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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3179318031813182
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:14

Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».

«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:22

  ЛАД написав:
  kluychkooleg написав:.....
А по сути, называть сок (небось пакетированный с кучей сахара в составе), сахар и свинину - настоящей едой? Да сахар - это вообще отрава, причина многих проблем со здоровьем в будущем, его вполне хватает в фруктах. Тоже касается и магазинных пакетированных соков. Завязывайте с ними, пока не поздно. Свинина тоже условно канцерогенна. Пока молодой - нет проблем, но потом все же лучше есть белое мясо, рыбу.

Уверены, что это лучше? :)


Я не уверен, я в это верю. Можно, конечно, в вегетарианство удариться, но тогда придется кое-что дополнительно принимать - Омега-3, спирулина и т.д. Но вот то, что жареное вредно, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:24

  Libo написав:Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».

«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова.


Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.
kluychkooleg
 
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Сер 21 кві, 2021 17:05
ЛОБ

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