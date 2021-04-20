Пикапер 80lvl.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 19:47
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:35
Перш ніж заявляти що Ви розібрались ,давайте розглянемо абзац який Ви привели
Розкладемо його на цифровий ряд
смерть у 80-89 років - 46,8%
смерть у 69-80 років - 42,8%(89% у групі69+ - 46,8% у групі 80-89 років)
смерть у менше 69років - 11%
А тепер по моїй формулі
((80+89)/2*46,8%+(69+80)/2*42,8%+11%*???нехай 60 років)/100%=39,55+31,88+6,6=78,03
Питання1 - де ви знайшли середнє у 83 роки,якщо 78,3
Питання2 - чому при середньому значенні тривалості життя у ФРН 81 рік - середня тривалість життя при смерті від ковіду 78,3 роки
Питання3 - чому моє твердження про 1 рік не сильно відрізняється від того що вийшло по ФРН ?
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я вам пісню "фантазер" замовлю))
Летальність - це що?))
Точно не те, про що ви подумали)))
Це перший гол.
Далі навіть не читаю.
Статистичні служби порахували, не я знайшов)).
З.Ы. В методах підтасовування , заради отримання бажаного результату вам нема рівних))).
Може вистачить виводити формули під готовий (придуманий) результат?))
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:55
Спробую з іншого боку. Щоб дізнатись , як зміниться якась величина (середня тривалість життя СТЖ в країні) під впливом іншого фактора (передчасні смерті внаслідок ковід) , треба взяти цю величину (тут у вас все вірно) і впливати на неї (множенням, діленням, додаванням , відніманням) іншою величиною, яка обов'язково несе в собі інформацію про зміни. Чому невірно брати "середній вік смерті ковідних передчасних смертей"? Тому що ця величина (70 років) абсолютно не несе в собі "а скільки вони не дожили , якби не викосив їх ковід". Тому що "70 " можна отримати , наприклад якщо хтось помер в в 60, а хтось в 80. Проте ці 60 і 80 нічого нам не кажуть про те, а скільки вони мали жити? Хоч вкоротили вони собі по 10 років,хоч по 20,хоч по 30, середній вік померлих буде все одно 70. Тоді як ми можемо оперувати цією цифрою для обрахунку зміни СТЖ, якщо вина не несе нам інформації про кількість недожитих років??
Ви, не бажаючи оперувати цифрами недожитих років з таблички держстату, замінили їх своїми словами "небагато,бо ковід косить слабших". А скільки це "небагато"?? Рік,два-три?? Без цього значення для кожної особи ми не можемо вирахувати , як вплине дострокова смерть 20 тисяч українців на середню тривалість життя 40 мільйонів .
Я зараз не стверджую, що треба огульно брати табличку держстату і з неї вираховувати , скільки не дожила група 65-річних, померлих від ковід. Так, ви праві. Ковід викосив не середньостатичного 65 -річного українця (як було б, наприклад, якби в місті вибухнула бомба , і загинула випадкова вибірка людей з дуже різним здоров'ям: від міцних, до ледь живих) , якому держстатом було відведено дожити до 80 років. Він викосив слабшого. Якому можливо було відведено померти в 75. А може в 68. Ми цього не знаємо. А поки ми цього не знаємо, ми ніякі формули не можемо застосувати.
В будь-якому разі ви повинні зрозуміти: цифра 70 не несе ніякої інформації , якою ми могли математично вплинути на СТЖ. Моя табличка теж не несе. Мабуть нема теоретичної можливосиіце вирахувати аж поки не намітиться якась тенденція,і тоді статисти зможуть вирахувати. Так само, як вони прогнозують середню тривалість життя: по тенденціям останніх років.
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ви привели цитату..
Я її обрахував...
В мене вийшло 78,3....
Спробуйте так маніпульнути своєю цитатою - щоб у вас вийшло 83 і я Вам бурно проаплодую
А поки що ви сидете в калюжі...
Тому не треба свої помилки - спирати на інших
Я Вам з самого початку писав
Німці сказали що переважна більшість померлих від ковіду це група 83+...
Але переважна більшість і середнє величина по всій групі - це різні значення..
Так що потихеньку вибирайтесь з власної калюжі і пробуйте вивчити арифметику..може допоможе.
Додано: Вів 20 кві, 2021 22:08
Дорогою з ресторану помер у віці 42 років екс-перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Олександр Крученюк, який за кілька днів до смерті щепився від коронавірусу:
Додано: Вів 20 кві, 2021 22:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 20 кві, 2021 22:17
При всій візуальній примітивності моїх моїх розрахунків( я змушений опускатись до середнього рівня читачів) вони добре аналітично обгрунтовані і базуються на кількох логічно цілісних припущеннях
1 Ковід це хвороба , яка понижує середню тривалість життя населення
2 Середня тривалість життя населення складається з
а - смертей від хронічних захворювань
б - нещасних випадків( ДТП, харчові отруєння, смерті на виробництвах і так далі)
в - суїцидів
3 Смерті від хронічних захворювань становлять більше 80% всіх смертей, таким чином ковід це чинник який понижує середню тривалість життя саме в цій групі
4 Таким чином розглядаючи всі смерті в рік ( і перевіряючи як цей вік відрізнявся в попередніх 30 років коли ковіду не існувало) і порівнюючи вік смертей в загальній групі з віком смертей в групі померлих від ковіду - я отримую вплив ковіду на тривалість життя
А так як вік смертей в загальній групі вже вібрав всебе теоретичний показник-очікувальна тривалість життя ( саме на підставі тривалості життя вже померлих і розраховується теоретичний показник очікувана тривалість) - то я й отримую більш/менш коректний результат...
