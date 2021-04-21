Мужики, он - строитель ))) включаете стереотип про строителя и, вот он )))))
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:23
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я ж казав
Даби дурь каждого била відна...
Давай по порядку
8 з 9 померлих у групі 69+
По твоїм словам
Летальність в групі 80-89 - 46,8% і ця група є найбільшою по кількості смертей
Давай на абсолютних цифрах
Беремо 1000 померлих від ковіду, значить при летальності в 2% було 50 000 захворівших
896 з них померло - у групі 69-89
104 з них померло -у групі до 69....
Спробуємо створити таблицю , яка б зібрала разом три віки і кількість померлих та захворівших щоб були вірними всі параметри
В мене вийшло щось таке.... і це маразм
вік__кількість померлих_кількість захворівших
до 69______104_______40 000
69-80______428_______9 000_статистично кількість населення тут в 2 рази
___________________________більше від кількості населення наступної групи
80-89______468_______1 000
Спробуй створити щось більш правдиве.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 21 кві, 2021 20:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:29
Горе какое . не хотят рожать будущих рабов и тянуть все на своих плечах . Ай какие плохие они . эгоистки !
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:30
В мене це -надцята подібна дискусія з опонентом. Нічого нового. Прикольно...
Головне, щоб не переходив на особистості (в якості підсилення куцої аргументації)). Замість предмету обговорювання.
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Хто сказав, що вона найбільша по численності?? В ній найвища летальність у %%. Це одне і те ж саме?
Закопуйте себе далі в своїй неспроможності розуміти інформацію))
Так ви зрозуміли чи ні ,що ви клали в свої формули?))
Зрозуміли глибину свого невігластва?))))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 кві, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні - Ляшко сказав...
Він чітко розбив кількість смертей і відсоток смертей у кожній групі....
І зустрічне запиатння
А ви розібрались що
а - переважна кількість смертей у віці 83+ років
б - не говорить про те що середній вік смертей 83 роки?
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
І? До чого це?)
Рано))
Спочатку розкажіть,ви справді не розуміли, що тут писали,чи вмикали. Тому що більшого дебілізма не можна придумати.
Чия це заява? У німців заява, що переважна кількість в 69+
Німці сказали, що 83. Ваші розрахунки не тільки цього не перечеркнули,а навіть теоретично не могли цього зробити. Бо ви нуль в математиці і логіці.
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:49
Вот тут и первый затык.
Семейный врач номером телефона не поделилась.
Ну как бы: "Не нужно вам это"
Отака річ, малята
Переадресовала Ваш звонок на номер регистратуры?
Или сама вместо Вас сообщила регистратуре, что "тут желает человек вакцинироваться"?
В любом из случаев, это хоть и "мобильная эра", но чуток через не то место.
p.s. Я вообже-то привык форму на сайте заполнить и вуа-ля. Звонить кому-то, это ИМХО уже прошлая 5-летка
Да и есть ehealth.gov.ua
Зачем мног денег потратили, и не рекламируют, что там можно?
Потому что нельзя там?
Додано: Сер 21 кві, 2021 21:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Господа на фоне этого всего я должен сообщить вам прискорбную новость , обычная настоящая еда переходит в разряд роскоши \ эксклюзива для большинства людей
Под обычной едой я понимаю настоящий сок, настоящий сахар, настоящий помидор , свежую рыбу , экологически чистую органическую свинину и другую настоящую еду .
Скорее всего для всех будет "энергомыло" (О́блачный а́тлас» (англ. Cloud Atlas ) ) а нормальная еда буде доступна только элите.
Недавно купил в супермаркете сахар , приходиться ложить в чай в три раза больше чем обычно для достижения того же уровня сладости и все равно вкус не тот
Додано: Сер 21 кві, 2021 21:01
1. Странный у вас семейный врач. Наша во время приема всегда сразу берет трубку и без проблем отвечает на все вопросы.
2. Моя семейная врач сказала, что организацией очереди занимается не она, а специальный человек в регистратуре. Я перезвонил в регистратуру.
3. Странно, что вы с таким негибким подходом пишите на валютной ветке, где успех зависит от постоянного мониторинга ситуации и поиска альтернативных решений.
4. Вы не захотели суетиться, записались на Дие и все. Я тоже записался на Дие, потом, порчерпнув сведения о вариантах в Интернете, начал пробовать альтернативные пути. В результате я получил вакцину, вы нет. Каждый получил свое. Это Украина, а не Австрия или Швейцария. Здесь в нас так. У них же и валютой не спекулируют.
Зараз переглядають цей форум: clash, kluychkooleg, Zebra і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|