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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3179318031813182 Додано: Сер 21 кві, 2021 22:14 Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».



«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова. Libo 2

Повідомлень: 9658 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4211 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 22:22 ЛАД написав: kluychkooleg написав: .....

А по сути, называть сок (небось пакетированный с кучей сахара в составе), сахар и свинину - настоящей едой? Да сахар - это вообще отрава, причина многих проблем со здоровьем в будущем, его вполне хватает в фруктах. Тоже касается и магазинных пакетированных соков. Завязывайте с ними, пока не поздно. Свинина тоже условно канцерогенна. Пока молодой - нет проблем, но потом все же лучше есть белое мясо, рыбу. .....А по сути, называть сок (небось пакетированный с кучей сахара в составе), сахар и свинину - настоящей едой? Да сахар - это вообще отрава, причина многих проблем со здоровьем в будущем, его вполне хватает в фруктах. Тоже касается и магазинных пакетированных соков. Завязывайте с ними, пока не поздно. Свинина тоже условно канцерогенна. Пока молодой - нет проблем, но потом все же

Уверены, что это лучше? Уверены, что это лучше?



Я не уверен, я в это верю. Можно, конечно, в вегетарианство удариться, но тогда придется кое-что дополнительно принимать - Омега-3, спирулина и т.д. Но вот то, что жареное вредно, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное. Я не уверен, я в это верю. Можно, конечно, в вегетарианство удариться, но тогда придется кое-что дополнительно принимать - Омега-3, спирулина и т.д. Но вот то, что жареное вредно, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное. kluychkooleg Повідомлень: 675 З нами з: 30.12.19 Подякував: 15 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 22:24 Libo написав: Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».



«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова. Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова.



Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная. Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная. kluychkooleg Повідомлень: 675 З нами з: 30.12.19 Подякував: 15 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 22:36 kluychkooleg написав: Libo написав: Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».

«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова. Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова. Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная. Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.

При такой цене расхватают мгновенно.

Но где гарантия, что это не туфта или правильно хранилась?

И это заявленная на сайте клиники услуга или через товаровед и заднее крыльцо? При такой цене расхватают мгновенно.Но где гарантия, что это не туфта или правильно хранилась?И это заявленная на сайте клиники услуга или через товаровед и заднее крыльцо? Starikan 2 Повідомлень: 18100 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2151 раз. Подякували: 2958 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 22:38 kluychkooleg написав: ЛАД написав: kluychkooleg написав: .....

А по сути, называть сок (небось пакетированный с кучей сахара в составе), сахар и свинину - настоящей едой? Да сахар - это вообще отрава, причина многих проблем со здоровьем в будущем, его вполне хватает в фруктах. Тоже касается и магазинных пакетированных соков. Завязывайте с ними, пока не поздно. Свинина тоже условно канцерогенна. Пока молодой - нет проблем, но потом все же лучше есть белое мясо, рыбу. .....А по сути, называть сок (небось пакетированный с кучей сахара в составе), сахар и свинину - настоящей едой? Да сахар - это вообще отрава, причина многих проблем со здоровьем в будущем, его вполне хватает в фруктах. Тоже касается и магазинных пакетированных соков. Завязывайте с ними, пока не поздно. Свинина тоже условно канцерогенна. Пока молодой - нет проблем, но потом все же

Уверены, что это лучше? Уверены, что это лучше?



Я не уверен, я в это верю . Можно, конечно, в вегетарианство удариться, но тогда придется кое-что дополнительно принимать - Омега-3, спирулина и т.д. Но вот то, что жареное вредно, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное. Я не уверен,. Можно, конечно, в вегетарианство удариться, но тогда придется кое-что дополнительно принимать - Омега-3, спирулина и т.д. Но вот то, что жареное вредно, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное.

Вера дело хорошее. "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!"

Насчёт вегетарианства тоже не стоит обольщаться - вряд ли удастся найти чистые продукты. Удобрения, гербициды, ГМО и т.д.

Насчет вредности...

Жить вообще вредно. Чем дольше живёшь, тем ближе к смерти. Так что можно и жареное, и копчёное, просто не надо увлекаться и есть это целый день и круглый день. Вера дело хорошее. "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!"Насчёт вегетарианства тоже не стоит обольщаться - вряд ли удастся найти чистые продукты. Удобрения, гербициды, ГМО и т.д.Насчет вредности...Жить вообще вредно. Чем дольше живёшь, тем ближе к смерти. Так что можно и жареное, и копчёное, просто не надо увлекаться и есть это целый день и круглый день. ЛАД 2 Повідомлень: 18817 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4750 раз. Подякували: 4403 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 22:42 Starikan написав: kluychkooleg написав: Libo написав: Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».

«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова. Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова. Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная. Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.

При такой цене расхватают мгновенно.

