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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3176317731783179 Додано: Сер 21 кві, 2021 12:04 justit написав: yama написав: странно что мне не начистили репу колеги после того как я сдавал выручки на точке 7000 грн до того как до меня было там же 1000

странно что мне не начистили репу колеги после того как я сдавал выручки на точке 7000 грн до того как до меня было там же 1000



То есть коллеги ни разу не подошли, чтоб переговорить мол "Друг, тут так не принято делать. Давай как все"? То есть коллеги ни разу не подошли, чтоб переговорить мол "Друг, тут так не принято делать. Давай как все"?

сам в шоке сам в шоке yama Повідомлень: 3484 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7118 раз. Подякували: 761 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 12:30 _hunter написав: идут в ближайший бар отмечать... идут в ближайший бар отмечать...



Ну в соседний район в бар ехать наверное не по феньшую Ну в соседний район в бар ехать наверное не по феньшую justit Повідомлень: 5195 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1600 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 12:55 Starikan написав: ......

Конечно, нет. Но это второй эпизод в моем окружении, когда заболевают через несколько дней после вакцинации.

Заражаются в пункте вакцинации? ......Конечно, нет. Но это второй эпизод в моем окружении, когда заболевают через несколько дней после вакцинации.Заражаются в пункте вакцинации?

Возможно, и так. А, может, как писал _hunter чуть выше - бар после вакцины (обмыть важное событие надо ведь ).

Во всяком случае, от знакомых в Германии, США, Израиле о таком эффекте не слышал. Возможно, и так. А, может, как писалчуть выше - бар после вакцины (обмыть важное событие надо ведь).Во всяком случае, от знакомых в Германии, США, Израиле о таком эффекте не слышал. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 21 кві, 2021 12:59, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 18812 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4750 раз. Подякували: 4403 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 12:58 Запорожье повы 28,00/28,05 edvardd

Повідомлень: 6530 З нами з: 20.11.08 Подякував: 107 раз. Подякували: 1645 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 13:09 fler написав: vetka написав: fler написав: В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая.

Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...»

Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики).

Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки. В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая.Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...»Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики).Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.

Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть? Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?

По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии. По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.

Ото ж. Ото ж. vetka Повідомлень: 6980 З нами з: 04.03.14 Подякував: 431 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 13:30 edvardd написав: Запорожье повы 28,00/28,05 Запорожье повы 28,00/28,05

Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. Даже в первых комментариях Corpocratorа эта связь была лишь косвенной.



Киев (Борщаговка), ПОВ 27,92/27,95 (на время 11-00). Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. Даже в первых комментариях Corpocratorа эта связь была лишь косвенной.Киев (Борщаговка), ПОВ 27,92/27,95 (на время 11-00). Igneus Повідомлень: 1030 З нами з: 29.08.18 Подякував: 508 раз. Подякували: 463 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 15:41 Igneus написав: edvardd написав: Запорожье повы 28,00/28,05 Запорожье повы 28,00/28,05

Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ... Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ...

А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?.. А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?.. _hunter Повідомлень: 4237 З нами з: 22.03.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 15:49 _hunter написав: Igneus написав: edvardd написав: Запорожье повы 28,00/28,05 Запорожье повы 28,00/28,05

Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ... Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ...

А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?.. А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?..

Просто тема ковида не достойна "знатного юриста")).

Не тот размах мысли)) Просто тема ковида не достойна "знатного юриста")).Не тот размах мысли)) Hotab

Повідомлень: 3641 З нами з: 15.02.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 16:07 _hunter написав: Igneus написав: edvardd написав: Запорожье повы 28,00/28,05 Запорожье повы 28,00/28,05

Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ... Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ...

А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?.. А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?..

Посмотрите на названия всех веток в разделе "Валютный рынок", кроме ветки "Эпидемия коронавируса в мире", а именно "Валютный рынок в контексте ДС", "Валютный рынок в мире", "Криптовалюты, рынок криптовалют", "Межбанк - актуальная информация" и так далее, что касается которых понятно их нахождение в этом разделе.