ПС
Будь яка функція(алгоритм) працює коректно тільки в межах певних границь.
Якщо завтра до влади прийде Пол-пот і ВР прийме рішення в 2021 році розстріляти 600 000 людей віком в 91 років..то мій алгоритм покаже що середня тривалість життя зросла з 71 року до 81 року
(600 000*71+600 000*91)/1 200 000=81рік
Але суть в тому ,що при введенні якихось додаткових дій,яких не було в попередні роки,то ясно що алгоритм розрахунку це не враховував,а значить цифра яка буде визначена по цьому алгоритму буде не коректною....
Але ж Пол-пота немає...Тому цифра розрахована по алгоритму який врахував данні попередніх 30 років - є вірною і коректною.
Додано: Вів 20 кві, 2021 22:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
почитал тему , точнее пролистал посмотрел вскользь , вывод пока есть такие люди которые так мило общаются и замечательно друг друга уравновешивают не хочется портить баланс и влезать со своим скромным мнением .
И так понятно что все у нас в стране делается плохо и скажу банальную вещь начните делать хорошо свою работу на своем месте , начните просто брать меньший процент себе в карман , просто чуть чуть меньше мимо кассы и себе в карман и все мы начнем жить чуточку лучше . Был я как то кассиром на точках без учета билетиков и даже без плана , и сдать в конце смены мог как 7000 грн так и 700 грн выручки, некоторые мои коллеги работали по 3-7 дней ,а я проработал 3 сезона так как был тем ,как сейчас понимаю, контрольным чуваком по которому определялась вилка выручки на точке, странно что мне не начистили репу колеги после того как я сдавал выручки на точке 7000 грн до того как до меня было там же 1000 ( курс был 8-м и затраты составляли около 200-300 грн \ день на точку , остальное чистая прибыл хозяина ). Сам себя не похвалишь никто не похвалит. Смотря назад думаю, а не лох ли я ?
Но я не о том , я о другом , за..бали с этими вакцинами ! половина не хочет, а те кто хочет не могут ! и должны искать какие-то обходные пути ! Засекретили все что можно , знакомые то один то второй вакцинируются , спрашиваю ГДЕ КАК это сделать , дайте наводки контакты - все отмораживаются , говорят там где-то на Левандовке ( условно Троещине) за меня договорились, у нас по списках вакцинируют. Я НЕ ПЕРЕОБУЛСЯ ! мне на..иг не надо вакцинироваться от ковид, и я НЕ ХОЧУ и НЕ буду , до тех пор пока прививка не будет доступна в сезон ( с 4-мя разными шатмами) в каждой аптеке города за $10 ( как это сейчас от гриппа) . НО сам факт что одни не хотят ( отказываются) , а те кто хотят не могут это ж дебил_и_з_м , даже очередь не могут организовать дегенераты блин . А еще Ляшко завил что в 2021 официально платных вакцин НЕ БУДЕТ ! ВАКЦИН НЕ БУДЕТ В ПРОДАЖЕ и сами не могут и другим не дают ....занавес
Додано: Вів 20 кві, 2021 22:33
Ви знову ваньку вмикаєте?
Що таке % до вікових груп?
Математика каже наступне
Якщо померло 1 000 осіб і
46,8%=468 осіб померло в групі 80-89 років
42,8%=428 осіб померло в групі 69-80років
10,4%=104 особи померло в групі менше 69 років....
То який середній вік смерті цієї 1000?
Треба врахувати як розподілились смерті в кожній з груп в середньому...
Якщо в групі 69-80 і 80-89 померла приблизно однакова кількість , значить можна вивести середній вік смерті в кожній групі простим знаходженням середнього значення
(80+89)/2=84,5 років * 468 осіб
(69+80)/2=74,5 років * 428 осіб
Єдина проблема що ми не знаємо як розподілилось по віку в групі менше 69 років....
Для Вас краще щоб я сказав що всі 104 особи померли в 69 років....
Ясно що такого бути не могло,тому я прийму компромісне рішення і скажу - 65 років
65 років*104 особи...
І остання операція- знаходження середнього значення
(84,5*468+74,5*428+65*104)/1000=78,192 роки середній вік смерті в групі...
Я взяв тисячу бо не знав скільки там померло в Німців, але суті розрахунку це не міняє...У нас є середній вік смерті від ковіду у Німеччині вирахуваний з допомогою цифр які знайшли і виклали на цих сторінках ВИ
Тому
Або шукайте інші цифри
Або покажіть в чому я не правий.
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