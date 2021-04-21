сам в шоке
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:04
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:30
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:55
Возможно, и так. А, может, как писал _hunter чуть выше - бар после вакцины (обмыть важное событие надо ведь ).
Во всяком случае, от знакомых в Германии, США, Израиле о таком эффекте не слышал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 21 кві, 2021 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:09
Ото ж.
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:23
Майже на 20 тисяч менше вагітних в Україні було в кінці минулого року, порівняно з 19-м. Це дані Міністерства охорони здоров'я. За цією ж статистикою, кількість вагітностей знижувалася і в попередні роки, але на 5-8 тисяч. Серед причин, як соціальні, так і психологічні та навіть фізіологічні. Коментарі з цього приводу надав старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Борис Крімер.
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:31
Профессор, все просто.
1. Некоторые вакцинируются уже являясь носителями, но пока без явных признаков.
2. Заражаются во время или сразу после вакцинации. Первая вакцина начинает действовать через две недели и дает максимум 30-50% необходимого иммунитета.
3. Полный иммунитет вырабатывается только через 2 недели после второй прививки.
4. Как нет живой воды, так и нет идеальной вакцины, которая обезопасит 100% людей. Оганизм каждого человека с особенностями. Но! Те вакцинированные, которые по каким-то причинам все-таки заболели, переносят болезнь намного легче и американская статистика показывает, что смертельных исходов среди них практически нет.
Этого достаточно, чтобы каждый сделал правильный вывод.
А антипрививочников (без противопоказаний) я бы колол насильно. Ведь колят же насильно неразумных животных?! Почему этих человекоподобных нельзя колоть?! Подохнут же глупые. Еще и нам неудобства создают.
Додано: Сер 21 кві, 2021 18:44
Извините, но вы как из домобильной эры.
У меня запись на вакцинацию заняла 5 минут, не выходя из дома.
Звонок семейному врачу, она перенаправила в регистратуру, там и записали.
Через день перезвонили и я укололся. Все.
Вот то, что второго укола надо ждать 3 месяца - это печаль.
Додано: Сер 21 кві, 2021 18:55
Я не модератор,але знайти те що писав опонент в стані
сторінка 3173 https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5214184#p5214184
і сторінка 3175
1Я виділив червоним цитату яку привів Хотаб з твердженням про середній вік померлих від ковіду=83 роки
і синім ще одну приведенну ним цитату з допомогою якої він намагався підтвердити припущення про середній вік померлих від ковіду в Німеччині
Зеленим кольором я показав що він пробував знівелювати мій розрахунок з заявкою що приведена ним цитата яку я виділив синім говорить не про кількість померлих в вікових групах, а про летальність.....
Але летальність від ковіду=2% , тому досягнути 2% загальної летальності якщо 89% летальність по його словам у групі 69-89 років можна тільки в тому випадку, коли ковід буде вбивати в 50 разів більше немовлят ніж людей у групі в 69-89 і не вбє жодної людини в групі 1-69 років.
Всі розуміють що це маразм - чи хтось потребує подальших пояснень?
2 Тепер про те як я знайшов середній вік у групах , з цифр виділених синім...
Є така штука демографічна піраміда , як тільки форум дасть можливість я її викладу,а поки тримайте ссилочку на зображення
А бачите що кількість людей у віці 69-89 років постійно зменшується....
від 3,7 млн у 70-74 роки до 1,8 млн у 85-89 років....
Таким чином, середній вік у групі 69-80 чи 80-89 буде завжди менший ніж просте середнє яке вирахуване математичною формулою яку ми вивчали у 5-му класі
Тобто там де я пишу
середнє в групі 69-80 (69+80)/2=74,5... насправді знаходиться десь коло 72
а середнє в групі 80-89 (80+89)/2=84,5... насправді знаходиться десь коло 82
З іншого боку ми знаємо
Чим старша людина тим більше в неї хронічних хвороб і тим сильніший вплив ковіду
Таким чином смертність в групі тим вища чим більший вік...тобто в цьому варіанті середній вік померлих в групі зміщується в протилежну сторону..
От і виходить
При врахуванні двох різноспрямованих поправок максимально точна цифра середнього віку відповідає простій формулі визначення середнього в діапазоні....
Таким чином
46,8% померло в середньому віці 84,5 років
42,8% померло в середньому віці 74,5 років
10,4% померло в середньому віці 65 років
Середній вік померлих 78,8 років....
Все
ПС
То на що жаліється мій опонент?
На власну дурість?
Додано: Сер 21 кві, 2021 19:22
Додано: Сер 21 кві, 2021 19:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Де у мене ці слова??
Зовсім з катушок злетів??
У німців (а не у мене) сказано, що
Де тут по летальність?? Може вистачить брехати??
А от 46,8% якраз таки летальність в групі 80-89.
Вона жодним чином не підходить для визначення середнього віку померлих. Зовсім ніяк. Знову щось бреше своє. Далі читати нема сенсу, все побудовано на брехні Може вистачить, будівельник?? Спочатку треба:
1. вивчити,що таке летальність.
2. Як працювати з відсотками.
І тільки потім обережно писати.
І таки так, ім'я брехуна і маніпулятор міцно залишається з вами.
Звідки в одній людині стільки брехливості та безсовістності??? Що не фраза - бреше. Ну просто кожна!!
P.S.
Мені тут в ЛС одна людина пише, що не звертайте уваги на Будівельника, він хоч в цифрах повний нуль,проте наш,патріот.
Та навіщо такі брехливі, слизькі патріоти?? Вони ж позорять нас, патріотів.
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