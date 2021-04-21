Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3176317731783179 Додано: Сер 21 кві, 2021 12:04 justit написав: yama написав: странно что мне не начистили репу колеги после того как я сдавал выручки на точке 7000 грн до того как до меня было там же 1000

странно что мне не начистили репу колеги после того как я сдавал выручки на точке 7000 грн до того как до меня было там же 1000



То есть коллеги ни разу не подошли, чтоб переговорить мол "Друг, тут так не принято делать. Давай как все"? То есть коллеги ни разу не подошли, чтоб переговорить мол "Друг, тут так не принято делать. Давай как все"?

сам в шоке сам в шоке yama Повідомлень: 3484 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7117 раз. Подякували: 761 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 12:30 _hunter написав: идут в ближайший бар отмечать... идут в ближайший бар отмечать...



Ну в соседний район в бар ехать наверное не по феньшую Ну в соседний район в бар ехать наверное не по феньшую justit Повідомлень: 5195 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1600 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 12:55 Starikan написав: ......

Конечно, нет. Но это второй эпизод в моем окружении, когда заболевают через несколько дней после вакцинации.

Заражаются в пункте вакцинации? ......Конечно, нет. Но это второй эпизод в моем окружении, когда заболевают через несколько дней после вакцинации.Заражаются в пункте вакцинации?

Возможно, и так. А, может, как писал _hunter чуть выше - бар после вакцины (обмыть важное событие надо ведь ).

Во всяком случае, от знакомых в Германии, США, Израиле о таком эффекте не слышал. Возможно, и так. А, может, как писалчуть выше - бар после вакцины (обмыть важное событие надо ведь).Во всяком случае, от знакомых в Германии, США, Израиле о таком эффекте не слышал. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 21 кві, 2021 12:59, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 18813 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4750 раз. Подякували: 4403 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 13:09 fler написав: vetka написав: fler написав: В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая.

Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...»

Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики).

Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки. В Николаеве продлили ограничения красной зоны до 15 мая.Продавец из продуктового магазина рассказывает: «У людей уже нет денег от слова совсем. Они оплачивают покупки со словами: «Снимите с этой карточки 50 грн., с этой – 20 грн. и счас я еще в кошельке посмотрю, что осталось...»Врач из областной больницы говорит о большом потоке ковидных поступающих и умирающих (3-4 дня и нет человека, в основном старики).Рыночный непродуктовый бизнес подсчитывает убытки.

Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть? Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?

По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии. По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.

Ото ж. Ото ж. vetka Повідомлень: 6980 З нами з: 04.03.14 Подякував: 431 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 17:23 vetka написав: fler написав: vetka написав: Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть? Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?

По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии. По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.

Ото ж. Ото ж.



Майже на 20 тисяч менше вагітних в Україні було в кінці минулого року, порівняно з 19-м. Це дані Міністерства охорони здоров'я. За цією ж статистикою, кількість вагітностей знижувалася і в попередні роки, але на 5-8 тисяч. Серед причин, як соціальні, так і психологічні та навіть фізіологічні. Коментарі з цього приводу надав старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Борис Крімер. https://idss.org.ua/index

Майже на 20 тисяч менше вагітних в Україні було в кінці минулого року, порівняно з 19-м. Це дані Міністерства охорони здоров'я. За цією ж статистикою, кількість вагітностей знижувалася і в попередні роки, але на 5-8 тисяч. Серед причин, як соціальні, так і психологічні та навіть фізіологічні. Коментарі з цього приводу надав старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Борис Крімер. Ой+

Повідомлень: 4221 З нами з: 19.04.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 17:31 Starikan написав: Вчера коллега-приятель рассказывал:

Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, болели дома 2 недели с высокой температурой и кашлем.

В точности то же самое было с моими родственниками, для одной кончилось печально.



