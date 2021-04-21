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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 19:41
Будівельник
" і синім ще одну приведенну ним цитату з допомогою якої він намагався підтвердити припущення про середній вік померлих від ковіду в Німеччині" (с)
Ну Вы даёте!))
Вам же Хотаб спеціально вже не раз підкреслив, що середній вік вказали німецькі фахівці статисти. Вказали кінцевим результатом. А як вони його рахували - це їх справа. Але те ,що вони для цього мали ще додаткові дані, ніж наведені в статті, не викликає сумнівів.
А Ви про якесь "намагався підтвердити припущення"???
Не намагався. І не припущення.
Ну написано ж чорним по білому. Цитата перед очима.
Ще й Вам! це пояснював опонент.
А Ви чомусь по колу знов...
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detroytred
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Додано: Сер 21 кві, 2021 19:47
detroytred написав:
Але те ,що вони для цього мали ще додаткові дані, ніж наведені в статті, не викликає сумнівів.
Справа навіть не в тому, що у них було більше даних. Справа в тому, що у приведеній німецькій статті їх зовсім нема для проведення таких обрахунків.
Все, що є:
1. 89% від всіх померлих були у віці 69+
2. Летальність групи 80-89 склала 46.8 (це значить , що майже половина в цій групі померла, якщо вже захворів).
Все!!
Як тут можна щось рахувати?? Бере різні види відсотків, проводить з ними однакові дії. Точно що урожай баклажанів і огірків.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 21 кві, 2021 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Сер 21 кві, 2021 19:47
detroytred написав:
Вам же Хотаб спеціально вже не раз підкреслив,
Ви виступаєте затичкою всюди чи тільки у суперечках зі мною іншими?
Що мені і хто підкреслював - я в стані сам розібратись
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budivelnik
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Додано: Сер 21 кві, 2021 19:49
budivelnik написав:
Що мені і хто підкреслював - я в стані сам розібратись
Не в стані. Ні рахувати,ні визнавати свою неспроможність. Ви найбільший позор патріотичного крила цього форума. Просто жах. Стидоба. На радість ваті.
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Hotab
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Додано: Сер 21 кві, 2021 19:54
Hotab написав:
А от 46,8% якраз таки летальність в групі 80-89.
Ви продовжуйте....Як там хтось казав...Даби дурь каждого била відна....
Найвища летальність від ковіду спостерігається серед літніх людей, у яких ослаблений імунітет, які мають хронічні і вікові захворювання. 87 відсотків людей, які померли від коронавірусної хвороби, були у віці 70 років і старше. А середній вік померлих - 83 роки.
Згідно з даними порталу Statista, які базуються на цифрах від RKI, у середині січня 2021 року 89 відсотків смертей від коронавірусної хвороби було зафіксовано у віковій групі від 69 років. Найвищий показник летальності з початку пандемії COVID-19 склав 46,8 відсотка у віковій групі від 80 до 89 років.
Наш розумник заявляє що в групі 80-89 - летальність 46,8%...
Але в тій же цитаті які він приводить є й інша цифра
Група від 69 років... в якій летальність 89%
Агов,літун..тобі там шаріки за роліки ще не позаскакували?
Чи легше все таки признатись що ти не правий?
Ще раз для неадкватів..
Летальність від ковіду в загальному - 2 %
Кількість померлих від ковіду
в групі 69-80 - 42,8%
в групі 80-89 - 46,8%
в грі менше 69- 10,4%
ПС
Спробуй вивести загальну летальність в 2%...якщо в групі де найбільше смертей по кількості ти кажеш що летальність 46,8 %
Це хоч до тебе доходить?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 21 кві, 2021 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 19:55
fler написав: vetka написав:
Интересно узнать, женщины Николаева сейчас очень хотят беременеть?
По последним данным за неделю родилось 118 детей, полгода назад было 160 в неделю. Если бы я планировала завести ребенка, то, конечно, отложила бы это до конца епидемии.
Это пока эхо первого испуга и стресса.
Скоро начнется эхо периода успокоения в условиях круглосуточного нахождения партнеров в одном помещении. Когда уже все успокоились, отоспались, отъелись, напичкались витаминами и в такой кондиции перед тобой весь день в шортиках без лифика.
Все население страны неожидано прожило внештатный медовый месяц. Продолжаем внимательно следить за кривой.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 20:04
budivelnik написав: detroytred написав:
Вам же Хотаб спеціально вже не раз підкреслив,
Ви виступаєте затичкою всюди чи тільки у суперечках зі мною іншими?
