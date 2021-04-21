Додано: Сер 21 кві, 2021 21:40

kluychkooleg написав: Я тоже записался на Дие, потом, почерпнув сведения о вариантах в Интернете, начал пробовать альтернативные пути. В результате я получил вакцину, вы нет. Каждый получил свое. Это Украина, а не Австрия или Швейцария. Здесь в нас так. Я тоже записался на Дие, потом, почерпнув сведения о вариантах в Интернете, начал пробовать альтернативные пути. В результате я получил вакцину, вы нет. Каждый получил свое. Это Украина, а не Австрия или Швейцария. Здесь в нас так.

Малыш, ты глубоко заблуждаешься, если думаешь, что такое только у вас.Докладываю, я записался в американском аналоге вашей Дии где-то в начале февраля. Приглашение пришло только недавно, уже после сообщения о начале вакцинации 16-ти летних. Странно. Я чуть старше.Как я действовал.Тут в 24:00 в системе аптек CVS Pharmacy, которая участвует в вакцинации, выскакивали свободные слоты во всех аптеках штата. Отказники, резерв и т.п. Следил каждый день. Сначала появлялась возвожность в далекой глуши, миль 300-400, но ехать туда не хотелось. Недели через две появилась возможность в 10-ти милях от дома. Сразу кликнул, зарегистрировался, поехал и сделал первую. На днях там же вторая. А приглашение из общей очереди получил только сейчас, когда уже малолеток окучили и когда две недели везде делают свободно. Контора, которая обещала вакцинировать сотрудников в числе первых, сдулась и начала свою вакцинацию только что. Спасибо. Мы уже решили вопрос сами. Под лежачий камень вода не течет нигде.Говорил с знакомыми в Швейцарии, говорят полный хаос, хуже, чем в ЕС. Сейчас мылятся куда-нибудь и как-нибудь срочно втулиться, т.к. летом планируют в отпуск в Украину.Хорошо там, где нас нет.