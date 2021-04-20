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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3175317631773178
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:33

Faceless Писали же, что результат после вакцинации начинается только через 3 недели.
Ed_UA_rD
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, болели дома 2 недели с высокой температурой и кашлем.

Хотелось бы знать, а сами прививатели как часто проверяются на отсутствие ковид? А то так можно напрививать, что заразить всю группу.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:47

  Binimovich написав:Так нужно два раза вакцинироваться. Один укол не дает такой защиты, как 2 укола.
  _hunter написав: Не совсем понимаю посыл... Ожидалось, что первая доза даст 100% иммунитет?
  Faceless написав:За 4-5 дней вакцинация ещё не показывает никакого результата

Конечно, нет. Но это второй эпизод в моем окружении, когда заболевают через несколько дней после вакцинации.
Заражаются в пункте вакцинации?
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:52

  Starikan написав:
  Libo написав: В Америке уже начали вакцинировать 16-ти летних. Через месяц вакцинации занавес. Все желающие привиты. Вакцины срочно надо будет девать. Заводы продолжат работать на полную мощность. На подходе еще новые вакцины. Подгонят вам сколько надо. Но проблема в другом, вы же многие сами не хотите вакцинироваться.
Сектанты. Староверы. Ортодоксы. :?

Вчера коллега-приятель рассказывал:
Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, болели дома 2 недели с высокой температурой и кашлем.
В точности то же самое было с моими родственниками, для одной кончилось печально.

Как тебе такое, Илон Маск?

могу предположить, что в день вакцинации люди собрались в кучу в очереди в медпункт,(разговоры,маски на шее,никакой дистанции) поймали вирус от инфицированного и на 5-й день хвороба их настигла.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:55

  Starikan написав:
  Libo написав: В Америке уже начали вакцинировать 16-ти летних. Через месяц вакцинации занавес. Все желающие привиты. Вакцины срочно надо будет девать. Заводы продолжат работать на полную мощность. На подходе еще новые вакцины. Подгонят вам сколько надо. Но проблема в другом, вы же многие сами не хотите вакцинироваться.
Сектанты. Староверы. Ортодоксы. :?

Вчера коллега-приятель рассказывал:
Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, болели дома 2 недели с высокой температурой и кашлем.
В точности то же самое было с моими родственниками, для одной кончилось печально.

Как тебе такое, Илон Маск?

Опять бесследно пропало моё сообщение, наверно форум глючит, в последнее время особенно. Диджитал-ковид наверно


Продублирую: как я говорил раньше, "кто пережил ковид, того добьют антиковидом".
Может ли введение вакцины быть тем ослабляющим фактором, благодаря которому ковид получает "окно возможностей" в приблизительно неделю?
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:56

  Ed_UA_rD написав:Faceless Писали же, что результат после вакцинации начинается только через 3 недели.

Очень удобная отмазка, чтобы все факапы после вакцинации списывать на другие факторы :)

Конечно "пруфов не будет?" почему именно 3 недели, а не 1-2 или 4-5? :)
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Відповідь не може бути "вірною" в українській мові. Може бути правильна чи коректна і т.д.

Продолжайте держать нас в курсе. Эта информация очень важна для нас.

  Ой+ написав:ФРН, Бельгії та інших країнах, https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/, де сер.вік померлих перевищував навіть сер. тривалість життя в цих країнах.

Не кажіть цього Будівельнику. У нього свої методики і своя точність. У нього не буває такого, що "сер.вік померлих перевищував сер.тривалість життя в країні". Бо тоді його "авторська математика" на штукатурці в кладовій летить шкереберть))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:05

  Starikan написав:
  Binimovich написав:Так нужно два раза вакцинироваться. Один укол не дает такой защиты, как 2 укола.
  _hunter написав: Не совсем понимаю посыл... Ожидалось, что первая доза даст 100% иммунитет?
  Faceless написав:За 4-5 дней вакцинация ещё не показывает никакого результата

Конечно, нет. Но это второй эпизод в моем окружении, когда заболевают через несколько дней после вакцинации.
Заражаются в пункте вакцинации?

Вероятность этого велика.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:07

Кстати, незадолго после победных заявлений о начале вакцинации, - пошла новая волна короны.
Совпадение?
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:09

  Starikan написав:
  Binimovich написав:Так нужно два раза вакцинироваться. Один укол не дает такой защиты, как 2 укола.
  _hunter написав: Не совсем понимаю посыл... Ожидалось, что первая доза даст 100% иммунитет?
  Faceless написав:За 4-5 дней вакцинация ещё не показывает никакого результата

Конечно, нет. Но это второй эпизод в моем окружении, когда заболевают через несколько дней после вакцинации.
Заражаются в пункте вакцинации?

Может и так. А может на радостях "ну уже ж вакцинировался!" прямо в тот же день идут в ближайший бар отмечать...
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