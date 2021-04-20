yama написав: А еще Ляшко завил что в 2021 официально платных вакцин НЕ БУДЕТ ! ВАКЦИН НЕ БУДЕТ В ПРОДАЖЕ и сами не могут и другим не дают ....занавес
В Америке уже начали вакцинировать 16-ти летних. Через месяц вакцинации занавес. Все желающие привиты. Вакцины срочно надо будет девать. Заводы продолжат работать на полную мощность. На подходе еще новые вакцины. Подгонят вам сколько надо. Но проблема в другом, вы же многие сами не хотите вакцинироваться. Сектанты. Староверы. Ортодоксы.
yama написав: А еще Ляшко завил что в 2021 официально платных вакцин НЕ БУДЕТ ! ВАКЦИН НЕ БУДЕТ В ПРОДАЖЕ и сами не могут и другим не дают ....занавес
В Америке уже начали вакцинировать 16-ти летних. Через месяц вакцинации занавес. Все желающие привиты. Вакцины срочно надо будет девать. Заводы продолжат работать на полную мощность. На подходе еще новые вакцины. Подгонят вам сколько надо. Но проблема в другом, вы же многие сами не хотите вакцинироваться. Сектанты. Староверы. Ортодоксы.
На підході в США якась цікава вакцина для армії. https://pharma.net.ua/news/world/25430- ... tehnologij А в нас спочатку були вкидання згори що стільки то процентів населення не хоче вакцинуватися. Зі стелі. А далі антиваксерські агітації як від ідіотів місцевого розливу так і від забордюрних ботів на ставці. Плюс суцільні брехні верховних санітарів.
budivelnik написав:...Тому цифра розрахована по алгоритму який врахував данні попередніх 30 років - є вірною і коректною.
Я уяви не маю,вона коректна,чи ні. )) Це буде видно з часом. Ваша формула повністю вигадана і не коректна. Навіть якщо по формулі раптово вийшла вірна відповідь,вона не може бути вірною)). І не треба пісні "про практика підтверджує теорію")). Це те саме, що ви по дводітній сім'ї вивели формулу кількості дітей в будь-якій сім'ї "кількість дітей в сім'ї завжди дорівнює кількості батьків в сім'ї" і верещите "але ж ця формула вірно порахувала!!".
budivelnik написав:Або покажіть в чому я не правий.
Та явам третій раз кажу, почитайте що таке летальність!! Летальность — показатель медицинской статистики, равный отношению числа умерших от определённого заболевания или иного нарушения здоровья за определённый период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз в рамках того же периода времени.
Ви в один ряд м'яке та тепле зібрали!!
показник летальності з початку пандемії COVID-19 склав 46,8 відсотка у віковій групі від 80 до 89 років
Це НЕ!! означає, що ця вікова група дала 46,8% всіх ковідних смертей. Це означає, що в цій віковій групі з тих ,хто захворів, померли 46.8, а вижили 53.2.
Для чого ви цю цифру загнали в свою (видуману) формулу?? Просто ця цифра підійшла для підтасовування результатів?))
А чому тут цифра 60? Вам так захотілось для гарної картинки? А що це за метод роботи з середнім віком групи людей?? Ви що ,не розумієте,що у віковій групі 69-80 , людей у віці 69 набагато більше,ніж у віці 80?? Так рахують середній вік (69+80)/2?? Ви хворий??
Як так можна?? Вся повністю (вже чергова) формула липа ,брехня і підтасовка. Починаючи з 46.8%, продовжуючи 60 зі стелі, закінчуючи складанням та діленням на 2. Скажіть, це феєрична тупість, чи хронічна брехливість,коли ви ліпите абсолютну липу заради отримання прийнятного результату?? Тобто заспокойтесь вже нарешті в спробах перерахувати те, що давно порахували німецькі статисти. Я розумію, що у вас свої формули, кращі ніж у них. Але просто повірте їм,що у них середній вік померлих від ковід 83 роки і придумайте,що робити з вашою формулою)). Так що тоді твориться з середньою тривалістю життя німців?) Зростає та залишається незмінною?)) Боже, щоб настільки тугенна (або брехлива, поки що не зрозуміло) людина, і одночасно дозволяє собі казати щось про калюжі,в якій хтось на його думку сидить. Шаріківщина в чистому вигляді. 'Молчать и слушать" - повинно бути вашим девізом!! І ніколи не патякати з використанням цифр.Ви в них повний нуль. На цьому дійсно амінь. Невиліковний!!
Libo написав:Но проблема в другом, вы же многие сами не хотите вакцинироваться. Сектанты. Староверы. Ортодоксы.
Увы все не совсем так.
Допустим я - хочу. НО! Сам могу только через Дию записаться, а там четко расписаны планы вакцинации, и я, соответственно оным ранее 2022-го не попаду.
Очередь у семейного? Так нигде не публикуется инфа мол: "Друзья - звоните по номеру *** *** **** (многоканальный), чтобы записаться на вакцинацию". Разумеется я могу пойти в горполиклинику и начать штормить своего семейного, отстояв в очереди к нему часик. Но это же не та методика совсем.
p.s. приятель, медик, вакцинировался, по его словам 1-й укол сегодня, 2-й через 90 дней. Да 90 дней это как-то весьма долго ждать. Может что-то и изменилось уже.
p.p.s. коллега вакцинировался, но вакцину получил "отказную", причем ему так и сказали: "Бегом сегодня на 14:00, иначе вколем другому" + коллеге лет 70 уже, ему как бы и положено
Тому Або шукайте інші цифри Або покажіть в чому я не правий.
Группа от 80 до 89, не значит что средний возраст там (80+89)/2. Зелёный цвет авокадо и огурца не связаны с урожайностью
Без проблем... Якщо ви спеціаліст по авокадо і кольорам огірків - визначте свій середній вік у групі і перерахувавши по моєму алгоритму і вашому середньому віку спробуйте отримати цифру в 83 роки як заявляв Хотаб... А я буду спостерігати і насміхатись.. Адже навіть коли ви здуру заявите що середній вік групи 80-89 = 89, а середній вік групи 69-80=80... то все одно отримаєте 82,2 роки.... Але навіть заявивши таку дурість, вам же треба буде її якось аргументувати..а от тут для вас і буде проблемка...
То як - заявляєте який середній вік в групах і чому?
budivelnik написав:То як - заявляєте який середній вік в групах і чому?
Не придумуйте своїх методик. 1. Середній вік в групах рахується не так. (зараз зрозумієте як) 2. Він і не потрібний. Бо потрібний середній вік всіх померлих. А він рахується так:
1000 осіб по 60 років, 2000 осіб по 61 року, 3500 осіб по 62 роки. І ТД І тоді множиться (1000*60+2000*61+3500*62....)/загальну кількість померлих. А не отой повнючт бред,який ви сюди тягаєте,не маючи жодної уяви про кількісний склад груп. Не кажучи вже про закинуту туди для чогось летальність. І аргумент "якщо моє вам не подобається,давайте своє" виглядає дуже дешево. Якщо я не пишу феєричні дурниці,як ви, то це не означає,що ваші дурниці стали істиною.
budivelnik написав:спробуйте отримати цифру в 83 роки як заявляв Хотаб...
Це заявив держстат Німеччини. Хотаб не може (і ніхто не може) перевірити їх на основі цифр, які наведені мною в цитаті. Данних потрібно в сотню разів більше для цього. . Але я не бачу жодної причини їх перевіряти. Чи у вас є підстави розказувати, що держстат Німеччини бреше??