Как тебе такое, Илон Маск? Вчера коллега-приятель рассказывал:Его сын - майор в штабе в/ч. Всех привили, небольшие побочки пару дней, всё вроде нормально. Через 4-5 дней среди привитых заболело 6-7 человек, болели дома 2 недели с высокой температурой и кашлем.В точности то же самое было с моими родственниками, для одной кончилось печально.Как тебе такое, Илон Маск?



Профессор, все просто.

1. Некоторые вакцинируются уже являясь носителями, но пока без явных признаков.

2. Заражаются во время или сразу после вакцинации. Первая вакцина начинает действовать через две недели и дает максимум 30-50% необходимого иммунитета.

3. Полный иммунитет вырабатывается только через 2 недели после второй прививки.

4. Как нет живой воды, так и нет идеальной вакцины, которая обезопасит 100% людей. Оганизм каждого человека с особенностями. Но! Те вакцинированные, которые по каким-то причинам все-таки заболели, переносят болезнь намного легче и американская статистика показывает, что смертельных исходов среди них практически нет.



Этого достаточно, чтобы каждый сделал правильный вывод.

А антипрививочников (без противопоказаний) я бы колол насильно. Ведь колят же насильно неразумных животных?! Почему этих человекоподобных нельзя колоть?! Подохнут же глупые. Еще и нам неудобства создают.

Профессор, все просто.1. Некоторые вакцинируются уже являясь носителями, но пока без явных признаков.2. Заражаются во время или сразу после вакцинации. Первая вакцина начинает действовать через две недели и дает максимум 30-50% необходимого иммунитета.3. Полный иммунитет вырабатывается только через 2 недели после второй прививки.4. Как нет живой воды, так и нет идеальной вакцины, которая обезопасит 100% людей. Оганизм каждого человека с особенностями. Но! Те вакцинированные, которые по каким-то причинам все-таки заболели, переносят болезнь намного легче и американская статистика показывает, что смертельных исходов среди них практически нет.Этого достаточно, чтобы каждый сделал правильный вывод.А антипрививочников (без противопоказаний) я бы колол насильно. Ведь колят же насильно неразумных животных?! Почему этих человекоподобных нельзя колоть?! Подохнут же глупые. Еще и нам неудобства создают. Libo 2

Повідомлень: 9647 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4210 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 18:44 justit написав: Libo написав:

Допустим я - хочу.

НО!

Сам могу только через Дию записаться, а там четко расписаны планы вакцинации, и я, соответственно оным ранее 2022-го не попаду.



Очередь у семейного? Так нигде не публикуется инфа мол: "Друзья - звоните по номеру *** *** **** (многоканальный), чтобы записаться на вакцинацию".

Разумеется я могу пойти в горполиклинику и начать штормить своего семейного, отстояв в очереди к нему часик.

Но это же не та методика совсем.

Допустим я - хочу.НО!Сам могу только через Дию записаться, а там четко расписаны планы вакцинации, и я, соответственно оным ранее 2022-го не попаду.Очередь у семейного? Так нигде не публикуется инфа мол: "Друзья - звоните по номеру *** *** **** (многоканальный), чтобы записаться на вакцинацию".Разумеется я могу пойти в горполиклинику и начать штормить своего семейного, отстояв в очереди к нему часик.Но это же не та методика совсем.



Извините, но вы как из домобильной эры.

У меня запись на вакцинацию заняла 5 минут, не выходя из дома.

Звонок семейному врачу, она перенаправила в регистратуру, там и записали.

Через день перезвонили и я укололся. Все.

