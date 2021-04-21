Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».
«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова.
kluychkooleg написав:..... А по сути, называть сок (небось пакетированный с кучей сахара в составе), сахар и свинину - настоящей едой? Да сахар - это вообще отрава, причина многих проблем со здоровьем в будущем, его вполне хватает в фруктах. Тоже касается и магазинных пакетированных соков. Завязывайте с ними, пока не поздно. Свинина тоже условно канцерогенна. Пока молодой - нет проблем, но потом все же лучше есть белое мясо, рыбу.
Уверены, что это лучше?
Я не уверен, я в это верю. Можно, конечно, в вегетарианство удариться, но тогда придется кое-что дополнительно принимать - Омега-3, спирулина и т.д. Но вот то, что жареное вредно, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное.
Libo написав:Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий».
«По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова.
Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.
Libo написав:Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий». «По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова.
Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.
При такой цене расхватают мгновенно. Но где гарантия, что это не туфта или правильно хранилась? И это заявленная на сайте клиники услуга или через товаровед и заднее крыльцо?
kluychkooleg написав:..... А по сути, называть сок (небось пакетированный с кучей сахара в составе), сахар и свинину - настоящей едой? Да сахар - это вообще отрава, причина многих проблем со здоровьем в будущем, его вполне хватает в фруктах. Тоже касается и магазинных пакетированных соков. Завязывайте с ними, пока не поздно. Свинина тоже условно канцерогенна. Пока молодой - нет проблем, но потом все же лучше есть белое мясо, рыбу.
Уверены, что это лучше?
Я не уверен, я в это верю. Можно, конечно, в вегетарианство удариться, но тогда придется кое-что дополнительно принимать - Омега-3, спирулина и т.д. Но вот то, что жареное вредно, в этом я уверен. Жаль, что оно такое вкусное.
Вера дело хорошее. "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!" Насчёт вегетарианства тоже не стоит обольщаться - вряд ли удастся найти чистые продукты. Удобрения, гербициды, ГМО и т.д. Насчет вредности... Жить вообще вредно. Чем дольше живёшь, тем ближе к смерти. Так что можно и жареное, и копчёное, просто не надо увлекаться и есть это целый день и круглый день.
Libo написав:Відповідаючи на запитання ведучої «Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?», Марцінків сказав: «У нас народ дуже підприємливий». «По-моєму, 800 або 1000 грн (ціна однієї дози вакцини - ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є», - зазначив міський голова.
Похоже, что надо было не спешить с Ковишилдом, а уколоться Пфайзером, тем более, что цена смешная.
При такой цене расхватают мгновенно. Но где гарантия, что это не туфта или правильно хранилась? И это заявленная на сайте клиники услуга или через товаровед и заднее крыльцо?
При такой цене, думаю, вообще через задний проход. В ближайшее время я бы не рискнул на Pfizer. Сильно сомневаюсь, что он будет соответствовать.
ЛАД написав:....... При такой цене, думаю, вообще через задний проход. В ближайшее время я бы не рискнул на Pfizer. Сильно сомневаюсь, что он будет соответствовать.
Вдогонку:
21 АПРЕЛЯ 2021 Г. Pfizer заявляет, что ей известно о поддельных версиях своей вакцины COVID-19, которые производитель лекарств разработал с помощью BioNTech, поскольку преступники стремятся нажиться на мировом спросе на вакцины, который продолжает опережать предложение.
Фальшивые версии вакцины были обнаружены в Мексике и Польше, сообщил представитель Pfizer в электронном письме CBS MoneyWatch, подтвердив ранее опубликованное Wall Street Journal сообщение о подделках. По словам компании, флаконы, обнаруженные в Мексике, также имели поддельную этикетку, в то время как вещество внутри флаконов в Польше, вероятно, использовалось для лечения морщин. .......... По данным международной правоохранительной организации Интерпол, компания Pfizer обнаружила поддельные прививки после того, как в прошлом месяце были изъяты тысячи поддельных вакцин против COVID-19 на складах и производственных объектах в Китае и Южной Африке, при этом более 80 человек были арестованы.
« В то время как мы приветствуем этот результат, это только верхушка айсберга , когда речь идет о COVID-19 преступлений , связанных с вакцинами,» Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, говорится в заявлении в прошлом месяце.
andrein написав: Каждые полгода колоться потом придется. Иначе депрессия от страха заболеть ковидом. Ковид уже никуда не денется, он с нами навсегда.
Значит будем колоться. Нарики каждый день колются. И не каждые полгода. Уже исследовали вакцинированых 9 месяцев назад - эффект на 100% остался. Разработчики давали гарантию на 2 года как минимум. А може быть как и вакцина от желтой лихорадки - на 10 лет. Скоро уже узнаем. А ватаны и прочая секта может быть к тому времени уже в герметичном пластике и этого так не узнать.