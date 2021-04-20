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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:04
сам в шоке
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yama
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Додано: Сер 21 кві, 2021 12:30
_hunter написав:
идут в ближайший бар отмечать...
Ну в соседний район в бар ехать наверное не по феньшую
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justit
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Додано: Сер 21 кві, 2021 12:55
Starikan написав:
......
Конечно, нет. Но это второй эпизод в моем окружении, когда заболевают через несколько дней после вакцинации.
Заражаются в пункте вакцинации?
Возможно, и так. А, может, как писал _hunter
чуть выше - бар после вакцины (обмыть важное событие надо ведь
).
Во всяком случае, от знакомых в Германии, США, Израиле о таком эффекте не слышал.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 21 кві, 2021 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Сер 21 кві, 2021 12:58
Запорожье повы 28,00/28,05
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edvardd
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Додано: Сер 21 кві, 2021 13:09
fler написав: vetka написав: fler написав:
В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая.
Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...»
Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики).
Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.
Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?
По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.
Ото ж.
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vetka
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Додано: Сер 21 кві, 2021 13:30
edvardd написав:
Запорожье повы 28,00/28,05
Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. Даже в первых комментариях Corpocratorа эта связь была лишь косвенной.
Киев (Борщаговка), ПОВ 27,92/27,95 (на время 11-00).
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Igneus
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Додано: Сер 21 кві, 2021 15:41
Igneus написав: edvardd написав:
Запорожье повы 28,00/28,05
Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ...
А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?..
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_hunter
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Додано: Сер 21 кві, 2021 15:49
_hunter написав: Igneus написав: edvardd написав:
Запорожье повы 28,00/28,05
Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ...
А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?..
Просто тема ковида не достойна "знатного юриста")).
Не тот размах мысли))
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:07
_hunter написав: Igneus написав: edvardd написав:
Запорожье повы 28,00/28,05
Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ...
А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?..
Посмотрите на названия всех веток в разделе "Валютный рынок", кроме ветки "Эпидемия коронавируса в мире", а именно "Валютный рынок в контексте ДС", "Валютный рынок в мире", "Криптовалюты, рынок криптовалют", "Межбанк - актуальная информация" и так далее, что касается которых понятно их нахождение в этом разделе.
А какое отношение имеет к валютному рынку имеет, например, сообщение в этой ветке о том, что народный депутат по округу, в котором избирателями являюсь я и zzzzzz
, во время жесткого карантина бурно отпраздновал день рождения своей жены?
Нужно вынести ветку "Коронавирус" в раздел "Здоровье", в котором она будет одной из остальных на медицинскую тематику, чтобы, например, во время волатильности на валютном рынке пользователи форума из-за волнения не ошибались с местом для комментариев, как это вероятно произошло сегодня.
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Igneus
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:16
Igneus написав: _hunter написав: Igneus написав:
Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ...
А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?..
Посмотрите на названия всех веток в разделе "Валютный рынок", кроме ветки "Эпидемия коронавируса в мире", а именно "Валютный рынок в контексте ДС", "Валютный рынок в мире", "Криптовалюты, рынок криптовалют", "Межбанк - актуальная информация" и так далее, что касается которых понятно их нахождение в этом разделе.
А какое отношение имеет к валютному рынку имеет, например, сообщение в этой ветке о том, что народный депутат по округу, в котором избирателями являюсь я и zzzzzz
, во время жесткого карантина бурно отпраздновал день рождения своей жены?Нужно вынести ветку "Коронавирус" в раздел "Здоровье"
, в котором она будет одной из остальных на медицинскую тематику, чтобы, например, во время волатильности на валютном рынке пользователи форума из-за волнения не ошибались с местом для комментариев, как это вероятно произошло сегодня
.
А где тут такой раздел?.. -- в Галузях економіки? -- так тоже слабо относится.
А что бы пользователи форума из-за волнения не ошибались с местом для комментариев, как это вероятно произошло сегодня -- именно этим пользователям достаточно научиться читать чуть внимательнее.
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