть вирахувати. Так само, як вони прогнозують середню тривалість життя: по тенденціям останніх років. Hotab

Повідомлень: 3633 З нами з: 15.02.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 21:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире Hotab написав: Статистичні служби порахували, не я знайшов)). Статистичні служби порахували, не я знайшов)). Ви привели цитату..

Я її обрахував...

В мене вийшло 78,3.... А тепер по моїй формулі

((80+89)/2*46,8%+(69+80)/2*42,8%+11%* 60років)=39,55+31,88+6,6=78,03

Спробуйте так маніпульнути своєю цитатою - щоб у вас вийшло 83 і я Вам бурно проаплодую

А поки що ви сидете в калюжі...

Тому не треба свої помилки - спирати на інших

Я Вам з самого початку писав

Німці сказали що переважна більшість померлих від ковіду це група 83+...

Але переважна більшість і середнє величина по всій групі - це різні значення..

Так що потихеньку вибирайтесь з власної калюжі і пробуйте вивчити арифметику..може допоможе. Ви привели цитату..Я її обрахував...В мене вийшло 78,3....Спробуйте так маніпульнути своєю цитатою - щоб у вас вийшло 83 і я Вам бурно проаплодуюА поки що ви сидете в калюжі...Тому не треба свої помилки - спирати на іншихЯ Вам з самого початку писавНімці сказали що переважна більшість померлих від ковіду це група 83+...Але переважна більшість і середнє величина по всій групі - це різні значення..Так що потихеньку вибирайтесь з власної калюжі і пробуйте вивчити арифметику..може допоможе. budivelnik

Повідомлень: 24346 З нами з: 15.01.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3172317331743175 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7441 1779214

ЛОБ Вів 20 кві, 2021 12:21