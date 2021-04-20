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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3173317431753176
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:45

  yama написав: А еще Ляшко завил что в 2021 официально платных вакцин НЕ БУДЕТ ! ВАКЦИН НЕ БУДЕТ В ПРОДАЖЕ :evil: и сами не могут и другим не дают ....занавес


В Америке уже начали вакцинировать 16-ти летних. Через месяц вакцинации занавес. Все желающие привиты. Вакцины срочно надо будет девать. Заводы продолжат работать на полную мощность. На подходе еще новые вакцины. Подгонят вам сколько надо. Но проблема в другом, вы же многие сами не хотите вакцинироваться.
Сектанты. Староверы. Ортодоксы. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:08

  budivelnik написав:Ви знову ваньку вмикаєте?

Тому
Або шукайте інші цифри
Або покажіть в чому я не правий.

Группа от 80 до 89, не значит что средний возраст там (80+89)/2. Зелёный цвет авокадо и огурца не связаны с урожайностью ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:11

  Libo написав:
  yama написав: А еще Ляшко завил что в 2021 официально платных вакцин НЕ БУДЕТ ! ВАКЦИН НЕ БУДЕТ В ПРОДАЖЕ :evil: и сами не могут и другим не дают ....занавес


В Америке уже начали вакцинировать 16-ти летних. Через месяц вакцинации занавес. Все желающие привиты. Вакцины срочно надо будет девать. Заводы продолжат работать на полную мощность. На подходе еще новые вакцины. Подгонят вам сколько надо. Но проблема в другом, вы же многие сами не хотите вакцинироваться.
Сектанты. Староверы. Ортодоксы. :?


На підході в США якась цікава вакцина для армії.
https://pharma.net.ua/news/world/25430- ... tehnologij
А в нас спочатку були вкидання згори що стільки то процентів населення не хоче вакцинуватися. Зі стелі. А далі антиваксерські агітації як від ідіотів місцевого розливу так і від забордюрних ботів на ставці. Плюс суцільні брехні верховних санітарів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:...Тому цифра розрахована по алгоритму який врахував данні попередніх 30 років - є вірною і коректною.

Я уяви не маю,вона коректна,чи ні. ))
Це буде видно з часом.
Ваша формула повністю вигадана і не коректна. Навіть якщо по формулі раптово вийшла вірна відповідь,вона не може бути вірною)). І не треба пісні "про практика підтверджує теорію")).
Це те саме, що ви по дводітній сім'ї вивели формулу кількості дітей в будь-якій сім'ї "кількість дітей в сім'ї завжди дорівнює кількості батьків в сім'ї" і верещите "але ж ця формула вірно порахувала!!".
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Або покажіть в чому я не правий.

Та явам третій раз кажу, почитайте що таке летальність!!
Летальность — показатель медицинской статистики, равный отношению числа умерших от определённого заболевания или иного нарушения здоровья за определённый период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз в рамках того же периода времени.

Ви в один ряд м'яке та тепле зібрали!!

показник летальності з початку пандемії COVID-19 склав 46,8 відсотка у віковій групі від 80 до 89 років


Це НЕ!! означає, що ця вікова група дала 46,8% всіх ковідних смертей. Це означає, що в цій віковій групі з тих ,хто захворів, померли 46.8, а вижили 53.2.

Для чого ви цю цифру загнали в свою (видуману) формулу?? Просто ця цифра підійшла для підтасовування результатів?))

((80+89)/2*46,8%+(69+80)/2*42,8%+11%*???нехай 60 років)/100%=39,55+31,88+6,6=78,03

А чому тут цифра 60? Вам так захотілось для гарної картинки?
А що це за метод роботи з середнім віком
групи людей?? Ви що ,не розумієте,що у віковій групі 69-80 , людей у віці 69 набагато більше,ніж у віці 80?? Так рахують середній вік (69+80)/2?? Ви хворий??

Як так можна?? Вся повністю (вже чергова) формула липа ,брехня і підтасовка. Починаючи з 46.8%, продовжуючи 60 зі стелі, закінчуючи складанням та діленням на 2.
Скажіть, це феєрична тупість, чи хронічна брехливість,коли ви ліпите абсолютну липу заради отримання прийнятного результату??
Тобто заспокойтесь вже нарешті в спробах перерахувати те, що давно порахували німецькі статисти. Я розумію, що у вас свої формули, кращі ніж у них. Але просто повірте їм,що у них середній вік померлих від ковід 83 роки і придумайте,що робити з вашою формулою)). Так що тоді твориться з середньою тривалістю життя німців?) Зростає та залишається незмінною?))
Боже, щоб настільки тугенна (або брехлива, поки що не зрозуміло) людина, і одночасно дозволяє собі казати щось про калюжі,в якій хтось на його думку сидить.
Шаріківщина в чистому вигляді. 'Молчать и слушать" - повинно бути вашим девізом!! І ніколи не патякати з використанням цифр.Ви в них повний нуль.
На цьому дійсно амінь. Невиліковний!!
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