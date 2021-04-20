Hotab написав:2. Він і не потрібний. Бо потрібний середній вік всіх померлих. А він рахується так:
1000 осіб по 60 років, 2000 осіб по 61 року, 3500 осіб по 62 роки. І ТД
1 І чим метод описаний вами - порічно відрізняється від методу запропонованого навіть не будівельником а математикою приблизно 5-го класу (80+89)/2=84,5 - середній.... Тільки різницею в точності.... То візьміть з будуна поправку на точність яка вас влаштує замість 84,5 візьміть 85 або 86... а от 87 або 88 - вже не вийде, бо тоді треба буде питати Що в групі 80-89 років помирали тільки після 86+ 2 Якщо група 69-80 - має практично ту ж летальність що і група 80-89..це говорить про те що порічно смерті в цих групах розподіляються рівномірно по рокам Пояснити чому - чи й самі догадаєтесь? А раз рівномірно по рокам...то математичний метод визначення середнього значення де мінімум+максимум і поділити на 2 - є вірним...
І останнє Ви можете врити в те що земля плоска... Можете приводити ряди цифр від якихось джерел які б підтвердили вашу віру.. Але поки цифри які ви приводили - підтверджують мої висновки А офіційної цифри держстату ФРН про середній(наголошую-СЕРЕДНІЙ) вік померлих від короновірусу у 83 роки - ви не подали Все що ви подавали це Переважна більшість( більше 50% померлих) від короновірусу у ФРН мали вік 83+ Але переважна кількість і середнє значення - це різні цифри Нагадаю В Україні Переважна кількість померлих - у віці 75+ А середнє значення -69,9
Libo написав: В Америке уже начали вакцинировать 16-ти летних. Через месяц вакцинации занавес. Все желающие привиты. Вакцины срочно надо будет девать. Заводы продолжат работать на полную мощность. На подходе еще новые вакцины. Подгонят вам сколько надо. Но проблема в другом, вы же многие сами не хотите вакцинироваться. Сектанты. Староверы. Ортодоксы.
Вчера коллега-приятель рассказывал: Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, болели дома 2 недели с высокой температурой и кашлем. В точности то же самое было с моими родственниками, для одной кончилось печально.
Libo написав: В Америке уже начали вакцинировать 16-ти летних. Через месяц вакцинации занавес. Все желающие привиты. Вакцины срочно надо будет девать. Заводы продолжат работать на полную мощность. На подходе еще новые вакцины. Подгонят вам сколько надо. Но проблема в другом, вы же многие сами не хотите вакцинироваться. Сектанты. Староверы. Ортодоксы.
Вчера коллега-приятель рассказывал: Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, болели дома 2 недели с высокой температурой и кашлем. В точности то же самое было с моими родственниками, для одной кончилось печально.
Как тебе такое, Илон Маск?
За 4-5 дней вакцинация ещё не показывает никакого результата
Starikan написав:Вчера коллега-приятель рассказывал: Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, ...
Как тебе такое, Илон Маск?
Не совсем понимаю посыл... Ожидалось, что первая доза даст 100% иммунитет?
Starikan написав:Вчера коллега-приятель рассказывал: Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, болели дома 2 недели с высокой температурой и кашлем.
Им случайно не Sinovac вкололи? А то тут выяснилось: Епідемія в країнах, які використовують вакцину Sinovac, посилюється. Кількість підтверджених випадків в Чилі, Туреччині та Пакистані, які вважали за краще отримати китайську вакцину Sinovac, збільшилася. У лютому Чилі ввела близько 9 млн доз вакцини Sinovac, в середньому 47 доз на 100 осіб, це найвищий рівень вакцинації в Південній Америці. Однак кількість позитивних результатів, зареєстрованих в Чилі, зросла, а не впала… Туреччина почала вводити вакцину Sinovac в середині січня, вакцинували не менше 8 млн осіб, що складає понад 10% населення. Але кількість хворих відновилася в кінці лютого, а 30 березня було зареєстровано 37303 нових випадків, що є найвищим показником за один день… (За вчера 61028 новых… ) Пакистан, який використовує китайську вакцину з початку лютого, і нині переживає третю хвилю пандемії, при цьому національний коефіцієнт позитивності тестів підвищився до 11%, що є найвищим рівнем з моменту спалаху. https://www.epochtimes.com.ua/novyny-sv ... lya-136181
fler написав:В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая. Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...» Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики). Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.
Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?
По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.