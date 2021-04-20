Додано: Вів 20 кві, 2021 21:55

Спробую з іншого боку. Щоб дізнатись , як зміниться якась величина (середня тривалість життя СТЖ в країні) під впливом іншого фактора (передчасні смерті внаслідок ковід) , треба взяти цю величину (тут у вас все вірно) і впливати на неї (множенням, діленням, додаванням , відніманням) іншою величиною, яка обов'язково несе в собі інформацію про зміни. Чому невірно брати "середній вік смерті ковідних передчасних смертей"? Тому що ця величина (70 років) абсолютно не несе в собі "а скільки вони не дожили , якби не викосив їх ковід". Тому що "70 " можна отримати , наприклад якщо хтось помер в в 60, а хтось в 80. Проте ці 60 і 80 нічого нам не кажуть про те, а скільки вони мали жити? Хоч вкоротили вони собі по 10 років,хоч по 20,хоч по 30, середній вік померлих буде все одно 70. Тоді як ми можемо оперувати цією цифрою для обрахунку зміни СТЖ, якщо вина не несе нам інформації про кількість недожитих років??





Ви, не бажаючи оперувати цифрами недожитих років з таблички держстату, замінили їх своїми словами "небагато,бо ковід косить слабших". А скільки це "небагато"?? Рік,два-три?? Без цього значення для кожної особи ми не можемо вирахувати , як вплине дострокова смерть 20 тисяч українців на середню тривалість життя 40 мільйонів .



Я зараз не стверджую, що треба огульно брати табличку держстату і з неї вираховувати , скільки не дожила група 65-річних, померлих від ковід. Так, ви праві. Ковід викосив не середньостатичного 65 -річного українця (як було б, наприклад, якби в місті вибухнула бомба , і загинула випадкова вибірка людей з дуже різним здоров'ям: від міцних, до ледь живих) , якому держстатом було відведено дожити до 80 років. Він викосив слабшого. Якому можливо було відведено померти в 75. А може в 68. Ми цього не знаємо. А поки ми цього не знаємо, ми ніякі формули не можемо застосувати.



В будь-якому разі ви повинні зрозуміти: цифра 70 не несе ніякої інформації , якою ми могли математично вплинути на СТЖ. Моя табличка теж не несе. Мабуть нема теоретичної можливосиіце вирахувати аж поки не намітиться якась тенденція,і тоді статисти зможуть вирахувати. Так само, як вони прогнозують середню тривалість життя: по тенденціям останніх років.