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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:04
сам в шоке
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Додано: Сер 21 кві, 2021 12:30
_hunter написав:
идут в ближайший бар отмечать...
Ну в соседний район в бар ехать наверное не по феньшую
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Додано: Сер 21 кві, 2021 12:55
Starikan написав:
......
Конечно, нет. Но это второй эпизод в моем окружении, когда заболевают через несколько дней после вакцинации.
Заражаются в пункте вакцинации?
Возможно, и так. А, может, как писал _hunter
чуть выше - бар после вакцины (обмыть важное событие надо ведь
).
Во всяком случае, от знакомых в Германии, США, Израиле о таком эффекте не слышал.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 21 кві, 2021 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 12:58
Запорожье повы 28,00/28,05
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edvardd
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Додано: Сер 21 кві, 2021 13:09
fler написав: vetka написав: fler написав:
В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая.
Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...»
Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики).
Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.
Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?
По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.
Ото ж.
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vetka
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Сер 21 кві, 2021 12:21
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