Но где гарантия, что это не туфта или правильно хранилась?

И это заявленная на сайте клиники услуга или через товаровед и заднее крыльцо? При такой цене расхватают мгновенно.Но где гарантия, что это не туфта или правильно хранилась?И это заявленная на сайте клиники услуга или через товаровед и заднее крыльцо?

При такой цене, думаю, вообще через задний проход.

В ближайшее время я бы не рискнул на Pfizer. Сильно сомневаюсь, что он будет соответствовать. При такой цене, думаю, вообще через задний проход.В ближайшее время я бы не рискнул на Pfizer. Сильно сомневаюсь, что он будет соответствовать. ЛАД 2 Повідомлень: 18817 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4750 раз. Подякували: 4403 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 23:10 kluychkooleg написав: Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная. Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.



Практически то же самое.

Но не исключаю, что скоро станет модным кольнуться всеми вакцинами сразу. Гарантировано ковидобезопасен. Жизнь удалась и предстоит долгая.

Некоторые уже эту идею обсуждают. Практически то же самое.Но не исключаю, что скоро станет модным кольнуться всеми вакцинами сразу. Гарантировано ковидобезопасен. Жизнь удалась и предстоит долгая.Некоторые уже эту идею обсуждают. Libo 2

Повідомлень: 9658 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4211 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 23:13 kluychkooleg написав:

Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная. Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.

Каждые полгода колоться потом придется. Иначе депрессия от страха заболеть ковидом.

Ковид уже никуда не денется, он с нами навсегда. Каждые полгода колоться потом придется. Иначе депрессия от страха заболеть ковидом.Ковид уже никуда не денется, он с нами навсегда. Востаннє редагувалось andrein в Сер 21 кві, 2021 23:18, всього редагувалось 1 раз. andrein

Повідомлень: 1358 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 23:18 ЛАД написав: .......

При такой цене, думаю, вообще через задний проход.

В ближайшее время я бы не рискнул на Pfizer. Сильно сомневаюсь, что он будет соответствовать. .......При такой цене, думаю, вообще через задний проход.В ближайшее время я бы не рискнул на Pfizer. Сильно сомневаюсь, что он будет соответствовать.

Вдогонку:

21 АПРЕЛЯ 2021 Г.

Pfizer заявляет, что ей известно о поддельных версиях своей вакцины COVID-19, которые производитель лекарств разработал с помощью BioNTech, поскольку преступники стремятся нажиться на мировом спросе на вакцины, который продолжает опережать предложение.



Фальшивые версии вакцины были обнаружены в Мексике и Польше, сообщил представитель Pfizer в электронном письме CBS MoneyWatch, подтвердив ранее опубликованное Wall Street Journal сообщение о подделках. По словам компании, флаконы, обнаруженные в Мексике, также имели поддельную этикетку, в то время как вещество внутри флаконов в Польше, вероятно, использовалось для лечения морщин.

..........

По данным международной правоохранительной организации Интерпол, компания Pfizer обнаружила поддельные прививки после того, как в прошлом месяце были изъяты тысячи поддельных вакцин против COVID-19 на складах и производственных объектах в Китае и Южной Африке, при этом более 80 человек были арестованы.



« В то время как мы приветствуем этот результат, это только верхушка айсберга , когда речь идет о COVID-19 преступлений , связанных с вакцинами,» Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, говорится в заявлении в прошлом месяце.

https://www.cbsnews.com/news/pfizer-vaccine-fake-covid-19-vaccine-counterfeit-mexico-poland/ Вдогонку: ЛАД 2 Повідомлень: 18817 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4750 раз. Подякували: 4403 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 23:35 andrein написав: Каждые полгода колоться потом придется. Иначе депрессия от страха заболеть ковидом.

Ковид уже никуда не денется, он с нами навсегда. Каждые полгода колоться потом придется. Иначе депрессия от страха заболеть ковидом.Ковид уже никуда не денется, он с нами навсегда.



Значит будем колоться. Нарики каждый день колются.

И не каждые полгода. Уже исследовали вакцинированых 9 месяцев назад - эффект на 100% остался.

Разработчики давали гарантию на 2 года как минимум. А може быть как и вакцина от желтой лихорадки - на 10 лет. Скоро уже узнаем. А ватаны и прочая секта может быть к тому времени уже в герметичном пластике и этого так не узнать. Значит будем колоться. Нарики каждый день колются.И не каждые полгода. Уже исследовали вакцинированых 9 месяцев назад - эффект на 100% остался.Разработчики давали гарантию на 2 года как минимум. А може быть как и вакцина от желтой лихорадки - на 10 лет. Скоро уже узнаем. А ватаны и прочая секта может быть к тому времени уже в герметичном пластике и этого так не узнать. Libo 2

Повідомлень: 9658 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4211 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3179318031813182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 21 кві, 2021 17:05