fler написав:В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая. Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...» Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики). Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.
Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?
По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.
vetka написав:Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?
По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.
Ото ж.
Майже на 20 тисяч менше вагітних в Україні було в кінці минулого року, порівняно з 19-м. Це дані Міністерства охорони здоров'я. За цією ж статистикою, кількість вагітностей знижувалася і в попередні роки, але на 5-8 тисяч. Серед причин, як соціальні, так і психологічні та навіть фізіологічні. Коментарі з цього приводу надав старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Борис Крімер. https://idss.org.ua/index
Starikan написав:Вчера коллега-приятель рассказывал: Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, болели дома 2 недели с высокой температурой и кашлем. В точности то же самое было с моими родственниками, для одной кончилось печально.
Как тебе такое, Илон Маск?
Профессор, все просто. 1. Некоторые вакцинируются уже являясь носителями, но пока без явных признаков. 2. Заражаются во время или сразу после вакцинации. Первая вакцина начинает действовать через две недели и дает максимум 30-50% необходимого иммунитета. 3. Полный иммунитет вырабатывается только через 2 недели после второй прививки. 4. Как нет живой воды, так и нет идеальной вакцины, которая обезопасит 100% людей. Оганизм каждого человека с особенностями. Но! Те вакцинированные, которые по каким-то причинам все-таки заболели, переносят болезнь намного легче и американская статистика показывает, что смертельных исходов среди них практически нет.
Этого достаточно, чтобы каждый сделал правильный вывод. А антипрививочников (без противопоказаний) я бы колол насильно. Ведь колят же насильно неразумных животных?! Почему этих человекоподобных нельзя колоть?! Подохнут же глупые. Еще и нам неудобства создают.