А какое отношение имеет к валютному рынку имеет, например, сообщение в этой ветке о том, что народный депутат по округу, в котором избирателями являюсь я и zzzzzz, во время жесткого карантина бурно отпраздновал день рождения своей жены?

Нужно вынести ветку "Коронавирус" в раздел "Здоровье", в котором она будет одной из остальных на медицинскую тематику, чтобы, например, во время волатильности на валютном рынке пользователи форума из-за волнения не ошибались с местом для комментариев, как это вероятно произошло сегодня. Посмотрите на названия всех веток в разделе "Валютный рынок", кроме ветки "Эпидемия коронавируса в мире", а именно "Валютный рынок в контексте ДС", "Валютный рынок в мире", "Криптовалюты, рынок криптовалют", "Межбанк - актуальная информация" и так далее, что касается которых понятно их нахождение в этом разделе.А какое отношение имеет к валютному рынку имеет, например, сообщение в этой ветке о том, что народный депутат по округу, в котором избирателями являюсь я и, во время жесткого карантина бурно отпраздновал день рождения своей жены?Нужно вынести ветку "Коронавирус" в раздел "Здоровье", в котором она будет одной из остальных на медицинскую тематику, чтобы, например, во время волатильности на валютном рынке пользователи форума из-за волнения не ошибались с местом для комментариев, как это вероятно произошло сегодня. Igneus Повідомлень: 1030 З нами з: 29.08.18 Подякував: 508 раз. Подякували: 463 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 16:16 Igneus написав: _hunter написав: Igneus написав: Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ... Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ...

А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?.. А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?..

Посмотрите на названия всех веток в разделе "Валютный рынок", кроме ветки "Эпидемия коронавируса в мире", а именно "Валютный рынок в контексте ДС", "Валютный рынок в мире", "Криптовалюты, рынок криптовалют", "Межбанк - актуальная информация" и так далее, что касается которых понятно их нахождение в этом разделе.

А какое отношение имеет к валютному рынку имеет, например, сообщение в этой ветке о том, что народный депутат по округу, в котором избирателями являюсь я и zzzzzz, во время жесткого карантина бурно отпраздновал день рождения своей жены?

Нужно вынести ветку "Коронавирус" в раздел "Здоровье", в котором она будет одной из остальных на медицинскую тематику, чтобы, например, во время волатильности на валютном рынке пользователи форума из-за волнения не ошибались с местом для комментариев, как это вероятно произошло сегодня. Посмотрите на названия всех веток в разделе "Валютный рынок", кроме ветки "Эпидемия коронавируса в мире", а именно "Валютный рынок в контексте ДС", "Валютный рынок в мире", "Криптовалюты, рынок криптовалют", "Межбанк - актуальная информация" и так далее, что касается которых понятно их нахождение в этом разделе.А какое отношение имеет к валютному рынку имеет, например, сообщение в этой ветке о том, что народный депутат по округу, в котором избирателями являюсь я и, во время жесткого карантина бурно отпраздновал день рождения своей жены?, в котором она будет одной из остальных на медицинскую тематику, чтобы, например, во время волатильности на валютном рынке

А где тут такой раздел?.. -- в Галузях економіки? -- так тоже слабо относится.



А что бы пользователи форума из-за волнения не ошибались с местом для комментариев, как это вероятно произошло сегодня -- именно этим пользователям достаточно научиться читать чуть внимательнее. А где тут такой раздел?.. -- в Галузях економіки? -- так тоже слабо относится.А что бы пользователи форума из-за волнения не ошибались с местом для комментариев, как это вероятно произошло сегодня -- именно этим пользователям достаточно научиться читать чуть внимательнее. _hunter Повідомлень: 4237 З нами з: 22.03.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3176317731783179 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7446 1779987

ЛОБ Сер 21 кві, 2021 15:44