Що мені і хто підкреслював - я в стані сам розібратись
Не в стані!!!
В те, що тикають Вас зараз, - це квіточки.
Ви, м'яко кажучи, перекручивали мої твердження набагато сильніше.
Ну а смішили арифметикою ще крутіше:
* Запитання для людини яка знає арифметику
АЕС видає 88 одиниць енергії працюючи 24 години - яку потужність розвиває АЕС ? - третьокласник зробить наступну операцію 88/24=3,67 одиниці в годину
ТЕС видає тих самих 88 одиниць , але за 6 годин -яку потужність розвиває ТЕС - той самий третьокласник , провівши ту саму(не доступну для гуру цього форума який всім вказує)операцію 88/6=14,7 одиниць
Ну і цвях в голову замполіта , щоб треуголка не впала
14,7/3,67=4 рази....
Ще питання до мене є?" (С) Будівельник
На що тобі я пояснив:
" Навіть третьокласник би допетрив, що достатньо ОДРАЗУ 24 години розділити на 6 годин і отримати різницю потужностей в 4 рази.
24:6=4, а не тягнути ланцюг, да ще й з зкругленнями:
88/24=3,67. 88/6=14,7. потім *цвях* собі в голову 14,7/3,67=4.
Тим паче, що
88:24=3,66666666...
88:6=14,66666666...
14,7/3,67=3.972972972972973...
Хоч би вже через дробі рахував свій *цвях у голову*." (С) ДетройтПолітичні дискусії
Цвях&sid=c36cebaf84396f1576c5b034d09d80cf#p5202871
Що не так-то?
Ви прямо викривили твердження в обговоренні.
Невже свідомо???
Якщо самі в стані розібратися, як заявили.
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detroytred
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Додано: Сер 21 кві, 2021 20:08
budivelnik написав:
Наш розумник заявляє що в групі 80-89 - летальність 46,8%...
Це сказано німцями. І це реальна цифра для цієї групи.
budivelnik написав:
Але в тій же цитаті які він приводить є й інша цифра
Група від 69 років... в якій летальність 89%
Де?!! В цій?! Групі?! Сказано?! слово "летальність " мною, чи німцями?? Знову брехня, чи кричуще нерозуміння прочитаної інформації??
На пальцях як дитині " 89% померлих мали вік 69+". До чого тут летальність?!
budivelnik написав:
Спробуй вивести загальну летальність в 2%...якщо в групі де найбільше смертей по кількості ти кажеш що летальність 46,8 %
Якщо в групі 80-89 помирав кожен другий захворівший, то летальність всієї німецької нації не може бути 2%?? Серйозно??
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Hotab
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Додано: Сер 21 кві, 2021 20:11
budivelnik написав: Hotab написав:
А от 46,8% якраз таки летальність в групі 80-89.
Ви продовжуйте....Як там хтось казав...Даби дурь каждого била відна....
Найвища летальність від ковіду спостерігається серед літніх людей, у яких ослаблений імунітет, які мають хронічні і вікові захворювання. 87 відсотків людей, які померли від коронавірусної хвороби, були у віці 70 років і старше. А середній вік померлих - 83 роки.
Згідно з даними порталу Statista, які базуються на цифрах від RKI, у середині січня 2021 року 89 відсотків смертей від коронавірусної хвороби було зафіксовано у віковій групі від 69 років. Найвищий показник летальності з початку пандемії COVID-19 склав 46,8 відсотка у віковій групі від 80 до 89 років.
Наш розумник заявляє що в групі 80-89 - летальність 46,8%...
Але в тій же цитаті які він приводить є й інша цифра
Група від 69 років... в якій летальність 89%
Агов,літун..тобі там шаріки за роліки ще не позаскакували?
Чи легше все таки признатись що ти не правий?
Ще раз для неадкватів..
Летальність від ковіду в загальному - 2 %
Кількість померлих від ковіду
в групі 69-80 - 42,8%
в групі 80-89 - 46,8%
в грі менше 69- 10,4%
ПС
Спробуй вивести загальну летальність в 2%...якщо в групі де найбільше смертей по кількості ти кажеш що летальність 46,8 %
Це хоч до тебе доходить?
Ви тролите?
Відсоток смертей 89% стосовно!!! групи (від 69 років) -- це не летальність в!!! цій групі.
Це відсоток від усіх смертей (у всіх групах).
Капець...
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detroytred
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Додано: Сер 21 кві, 2021 20:19
detroytred , я все більше схиляюсь думати, що вмикає ідіота. Так не буває. Таке навіть діти читаючи розуміють.
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Hotab
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