#<1 ... 3180318131823183 Додано: Чет 22 кві, 2021 03:45 Libo написав: andrein написав: Каждые полгода колоться потом придется. Иначе депрессия от страха заболеть ковидом.

Ковид уже никуда не денется, он с нами навсегда.

Ковид уже никуда не денется, он с нами навсегда. Каждые полгода колоться потом придется. Иначе депрессия от страха заболеть ковидом.Ковид уже никуда не денется, он с нами навсегда.



Значит будем колоться. Нарики каждый день колются.

И не каждые полгода. Уже исследовали вакцинированых 9 месяцев назад - эффект на 100% остался.

Разработчики давали гарантию на 2 года как минимум. А може быть как и вакцина от желтой лихорадки - на 10 лет. Значит будем колоться. Нарики каждый день колются.И не каждые полгода. Уже исследовали вакцинированых 9 месяцев назад - эффект на 100% остался.Разработчики давали гарантию на 2 года как минимум. А може быть как и вакцина от желтой лихорадки - на 10 лет.

Отстали от жизни. Уже как два года прививка от жёлтой лихорадки пожизненная.

Отстали от жизни. Уже как два года прививка от жёлтой лихорадки пожизненная.

Но ковид - это другое. Насморк непобедим.

Но ковид - это другое. Насморк непобедим. Отстали от жизни. Уже как два года прививка от жёлтой лихорадки пожизненная.Но ковид - это другое. Насморк непобедим.



Малыш, я езжу в Африку каждый год. Смотрю в свой желтый сертификат - срок действия 10 лет.

Из 84 млн. полностью вакцинированых американцев в последствии заболели ковидом 6 тыщ человек.

Из этих заболевших 40% приходилось на людей страше 60 лет, в основном женщин.

29% всех заболевших перенесли болезнь бессимптомно.



CDC призывает пипл вакцинироваться:



"Vaccine breakthrough infections make up a small percentage of people who are fully vaccinated. CDC recommends that all eligible people get a COVID-19 vaccine as soon as one is available to them," the CDC said in a statement to CNN.



По последним данным CDC:
Из 84 млн. полностью вакцинированых американцев в последствии заболели ковидом 6 тыщ человек.

Из этих заболевших 40% приходилось на людей страше 60 лет, в основном женщин.

29% всех заболевших перенесли болезнь бессимптомно.

CDC призывает пипл вакцинироваться:

"Vaccine breakthrough infections make up a small percentage of people who are fully vaccinated. CDC recommends that all eligible people get a COVID-19 vaccine as soon as one is available to them," the CDC said in a statement to CNN.

https://www.cnn.com/2021/04/21/health/t ... index.html

Но ковид - это другое. Насморк непобедим. Отстали от жизни. Уже как два года прививка от жёлтой лихорадки пожизненная.Но ковид - это другое. Насморк непобедим.



Малыш, я езжу в Африку каждый год. Смотрю в свой желтый сертификат - срок действия 10 лет. Малыш, я езжу в Африку каждый год. Смотрю в свой желтый сертификат - срок действия 10 лет.

Сходи в поликлинику, там тебе печать поставят Valid for life.