Вот то, что второго укола надо ждать 3 месяца - это печаль. Извините, но вы как из домобильной эры.У меня запись на вакцинацию заняла 5 минут, не выходя из дома.Звонок семейному врачу, она перенаправила в регистратуру, там и записали.Через день перезвонили и я укололся. Все.Вот то, что второго укола надо ждать 3 месяца - это печаль. kluychkooleg Повідомлень: 670 З нами з: 30.12.19 Подякував: 15 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 18:55 Hotab написав: P.S. Прошу звернути увагу модераторів на відверту брехню пана Будівельника. Не помилки, а саме навмисну маніпулятивну брехню та приписування того, що я не писав. P.S. Прошу звернути увагу модераторів на відверту брехню пана Будівельника. Не помилки, а саме навмисну маніпулятивну брехню та приписування того, що я не писав. Я не модератор,але знайти те що писав опонент в стані

сторінка 3173 Hotab написав: Найвища летальність від ковіду спостерігається серед літніх людей, у яких ослаблений імунітет, які мають хронічні і вікові захворювання. 87 відсотків людей, які померли від коронавірусної хвороби, були у віці 70 років і старше. А середній вік померлих - 83 роки .



Згідно з даними порталу Statista, які базуються на цифрах від RKI, у середині січня 2021 року 89 відсотків смертей від коронавірусної хвороби було зафіксовано у віковій групі від 69 років. Найвищий показник летальності з початку пандемії COVID-19 склав 46,8 відсотка у віковій групі від 80 до 89 років. https://amp-dw-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.dw.com/uk/popry-lokdaun-letalnist-vid-covid-19-u-nimechchyni-zalyshaietsia-vysokoiu/a-56305405?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16189163241669&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Fpopry-lokdaun-letalnist-vid-covid-19-u-nimechchyni-zalyshaietsia-vysokoiu%2Fa-56305405

Ближче до діла. Як в Німеччині спрацює ваша формула? https://amp-dw-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.dw.com/uk/popry-lokdaun-letalnist-vid-covid-19-u-nimechchyni-zalyshaietsia-vysokoiu/a-56305405?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16189163241669&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Fpopry-lokdaun-letalnist-vid-covid-19-u-nimechchyni-zalyshaietsia-vysokoiu%2Fa-56305405Ближче до діла. Як в Німеччині спрацює ваша формула? і сторінка 3175

Hotab написав: Летальність - це що ?))

Точно не те, про що ви подумали))) ?))Точно не те, про що ви подумали))) 1Я виділив червоним цитату яку привів Хотаб з твердженням про середній вік померлих від ковіду=83 роки

і синім ще одну приведенну ним цитату з допомогою якої він намагався підтвердити припущення про середній вік померлих від ковіду в Німеччині

Зеленим кольором я показав що він пробував знівелювати мій розрахунок з заявкою що приведена ним цитата яку я виділив синім говорить не про кількість померлих в вікових групах, а про летальність.....

Але летальність від ковіду=2% , тому досягнути 2% загальної летальності якщо 89% летальність по його словам у групі 69-89 років можна тільки в тому випадку, коли ковід буде вбивати в 50 разів більше немовлят ніж людей у групі в 69-89 і не вбє жодної людини в групі 1-69 років.

Всі розуміють що це маразм - чи хтось потребує подальших пояснень?

2 Тепер про те як я знайшов середній вік у групах , з цифр виділених синім ...

Є така штука демографічна піраміда , як тільки форум дасть можливість я її викладу,а поки тримайте ссилочку на зображення

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Population_pyramid_of_Germany_2016.png Що бачите?

А бачите що кількість людей у віці 69-89 років постійно зменшується....

від 3,7 млн у 70-74 роки до 1,8 млн у 85-89 років....

Таким чином, середній вік у групі 69-80 чи 80-89 буде завжди менший ніж просте середнє яке вирахуване математичною формулою яку ми вивчали у 5-му класі

Тобто там де я пишу

середнє в групі 69-80 (69+80)/2=74,5... насправді знаходиться десь коло 72

а середнє в групі 80-89 (80+89)/2=84,5... насправді знаходиться десь коло 82

З іншого боку ми знаємо

Чим старша людина тим більше в неї хронічних хвороб і тим сильніший вплив ковіду

Таким чином смертність в групі тим вища чим більший вік...тобто в цьому варіанті середній вік померлих в групі зміщується в протилежну сторону..

От і виходить

При врахуванні двох різноспрямованих поправок максимально точна цифра середнього віку відповідає простій формулі визначення середнього в діапазоні....

