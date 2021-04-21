В мене це -надцята подібна дискусія з опонентом. Нічого нового. Прикольно...
Головне, щоб не переходив на особистості (в якості підсилення куцої аргументації)). Замість предмету обговорювання.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:30
В мене це -надцята подібна дискусія з опонентом. Нічого нового. Прикольно...
Головне, щоб не переходив на особистості (в якості підсилення куцої аргументації)). Замість предмету обговорювання.
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Хто сказав, що вона найбільша по численності?? В ній найвища летальність у %%. Це одне і те ж саме?
Закопуйте себе далі в своїй неспроможності розуміти інформацію))
Так ви зрозуміли чи ні ,що ви клали в свої формули?))
Зрозуміли глибину свого невігластва?))))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 кві, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні - Ляшко сказав...
Він чітко розбив кількість смертей і відсоток смертей у кожній групі....
І зустрічне запиатння
А ви розібрались що
а - переважна кількість смертей у віці 83+ років
б - не говорить про те що середній вік смертей 83 роки?
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
І? До чого це?)
Рано))
Спочатку розкажіть,ви справді не розуміли, що тут писали,чи вмикали. Тому що більшого дебілізма не можна придумати.
Чия це заява? У німців заява, що переважна кількість в 69+
Німці сказали, що 83. Ваші розрахунки не тільки цього не перечеркнули,а навіть теоретично не могли цього зробити. Бо ви нуль в математиці і логіці.
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:49
Вот тут и первый затык.
Семейный врач номером телефона не поделилась.
Ну как бы: "Не нужно вам это"
Отака річ, малята
Переадресовала Ваш звонок на номер регистратуры?
Или сама вместо Вас сообщила регистратуре, что "тут желает человек вакцинироваться"?
В любом из случаев, это хоть и "мобильная эра", но чуток через не то место.
p.s. Я вообже-то привык форму на сайте заполнить и вуа-ля. Звонить кому-то, это ИМХО уже прошлая 5-летка
Да и есть ehealth.gov.ua
Зачем мног денег потратили, и не рекламируют, что там можно?
Потому что нельзя там?
Додано: Сер 21 кві, 2021 21:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Господа на фоне этого всего я должен сообщить вам прискорбную новость , обычная настоящая еда переходит в разряд роскоши \ эксклюзива для большинства людей
Под обычной едой я понимаю настоящий сок, настоящий сахар, настоящий помидор , свежую рыбу , экологически чистую органическую свинину и другую настоящую еду .
Скорее всего для всех будет "энергомыло" (О́блачный а́тлас» (англ. Cloud Atlas ) ) а нормальная еда буде доступна только элите.
Недавно купил в супермаркете сахар , приходиться ложить в чай в три раза больше чем обычно для достижения того же уровня сладости и все равно вкус не тот
Додано: Сер 21 кві, 2021 21:01
1. Странный у вас семейный врач. Наша во время приема всегда сразу берет трубку и без проблем отвечает на все вопросы.
2. Моя семейная врач сказала, что организацией очереди занимается не она, а специальный человек в регистратуре. Я перезвонил в регистратуру.
3. Странно, что вы с таким негибким подходом пишите на валютной ветке, где успех зависит от постоянного мониторинга ситуации и поиска альтернативных решений.
4. Вы не захотели суетиться, записались на Дие и все. Я тоже записался на Дие, потом, почерпнув сведения о вариантах в Интернете, начал пробовать альтернативные пути. В результате я получил вакцину, вы нет. Каждый получил свое. Это Украина, а не Австрия или Швейцария. Здесь в нас так. У них же и валютой не спекулируют.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 21 кві, 2021 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 кві, 2021 21:07
Класть, а не ложить, но это к слову.
А по сути, называть сок (небось пакетированный с кучей сахара в составе), сахар и свинину - настоящей едой? Да сахар - это вообще отрава, причина многих проблем со здоровьем в будущем, его вполне хватает в фруктах. Тоже касается и магазинных пакетированных соков. Завязывайте с ними, пока не поздно. Свинина тоже условно канцерогенна. Пока молодой - нет проблем, но потом все же лучше есть белое мясо, рыбу.
Додано: Сер 21 кві, 2021 21:40
Малыш, ты глубоко заблуждаешься, если думаешь, что такое только у вас.
Докладываю, я записался в американском аналоге вашей Дии где-то в начале февраля. Приглашение пришло только недавно, уже после сообщения о начале вакцинации 16-ти летних. Странно. Я чуть старше.
Как я действовал.
Тут в 24:00 в системе аптек CVS Pharmacy, которая участвует в вакцинации, выскакивали свободные слоты во всех аптеках штата. Отказники, резерв и т.п. Следил каждый день. Сначала появлялась возвожность в далекой глуши, миль 300-400, но ехать туда не хотелось. Недели через две появилась возможность в 10-ти милях от дома. Сразу кликнул, зарегистрировался, поехал и сделал первую. На днях там же вторая. А приглашение из общей очереди получил только сейчас, когда уже малолеток окучили и когда две недели везде делают свободно. Контора, которая обещала вакцинировать сотрудников в числе первых, сдулась и начала свою вакцинацию только что. Спасибо. Мы уже решили вопрос сами. Под лежачий камень вода не течет нигде.
Говорил с знакомыми в Швейцарии, говорят полный хаос, хуже, чем в ЕС. Сейчас мылятся куда-нибудь и как-нибудь срочно втулиться, т.к. летом планируют в отпуск в Украину.
Хорошо там, где нас нет.
Додано: Сер 21 кві, 2021 21:48
Уверены, что это лучше?
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