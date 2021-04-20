RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3174317531763177
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:2. Він і не потрібний. Бо потрібний середній вік всіх померлих. А він рахується так:

1000 осіб по 60 років, 2000 осіб по 61 року, 3500 осіб по 62 роки. І ТД

1 І чим метод описаний вами - порічно
відрізняється від методу запропонованого навіть не будівельником а математикою приблизно 5-го класу
(80+89)/2=84,5 - середній....
Тільки різницею в точності....
То візьміть з будуна поправку на точність яка вас влаштує
замість 84,5 візьміть 85 або 86... а от 87 або 88 - вже не вийде, бо тоді треба буде питати
Що в групі 80-89 років помирали тільки після 86+
2 Якщо група 69-80 - має практично ту ж летальність що і група 80-89..це говорить про те що порічно смерті в цих групах розподіляються рівномірно по рокам
Пояснити чому - чи й самі догадаєтесь?
А раз рівномірно по рокам...то математичний метод визначення середнього значення де мінімум+максимум і поділити на 2 - є вірним...

І останнє
Ви можете врити в те що земля плоска...
Можете приводити ряди цифр від якихось джерел які б підтвердили вашу віру..
Але поки цифри які ви приводили - підтверджують мої висновки
А офіційної цифри держстату ФРН про середній(наголошую-СЕРЕДНІЙ) вік померлих від короновірусу у 83 роки - ви не подали
Все що ви подавали це
Переважна більшість( більше 50% померлих) від короновірусу у ФРН мали вік 83+
Але переважна кількість і середнє значення - це різні цифри
Нагадаю
В Україні
Переважна кількість померлих - у віці 75+
А середнє значення -69,9
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24352
З нами з: 15.01.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:03

  Libo написав: В Америке уже начали вакцинировать 16-ти летних. Через месяц вакцинации занавес. Все желающие привиты. Вакцины срочно надо будет девать. Заводы продолжат работать на полную мощность. На подходе еще новые вакцины. Подгонят вам сколько надо. Но проблема в другом, вы же многие сами не хотите вакцинироваться.
Сектанты. Староверы. Ортодоксы. :?

Вчера коллега-приятель рассказывал:
Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, болели дома 2 недели с высокой температурой и кашлем.
В точности то же самое было с моими родственниками, для одной кончилось печально.

Как тебе такое, Илон Маск?
Starikan
2
 
Повідомлень: 18095
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2151 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:
  Libo написав: В Америке уже начали вакцинировать 16-ти летних. Через месяц вакцинации занавес. Все желающие привиты. Вакцины срочно надо будет девать. Заводы продолжат работать на полную мощность. На подходе еще новые вакцины. Подгонят вам сколько надо. Но проблема в другом, вы же многие сами не хотите вакцинироваться.
Сектанты. Староверы. Ортодоксы. :?

Вчера коллега-приятель рассказывал:
Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, болели дома 2 недели с высокой температурой и кашлем.
В точности то же самое было с моими родственниками, для одной кончилось печально.

Как тебе такое, Илон Маск?
За 4-5 дней вакцинация ещё не показывает никакого результата
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28924
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 7039 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:32

  Starikan написав:Вчера коллега-приятель рассказывал:
Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, ...

Как тебе такое, Илон Маск?

Не совсем понимаю посыл... Ожидалось, что первая доза даст 100% иммунитет?
_hunter
 
Повідомлень: 4224
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:34

  _hunter написав:
  Starikan написав:Как тебе такое, Илон Маск?

Не совсем понимаю посыл... Ожидалось, что первая доза даст 100% иммунитет?


Ну наверное то, чем вакцинируют там где Илон Маск? и даст иммунитет выше 60%
Но там это не тут. :mrgreen:
justit
 
Повідомлень: 5194
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:42

  justit написав:
  _hunter написав:
  Starikan написав:Как тебе такое, Илон Маск?

Не совсем понимаю посыл... Ожидалось, что первая доза даст 100% иммунитет?


Ну наверное то, чем вакцинируют там где Илон Маск? и даст иммунитет выше 60%
Но там это не тут. :mrgreen:

Всеравно не понятно: 6-7 человек из "в штабе в/ч всех привили" это сколько? 10%? 20%? -- т.е. даже "тут, которое не там" -- обещанные цифры в 60% перекрываются...
_hunter
 
Повідомлень: 4224
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:05

  Starikan написав:Вчера коллега-приятель рассказывал:
Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, болели дома 2 недели с высокой температурой и кашлем.


Им случайно не Sinovac вкололи? А то тут выяснилось:
Епідемія в країнах, які використовують вакцину Sinovac, посилюється.
Кількість підтверджених випадків в Чилі, Туреччині та Пакистані, які вважали за краще отримати китайську вакцину Sinovac, збільшилася.
У лютому Чилі ввела близько 9 млн доз вакцини Sinovac, в середньому 47 доз на 100 осіб, це найвищий рівень вакцинації в Південній Америці. Однак кількість позитивних результатів, зареєстрованих в Чилі, зросла, а не впала…
Туреччина почала вводити вакцину Sinovac в середині січня, вакцинували не менше 8 млн осіб, що складає понад 10% населення. Але кількість хворих відновилася в кінці лютого, а 30 березня було зареєстровано 37303 нових випадків, що є найвищим показником за один день… (За вчера 61028 новых… :shock: )
Пакистан, який використовує китайську вакцину з початку лютого, і нині переживає третю хвилю пандемії, при цьому національний коефіцієнт позитивності тестів підвищився до 11%, що є найвищим рівнем з моменту спалаху.
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-sv ... lya-136181
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 07.08.09
Подякував: 454 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:14

  vetka написав:
  fler написав:В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая.
Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...»
Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики).
Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.

Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?

По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 07.08.09
Подякував: 454 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3174317531763177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 743, 744, 745
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7441 1779599
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 12:21
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94550)
21.04.2021 10:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.