Таким чином

46,8% померло в середньому віці 84,5 років

42,8% померло в середньому віці 74,5 років

10,4% померло в середньому віці 65 років

Середній вік померлих 78,8 років....



Все

ПС

То на що жаліється мій опонент?

На власну дурість? Я не модератор,але знайти те що писав опонент в станісторінка 3173 https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5214184#p5214184 і сторінка 31751Я виділив червоним цитату яку привів Хотаб з твердженням про середній вік померлих від ковіду=83 рокиі синім ще одну приведенну ним цитату з допомогою якої він намагався підтвердити припущення про середній вік померлих від ковіду в НімеччиніЗеленим кольором я показав що він пробував знівелювати мій розрахунок з заявкою що приведена ним цитата яку я виділив синім говорить не про кількість померлих в вікових групах, а про летальність.....Але летальність від ковіду=2% , тому досягнути 2% загальної летальності якщо 89% летальність по його словам у групі 69-89 років можна тільки в тому випадку, коли ковід буде вбивати в 50 разів більше немовлят ніж людей у групі в 69-89 і не вбє жодної людини в групі 1-69 років.Всі розуміють що це маразм - чи хтось потребує подальших пояснень?2 Тепер про те як я знайшов середній вік у групах , з цифр...Є така штука демографічна піраміда , як тільки форум дасть можливість я її викладу,а поки тримайте ссилочку на зображенняЩо бачите?А бачите що кількість людей у віці 69-89 років постійно зменшується....від 3,7 млн у 70-74 роки до 1,8 млн у 85-89 років....Таким чином, середній вік у групі 69-80 чи 80-89 буде завжди менший ніж просте середнє яке вирахуване математичною формулою яку ми вивчали у 5-му класіТобто там де я пишусереднє в групі 69-80 (69+80)/2=74,5... насправді знаходиться десь коло 72а середнє в групі 80-89 (80+89)/2=84,5... насправді знаходиться десь коло 82З іншого боку ми знаємоЧим старша людина тим більше в неї хронічних хвороб і тим сильніший вплив ковідуТаким чином смертність в групі тим вища чим більший вік...тобто в цьому варіанті середній вік померлих в групі зміщується в протилежну сторону..От і виходитьПри врахуванні двох різноспрямованих поправок максимально точна цифра середнього віку відповідає простій формулі визначення середнього в діапазоні....Таким чином46,8% померло в середньому віці 84,5 років42,8% померло в середньому віці 74,5 років10,4% померло в середньому віці 65 роківСередній вік померлих 78,8 років....ВсеПСТо на що жаліється мій опонент?На власну дурість? budivelnik

Повідомлень: 24353 З нами з: 15.01.09 Подякував: 207 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 19:22 Новые сведения помогли раскрыть секрет, который занимал очень многих: почему компания Pfizer выбрала именно Израиль в качестве испытательного полигона для своей вакцины от коронавируса. Вечером 20 апреля об этом сообщила «Исраэль ха-йом».

https://detaly.co.il/tajna-raskryta-pochemu-pfizer-vybrala-poligonom-imenno-izrail/ ЛАД 2 Повідомлень: 18813 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4750 раз. Подякували: 4403 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 19:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: і якщо 89% летальність по його словам у групі 69-89 років і якщо 89% летальність по його словам у групі 69-89 років

Де у мене ці слова??

Зовсім з катушок злетів??

У німців (а не у мене) сказано, що 89 відсотків смертей від коронавірусної хвороби було зафіксовано у віковій групі від 69 років.



Де тут по летальність?? Може вистачить брехати?? Де у мене ці слова??Зовсім з катушок злетів??У німців (а не у мене) сказано, щоДе тут по летальність?? Може вистачить брехати?? Hotab

Повідомлень: 3641 З нами з: 15.02.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3176317731783179 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Hotab ЛАД і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 743 , 744 , 745

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7447 1780227

ЛОБ Сер 21 кві, 2021 17:05