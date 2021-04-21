fler написав:В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая. Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...» Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики). Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.
Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?
По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.
vetka написав:Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?
По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.
Ото ж.
Майже на 20 тисяч менше вагітних в Україні було в кінці минулого року, порівняно з 19-м. Це дані Міністерства охорони здоров'я. За цією ж статистикою, кількість вагітностей знижувалася і в попередні роки, але на 5-8 тисяч. Серед причин, як соціальні, так і психологічні та навіть фізіологічні. Коментарі з цього приводу надав старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Борис Крімер. https://idss.org.ua/index
Starikan написав:Вчера коллега-приятель рассказывал: Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, болели дома 2 недели с высокой температурой и кашлем. В точности то же самое было с моими родственниками, для одной кончилось печально.
Как тебе такое, Илон Маск?
Профессор, все просто. 1. Некоторые вакцинируются уже являясь носителями, но пока без явных признаков. 2. Заражаются во время или сразу после вакцинации. Первая вакцина начинает действовать через две недели и дает максимум 30-50% необходимого иммунитета. 3. Полный иммунитет вырабатывается только через 2 недели после второй прививки. 4. Как нет живой воды, так и нет идеальной вакцины, которая обезопасит 100% людей. Оганизм каждого человека с особенностями. Но! Те вакцинированные, которые по каким-то причинам все-таки заболели, переносят болезнь намного легче и американская статистика показывает, что смертельных исходов среди них практически нет.
Этого достаточно, чтобы каждый сделал правильный вывод. А антипрививочников (без противопоказаний) я бы колол насильно. Ведь колят же насильно неразумных животных?! Почему этих человекоподобных нельзя колоть?! Подохнут же глупые. Еще и нам неудобства создают.
Libo написав: Допустим я - хочу. НО! Сам могу только через Дию записаться, а там четко расписаны планы вакцинации, и я, соответственно оным ранее 2022-го не попаду.
Очередь у семейного? Так нигде не публикуется инфа мол: "Друзья - звоните по номеру *** *** **** (многоканальный), чтобы записаться на вакцинацию". Разумеется я могу пойти в горполиклинику и начать штормить своего семейного, отстояв в очереди к нему часик. Но это же не та методика совсем.
Извините, но вы как из домобильной эры. У меня запись на вакцинацию заняла 5 минут, не выходя из дома. Звонок семейному врачу, она перенаправила в регистратуру, там и записали. Через день перезвонили и я укололся. Все. Вот то, что второго укола надо ждать 3 месяца - это печаль.
Найвища летальність від ковіду спостерігається серед літніх людей, у яких ослаблений імунітет, які мають хронічні і вікові захворювання. 87 відсотків людей, які померли від коронавірусної хвороби, були у віці 70 років і старше. А середній вік померлих - 83 роки.
Згідно з даними порталу Statista, які базуються на цифрах від RKI, у середині січня 2021 року 89 відсотків смертей від коронавірусної хвороби було зафіксовано у віковій групі від 69 років. Найвищий показник летальності з початку пандемії COVID-19 склав 46,8 відсотка у віковій групі від 80 до 89 років.
https://amp-dw-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.dw.com/uk/popry-lokdaun-letalnist-vid-covid-19-u-nimechchyni-zalyshaietsia-vysokoiu/a-56305405?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16189163241669&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Fpopry-lokdaun-letalnist-vid-covid-19-u-nimechchyni-zalyshaietsia-vysokoiu%2Fa-56305405 Ближче до діла. Як в Німеччині спрацює ваша формула?
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Hotab написав:Летальність - це що?)) Точно не те, про що ви подумали)))
1Я виділив червоним цитату яку привів Хотаб з твердженням про середній вік померлих від ковіду=83 роки і синім ще одну приведенну ним цитату з допомогою якої він намагався підтвердити припущення про середній вік померлих від ковіду в Німеччині Зеленим кольором я показав що він пробував знівелювати мій розрахунок з заявкою що приведена ним цитата яку я виділив синім говорить не про кількість померлих в вікових групах, а про летальність..... Але летальність від ковіду=2% , тому досягнути 2% загальної летальності якщо 89% летальність по його словам у групі 69-89 років можна тільки в тому випадку, коли ковід буде вбивати в 50 разів більше немовлят ніж людей у групі в 69-89 і не вбє жодної людини в групі 1-69 років. Всі розуміють що це маразм - чи хтось потребує подальших пояснень? 2 Тепер про те як я знайшов середній вік у групах , з цифр виділених синім... Є така штука демографічна піраміда , як тільки форум дасть можливість я її викладу,а поки тримайте ссилочку на зображення https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Population_pyramid_of_Germany_2016.pngЩо бачите? А бачите що кількість людей у віці 69-89 років постійно зменшується.... від 3,7 млн у 70-74 роки до 1,8 млн у 85-89 років.... Таким чином, середній вік у групі 69-80 чи 80-89 буде завжди менший ніж просте середнє яке вирахуване математичною формулою яку ми вивчали у 5-му класі Тобто там де я пишу середнє в групі 69-80 (69+80)/2=74,5... насправді знаходиться десь коло 72 а середнє в групі 80-89 (80+89)/2=84,5... насправді знаходиться десь коло 82 З іншого боку ми знаємо Чим старша людина тим більше в неї хронічних хвороб і тим сильніший вплив ковіду Таким чином смертність в групі тим вища чим більший вік...тобто в цьому варіанті середній вік померлих в групі зміщується в протилежну сторону.. От і виходить При врахуванні двох різноспрямованих поправок максимально точна цифра середнього віку відповідає простій формулі визначення середнього в діапазоні.... Таким чином 46,8% померло в середньому віці 84,5 років 42,8% померло в середньому віці 74,5 років 10,4% померло в середньому віці 65 років Середній вік померлих 78,8 років....
Все ПС То на що жаліється мій опонент? На власну дурість?
Новые сведения помогли раскрыть секрет, который занимал очень многих: почему компания Pfizer выбрала именно Израиль в качестве испытательного полигона для своей вакцины от коронавируса. Вечером 20 апреля об этом сообщила «Исраэль ха-йом».