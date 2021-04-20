RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3176317731783179
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:04

  justit написав:
  yama написав:странно что мне не начистили репу колеги после того как я сдавал выручки на точке 7000 грн до того как до меня было там же 1000 :)


То есть коллеги ни разу не подошли, чтоб переговорить мол "Друг, тут так не принято делать. Давай как все"? :?

сам в шоке :shock:
yama
 
Повідомлень: 3484
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7117 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:30

  _hunter написав:идут в ближайший бар отмечать...


Ну в соседний район в бар ехать наверное не по феньшую 8)
justit
 
Повідомлень: 5195
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:55

  Starikan написав:......
Конечно, нет. Но это второй эпизод в моем окружении, когда заболевают через несколько дней после вакцинации.
Заражаются в пункте вакцинации?

Возможно, и так. А, может, как писал _hunter чуть выше - бар после вакцины (обмыть важное событие надо ведь :) ).
Во всяком случае, от знакомых в Германии, США, Израиле о таком эффекте не слышал. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 21 кві, 2021 12:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18812
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4750 раз.
Подякували: 4403 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:09

  fler написав:
  vetka написав:
  fler написав:В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая.
Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...»
Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики).
Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.

Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?

По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.

Ото ж.
vetka
 
Повідомлень: 6980
З нами з: 04.03.14
Подякував: 431 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:23

  vetka написав:
  fler написав:
  vetka написав:Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?

По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.

Ото ж.


Майже на 20 тисяч менше вагітних в Україні було в кінці минулого року, порівняно з 19-м. Це дані Міністерства охорони здоров'я. За цією ж статистикою, кількість вагітностей знижувалася і в попередні роки, але на 5-8 тисяч. Серед причин, як соціальні, так і психологічні та навіть фізіологічні. Коментарі з цього приводу надав старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Борис Крімер. https://idss.org.ua/index
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4221
З нами з: 19.04.12
Подякував: 62 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:31

  Starikan написав:Вчера коллега-приятель рассказывал:
Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, болели дома 2 недели с высокой температурой и кашлем.
В точности то же самое было с моими родственниками, для одной кончилось печально.

Как тебе такое, Илон Маск?


Профессор, все просто.
1. Некоторые вакцинируются уже являясь носителями, но пока без явных признаков.
2. Заражаются во время или сразу после вакцинации. Первая вакцина начинает действовать через две недели и дает максимум 30-50% необходимого иммунитета.
3. Полный иммунитет вырабатывается только через 2 недели после второй прививки.
4. Как нет живой воды, так и нет идеальной вакцины, которая обезопасит 100% людей. Оганизм каждого человека с особенностями. Но! Те вакцинированные, которые по каким-то причинам все-таки заболели, переносят болезнь намного легче и американская статистика показывает, что смертельных исходов среди них практически нет.

Этого достаточно, чтобы каждый сделал правильный вывод.
А антипрививочников (без противопоказаний) я бы колол насильно. Ведь колят же насильно неразумных животных?! Почему этих человекоподобных нельзя колоть?! Подохнут же глупые. Еще и нам неудобства создают.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9647
З нами з: 14.11.11
Подякував: 382 раз.
Подякували: 4210 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3176317731783179
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 743, 744, 745
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7447 1780103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 17:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.