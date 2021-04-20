Додано: Вів 20 кві, 2021 23:41

budivelnik написав: Або покажіть в чому я не правий. Або покажіть в чому я не правий.

показник летальності з початку пандемії COVID-19 склав 46,8 відсотка у віковій групі від 80 до 89 років



((80+89)/2*46,8%+(69+80)/2*42,8%+11%*???нехай 60 років)/100%=39,55+31,88+6,6=78,03



Та явам третій раз кажу, почитайте що таке летальність!!Летальность — показатель медицинской статистики, равный отношению числа умерших от определённого заболевания или иного нарушения здоровья за определённый период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз в рамках того же периода времени.Ви в один ряд м'яке та тепле зібрали!!Це НЕ!! означає, що ця вікова група дала 46,8% всіх ковідних смертей. Це означає, що в цій віковій групі з тих ,хто захворів, померли 46.8, а вижили 53.2.Для чого ви цю цифру загнали в свою (видуману) формулу?? Просто ця цифра підійшла для підтасовування результатів?))А чому тут цифра 60? Вам так захотілось для гарної картинки?А що це за метод роботи з середнім вікомгрупи людей?? Ви що ,не розумієте,що у віковій групі 69-80 , людей у віці 69 набагато більше,ніж у віці 80?? Так рахують середній вік (69+80)/2?? Ви хворий??Як так можна?? Вся повністю (вже чергова) формула липа ,брехня і підтасовка. Починаючи з 46.8%, продовжуючи 60 зі стелі, закінчуючи складанням та діленням на 2.Скажіть, це феєрична тупість, чи хронічна брехливість,коли ви ліпите абсолютну липу заради отримання прийнятного результату??Тобто заспокойтесь вже нарешті в спробах перерахувати те, що давно порахували німецькі статисти. Я розумію, що у вас свої формули, кращі ніж у них. Але просто повірте їм,що у них середній вік померлих від ковід 83 роки і придумайте,що робити з вашою формулою)). Так що тоді твориться з середньою тривалістю життя німців?) Зростає та залишається незмінною?))Боже, щоб настільки тугенна (або брехлива, поки що не зрозуміло) людина, і одночасно дозволяє собі казати щось про калюжі,в якій хтось на його думку сидить.Шаріківщина в чистому вигляді. 'Молчать и слушать" - повинно бути вашим девізом!! І ніколи не патякати з використанням цифр.Ви в них повний нуль.На цьому дійсно амінь. Невиліковний!!