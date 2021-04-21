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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3179318031813182
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:14

Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».

«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:22

  ЛАД написав:
  kluychkooleg написав:.....
А по сути, называть сок (небось пакетированный с кучей сахара в составе), сахар и свинину - настоящей едой? Да сахар - это вообще отрава, причина многих проблем со здоровьем в будущем, его вполне хватает в фруктах. Тоже касается и магазинных пакетированных соков. Завязывайте с ними, пока не поздно. Свинина тоже условно канцерогенна. Пока молодой - нет проблем, но потом все же лучше есть белое мясо, рыбу.

Уверены, что это лучше? :)


Я не уверен, я в это верю. Можно, конечно, в вегетарианство удариться, но тогда придется кое-что дополнительно принимать - Омега-3, спирулина и т.д. Но вот то, что жареное вредно, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное.
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:24

  Libo написав:Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».

«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова.


Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:36

  kluychkooleg написав:
  Libo написав:Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».
«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова.
Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.

При такой цене расхватают мгновенно.
Но где гарантия, что это не туфта или правильно хранилась?
И это заявленная на сайте клиники услуга или через товаровед и заднее крыльцо?
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:38

  kluychkooleg написав:
  ЛАД написав:
  kluychkooleg написав:.....
А по сути, называть сок (небось пакетированный с кучей сахара в составе), сахар и свинину - настоящей едой? Да сахар - это вообще отрава, причина многих проблем со здоровьем в будущем, его вполне хватает в фруктах. Тоже касается и магазинных пакетированных соков. Завязывайте с ними, пока не поздно. Свинина тоже условно канцерогенна. Пока молодой - нет проблем, но потом все же лучше есть белое мясо, рыбу.

Уверены, что это лучше? :)


Я не уверен, я в это верю. Можно, конечно, в вегетарианство удариться, но тогда придется кое-что дополнительно принимать - Омега-3, спирулина и т.д. Но вот то, что жареное вредно, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное.

Вера дело хорошее. "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!" :)
Насчёт вегетарианства тоже не стоит обольщаться - вряд ли удастся найти чистые продукты. Удобрения, гербициды, ГМО и т.д.
Насчет вредности...
Жить вообще вредно. Чем дольше живёшь, тем ближе к смерти. Так что можно и жареное, и копчёное, просто не надо увлекаться и есть это целый день и круглый день.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:42

  Starikan написав:
  kluychkooleg написав:
  Libo написав:Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».
«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова.
Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.

При такой цене расхватают мгновенно.
Но где гарантия, что это не туфта или правильно хранилась?
И это заявленная на сайте клиники услуга или через товаровед и заднее крыльцо?

При такой цене, думаю, вообще через задний проход.
В ближайшее время я бы не рискнул на Pfizer. Сильно сомневаюсь, что он будет соответствовать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 23:10

  kluychkooleg написав:Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.


Практически то же самое.
Но не исключаю, что скоро станет модным кольнуться всеми вакцинами сразу. Гарантировано ковидобезопасен. Жизнь удалась и предстоит долгая.
Некоторые уже эту идею обсуждают. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 23:13

  kluychkooleg написав:
Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.

Каждые полгода колоться потом придется. Иначе депрессия от страха заболеть ковидом. :)
Ковид уже никуда не денется, он с нами навсегда.
Востаннє редагувалось andrein в Сер 21 кві, 2021 23:18, всього редагувалось 1 раз.
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 23:18

  ЛАД написав:.......
При такой цене, думаю, вообще через задний проход.
В ближайшее время я бы не рискнул на Pfizer. Сильно сомневаюсь, что он будет соответствовать.

Вдогонку:
21 АПРЕЛЯ 2021 Г.
Pfizer заявляет, что ей известно о поддельных версиях своей вакцины COVID-19, которые производитель лекарств разработал с помощью BioNTech, поскольку преступники стремятся нажиться на мировом спросе на вакцины, который продолжает опережать предложение.

Фальшивые версии вакцины были обнаружены в Мексике и Польше, сообщил представитель Pfizer в электронном письме CBS MoneyWatch, подтвердив ранее опубликованное Wall Street Journal сообщение о подделках. По словам компании, флаконы, обнаруженные в Мексике, также имели поддельную этикетку, в то время как вещество внутри флаконов в Польше, вероятно, использовалось для лечения морщин.
..........
По данным международной правоохранительной организации Интерпол, компания Pfizer обнаружила поддельные прививки после того, как в прошлом месяце были изъяты тысячи поддельных вакцин против COVID-19 на складах и производственных объектах в Китае и Южной Африке, при этом более 80 человек были арестованы.

« В то время как мы приветствуем этот результат, это только верхушка айсберга , когда речь идет о COVID-19 преступлений , связанных с вакцинами,» Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, говорится в заявлении в прошлом месяце.

https://www.cbsnews.com/news/pfizer-vaccine-fake-covid-19-vaccine-counterfeit-mexico-poland/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 23:35

  andrein написав: Каждые полгода колоться потом придется. Иначе депрессия от страха заболеть ковидом. :)
Ковид уже никуда не денется, он с нами навсегда.


Значит будем колоться. Нарики каждый день колются.
И не каждые полгода. Уже исследовали вакцинированых 9 месяцев назад - эффект на 100% остался.
Разработчики давали гарантию на 2 года как минимум. А може быть как и вакцина от желтой лихорадки - на 10 лет. Скоро уже узнаем. А ватаны и прочая секта может быть к тому времени уже в герметичном пластике и этого так не узнать. :x
Libo
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