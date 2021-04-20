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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3176317731783179
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:04

  justit написав:
  yama написав:странно что мне не начистили репу колеги после того как я сдавал выручки на точке 7000 грн до того как до меня было там же 1000 :)


То есть коллеги ни разу не подошли, чтоб переговорить мол "Друг, тут так не принято делать. Давай как все"? :?

сам в шоке :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:30

  _hunter написав:идут в ближайший бар отмечать...


Ну в соседний район в бар ехать наверное не по феньшую 8)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:55

  Starikan написав:......
Конечно, нет. Но это второй эпизод в моем окружении, когда заболевают через несколько дней после вакцинации.
Заражаются в пункте вакцинации?

Возможно, и так. А, может, как писал _hunter чуть выше - бар после вакцины (обмыть важное событие надо ведь :) ).
Во всяком случае, от знакомых в Германии, США, Израиле о таком эффекте не слышал. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 21 кві, 2021 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:58

Запорожье повы 28,00/28,05
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:09

  fler написав:
  vetka написав:
  fler написав:В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая.
Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...»
Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики).
Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.

Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?

По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.

Ото ж.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:30

  edvardd написав:Запорожье повы 28,00/28,05

Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. Даже в первых комментариях Corpocratorа эта связь была лишь косвенной.

Киев (Борщаговка), ПОВ 27,92/27,95 (на время 11-00).
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:41

  Igneus написав:
  edvardd написав:Запорожье повы 28,00/28,05

Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ...

А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:49

  _hunter написав:
  Igneus написав:
  edvardd написав:Запорожье повы 28,00/28,05

Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ...

А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?..

Просто тема ковида не достойна "знатного юриста")).
Не тот размах мысли))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:07

  _hunter написав:
  Igneus написав:
  edvardd написав:Запорожье повы 28,00/28,05

Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ...

А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?..

Посмотрите на названия всех веток в разделе "Валютный рынок", кроме ветки "Эпидемия коронавируса в мире", а именно "Валютный рынок в контексте ДС", "Валютный рынок в мире", "Криптовалюты, рынок криптовалют", "Межбанк - актуальная информация" и так далее, что касается которых понятно их нахождение в этом разделе.
А какое отношение имеет к валютному рынку имеет, например, сообщение в этой ветке о том, что народный депутат по округу, в котором избирателями являюсь я и zzzzzz, во время жесткого карантина бурно отпраздновал день рождения своей жены?
Нужно вынести ветку "Коронавирус" в раздел "Здоровье", в котором она будет одной из остальных на медицинскую тематику, чтобы, например, во время волатильности на валютном рынке пользователи форума из-за волнения не ошибались с местом для комментариев, как это вероятно произошло сегодня.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:16

  Igneus написав:
  _hunter написав:
  Igneus написав:Давно нужно было убрать ветку о коронавирусе из валютного раздела, поскольку никакой связи с валютным рынком тут и в помине нет. ...

А чем именно она в этом разделе мешает? -- кто-то принуждает прочитывать и отвечать во всех темах?..

Посмотрите на названия всех веток в разделе "Валютный рынок", кроме ветки "Эпидемия коронавируса в мире", а именно "Валютный рынок в контексте ДС", "Валютный рынок в мире", "Криптовалюты, рынок криптовалют", "Межбанк - актуальная информация" и так далее, что касается которых понятно их нахождение в этом разделе.
А какое отношение имеет к валютному рынку имеет, например, сообщение в этой ветке о том, что народный депутат по округу, в котором избирателями являюсь я и zzzzzz, во время жесткого карантина бурно отпраздновал день рождения своей жены?
Нужно вынести ветку "Коронавирус" в раздел "Здоровье", в котором она будет одной из остальных на медицинскую тематику, чтобы, например, во время волатильности на валютном рынке пользователи форума из-за волнения не ошибались с местом для комментариев, как это вероятно произошло сегодня.

А где тут такой раздел?.. -- в Галузях економіки? -- так тоже слабо относится.

А что бы пользователи форума из-за волнения не ошибались с местом для комментариев, как это вероятно произошло сегодня -- именно этим пользователям достаточно научиться читать чуть внимательнее.
_hunter
 
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Сер 21 кві, 2021 15:44
ЛОБ

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